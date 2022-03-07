Легенды озера Морской глаз

1. Из-за провалившегося в ближайшую к озеру пропасть свадебного кортежа в окрестностях до сих пор можно слышать мелодичный перезвон бубенчиков.

2. Влюбленные юноша и девушка хотели пожениться. Но старая гадалка сообщила, что они родные брат и сестра, разлученные в детстве. И вступать в брак им категорически нельзя. Молодые не послушали. В день свадьбы разразилась сильнейшая буря, и все гости вместе с женихом и невестой упали в разверзшиеся земные недра. С тех пор на озере иногда можно слышать тихий женский плач: это льёт слезы невеста, которой так и не суждено было стать женой.