Крупнейший тепличный комплекс на планете: плюс один мегапроект Египта

В настоящее время 85% всей продукции поступает на внутренний рынок Египта, тогда как остальная часть экспортируется в страны региона: Иорданию, Саудовскую Аравию, Ливию, Судан, Сирию и ОАЭ. На данном проекте задействовано около 6000 человек.



В настоящее время возводится ещё более крупный проект. Новый тепличный комплекс будет состоять из 2350 теплиц на площади 3900 га в деревне Абу-Султан в северо-восточной провинции Египта Исмаилия.