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Неуловимый олгой-хорхой: существует ли сюрреалистичный страж пустынь на самом деле?

Неуловимый олгой-хорхой: существует ли сюрреалистичный страж пустынь на самом деле? (6 фото)

Автор:
14 апреля 2022 10:47
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Доказательство   легенда   монстр   олгой-хорхой   пустыня   существование   червь   
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Гигантский безголовый червь олгой-хорхой – персонаж преданий и легенд монголов. Живет в пустыне Гоби и представляет собой метровое существо красно-оранжевого цвета толщиной примерно в человеческую руку.

Монголы утверждают, что монстр пустынь ядовит и плюётся ядом, который убивает жертву на месте. А ещё способен генерировать смертельные для человека электрические разряды.


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Разносторонними талантами олгой-хорхоя впервые серьёзно заинтересовался американский профессор Рой Чепмен Эндрюс. Для организации экспедиции ему пришлось преодолеть кучу бюрократических препон. В итоге всё разрешилось, и Эндрюс даже пообещал лично привезти монгольским властям «ядовитую электрическую колбасу». О которой все говорят, но никто не видел.

Хотя палеонтолог серьёзно вооружился и подготовился и даже выпустил после экспедиции книгу, позднее он признался, что не встретил никакого олгой-хорхоя, а все описания были лишь результатом обобщения информации, полученной от местных жителей.


Советский писатель-фантаст Иван Ефремов придерживался аналогичного мнения. И написал одноименный рассказ, в котором пустынный монстр убивает членов экспедиции. Ефремов лично участвовал в экспедициях, задачей которых был поиск окаменевших останков древних животных. Но монгольские власти настаивали, что их целью было исключительно поиск и поимка чудовищного червя.

Но дело загадочного монстра не давало спокойно жить учёным. И в Монголию отправился ещё один американец А. Нисбет, дабы продолжить дело коллеги. В результате его группа не вернулась из пустыни. А поисковый отряд обнаружил людей погибшими. На месте гибели были полностью исправные автомобили и все личные нетронутые вещи. Смерть явно наступила неожиданно и моментально.


Снова поползли слухи об олгой-хорхое. Назревали панические настроения. И в дело включились советские учёные, предположившие, что электрический червь – это восточный удавчик – вид змей, представитель семейства ложноногих. Таких объяснений оказалось недостаточно чешскому энтузиасту – инженеру, писателю и крипотозоологу Ивану Макарле. В 1990 году он отправился на поиски пустынного монстра. Которого не нашёл, но смонтировал на основе записей и свидетельств местных жителей документалку «Загадочный монстр монгольских песков».


По мнению Макарле, этого было достаточно для доказательства факта существования монстра. Информация разошлась по миру, и ядовитого безголового монстра с завидной регулярностью стали «встречать» и в других местах земного шара.


Одни исследователи считают, что экспедиции действительно столкнулись с реальным существом, которое пока ещё не изучено и представляет собой, скорее всего, гигантского кольчатого червя. Их коллеги уверены, что речь идёт о змеях. Ядом они плеваться способны, а электрические разряды создаются в результате трения тела о песок. В любом случае фактических доказательств жизни невиданной зверушки  так и нет.

А как вы считаете, существует ли в действительности пустынный монстр?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Доказательство   легенда   монстр   олгой-хорхой   пустыня   существование   червь   
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8  комментариев
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10k
Клёст 2 часа назад
Что значит ,,существует ли,,?
Давно документалку сняли:
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27k
Владимир Час назад
Дождевой Шаи-Хулудик, ага.
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6k
Mixalych Час назад
Дрожь земли. Там все по полочкам....
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23k
Ego sum qui sum Час назад
Просто у Годзиллы завелись глисты
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27k
Vazari Час назад
Я понял! Олгой-Хорхой, это Шай Хулуд на минималках!
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9k
Алексей 2 часа назад
Шай Хулуд это из Дюны,что тут гадать то
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7k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 2 часа назад
Да всё может быть, достаточно на акулу домового, морского черта или кракена посмотреть!
А если посмотреть через увеличительное стекло на бабочку, так и вовсе можно нагадить.
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−28
Фома 2 часа назад
Ты что, Дюны насмотрелся?
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