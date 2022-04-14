Неуловимый олгой-хорхой: существует ли сюрреалистичный страж пустынь на самом деле?

Разносторонними талантами олгой-хорхоя впервые серьёзно заинтересовался американский профессор Рой Чепмен Эндрюс. Для организации экспедиции ему пришлось преодолеть кучу бюрократических препон. В итоге всё разрешилось, и Эндрюс даже пообещал лично привезти монгольским властям «ядовитую электрическую колбасу». О которой все говорят, но никто не видел.

Хотя палеонтолог серьёзно вооружился и подготовился и даже выпустил после экспедиции книгу, позднее он признался, что не встретил никакого олгой-хорхоя, а все описания были лишь результатом обобщения информации, полученной от местных жителей.