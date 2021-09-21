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20 снимков, сделанных с нужного ракурса

20 снимков, сделанных с нужного ракурса (21 фото)

Автор:
21 сентября 2021 14:16
Сообщество : Картинка дня
Метки: Забавные фотографии   Юмор   картинка дня   необычный ракурс   неожиданный ракурс   под другим углом   смешные картинки   
2654
21
Вот отличная подборка фотографий, которые наверняка вас позабавят. Иногда нужно так мало - всего лишь сделать снимок под правильным углом!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фотографии   Юмор   картинка дня   необычный ракурс   неожиданный ракурс   под другим углом   смешные картинки   
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schmubu 2 часа назад
Тушонкина зажигает - обхохочешься, ълять...
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