20 снимков, сделанных с нужного ракурса

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Вот отличная подборка фотографий, которые наверняка вас позабавят. Иногда нужно так мало - всего лишь сделать снимок под правильным углом!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Забавные фотографии Юмор картинка дня необычный ракурс неожиданный ракурс под другим углом смешные картинки
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