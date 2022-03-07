Легенды озера Морской глаз

Мӱшыл ер (Морской глаз) – это удивительный объект природы, расположенный в республике Марий Эл. С высоты оно выглядит как практически идеальный круг, а название водоём получил в честь интересного цвета – нежно-бирюзового.
Время образования озера – примерно 20 тыс. лет назад. Оно появилось при карстовых разрушениях вблизи крупного холма. Водоём глубокий (45-50 метров) и представляет собой популярное место среди дайверов и аквалангистов. Оборудованы здесь места для купания и прогулок, в том числе конных и велосипедных.
В 2014 году уровень воды Морского глаза резко – почти на 12 метров снизился, что вероятно было результатом массового бурения скважин жителями ближайшей деревни Шарибоксад. Что могло спровоцировать снижение уровня грунтовых вод.
Как и положено любой главной достопримечательности, со временем вокруг озера начали появляться легенды и предания. В основном они касаются романтичного способа зарождения Морского глаза:
1. Из-за провалившегося в ближайшую к озеру пропасть свадебного кортежа в окрестностях до сих пор можно слышать мелодичный перезвон бубенчиков.
2. Влюбленные юноша и девушка хотели пожениться. Но старая гадалка сообщила, что они родные брат и сестра, разлученные в детстве. И вступать в брак им категорически нельзя. Молодые не послушали. В день свадьбы разразилась сильнейшая буря, и все гости вместе с женихом и невестой упали в разверзшиеся земные недра. С тех пор на озере иногда можно слышать тихий женский плач: это льёт слезы невеста, которой так и не суждено было стать женой.
3. Очень давно на склонах горы рос густой лес, в котором пряталась банда разбойников. Они напали на свадебную процессию, двигавшуюся по опушке, и похитили невесту. У девушки был родственник – могущественный колдун, который заставил земную твердь лопнуть. В расщелину упали и погибли и разбойники, и невеста. На месте падения образовалось озеро, а колдун навсегда остался здесь, чтобы охранять эту красоту и не допускать подобного в будущем. Многие утверждают, что видели вечером его размытый силуэт.
Местные жители считают, что озеро когда-то действительно было морем, как следует из названия. И на берегу даже был найден остов старинного корабля. Местное население даже уверено, что бирюзовый оттенок озеро получило благодаря морским водорослям (к слову, они в воде есть, но не морские).
А отдельные особенно романтически настроенные граждане даже утверждают, что на дне произрастают сосны-исполины. И хотя дайверы, спускавшиеся на самое дно, обнаружили лишь коряги, верить людям в прекрасное и чудесное, которого так не хватает в нашей серой жизни, никто не запретит.
Как вам Морской глаз? Достойно ли озеро считаться одним из чудес России?
Источник:
- Нетуристический Байкал
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