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Легенды озера Морской глаз

Легенды озера Морской глаз (7 фото)

Автор:
07 марта 2022 11:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Морской глаз   Россия   достопримечательность   легенда   озеро   природа   происхождение   
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Мӱшыл ер (Морской глаз) – это удивительный объект природы, расположенный в республике Марий Эл. С высоты оно выглядит как практически идеальный круг, а название водоём получил в честь интересного цвета – нежно-бирюзового.

Время образования озера – примерно 20 тыс. лет назад. Оно появилось при карстовых разрушениях вблизи крупного холма. Водоём глубокий (45-50 метров) и представляет собой популярное место среди дайверов и аквалангистов. Оборудованы здесь места для купания и прогулок, в том числе конных и велосипедных.


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В 2014 году уровень воды Морского глаза резко – почти на 12 метров снизился, что вероятно было результатом массового бурения скважин жителями ближайшей деревни Шарибоксад. Что могло спровоцировать снижение уровня  грунтовых вод.


Как и положено любой главной достопримечательности, со временем вокруг озера начали появляться легенды и предания. В основном они касаются романтичного способа зарождения Морского глаза:


1.     Из-за провалившегося в ближайшую к озеру пропасть свадебного кортежа в окрестностях до сих пор можно слышать мелодичный перезвон бубенчиков.

2.     Влюбленные юноша и девушка хотели пожениться. Но старая гадалка сообщила, что они родные брат и сестра, разлученные в детстве. И вступать в брак им категорически нельзя. Молодые не послушали. В день свадьбы разразилась сильнейшая буря, и все гости вместе с женихом и невестой упали в разверзшиеся земные недра. С тех пор на озере иногда можно слышать тихий женский плач: это льёт слезы невеста, которой так и не суждено было стать женой.


3.     Очень давно на склонах горы рос густой лес, в котором пряталась банда разбойников. Они напали на свадебную процессию, двигавшуюся по опушке, и похитили невесту. У девушки был родственник – могущественный колдун, который заставил земную твердь лопнуть. В расщелину упали и погибли и разбойники, и невеста. На месте падения образовалось озеро, а колдун навсегда остался здесь, чтобы охранять эту красоту и не допускать подобного в будущем. Многие утверждают, что видели вечером его размытый силуэт.


Местные жители считают, что озеро когда-то действительно было морем, как следует из названия. И на берегу даже был найден остов старинного корабля. Местное население даже уверено, что бирюзовый оттенок озеро получило благодаря морским водорослям (к слову, они в воде есть, но не морские).


А отдельные особенно романтически настроенные граждане даже утверждают, что на дне произрастают сосны-исполины. И хотя дайверы, спускавшиеся на самое дно, обнаружили лишь коряги, верить людям в прекрасное и чудесное, которого так не хватает в нашей серой жизни, никто не запретит.

Как вам Морской глаз? Достойно ли озеро считаться одним из чудес России?

Источник:

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Метки: Морской глаз   Россия   достопримечательность   легенда   озеро   природа   происхождение   

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Suvar_ Час назад
он высох в этом году кажется
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17k
Corvus Corax 24 минуты назад
Озеро? Пожарные пруды бывают крупнее...
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