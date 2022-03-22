Крупнейший тепличный комплекс на планете: плюс один мегапроект Египта

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На прошлой неделе на Фишках был опубликован пост, посвящённый рыбной мегаферме, который ввели в эксплуатацию в Египте. В посте мы также упомянули о том, что в стране реализуется ещё один мегапроект, связанный с теплицами. А теперь рассмотрим детально то, чего за 5 лет добился Египет.
В 2016 году Египет подписал договор с китайской корпорацией China Sinomach Heavy Industry Corporation о строительстве гигантского тепличного комплекса. China Sinomach Heavy Industry подготовила проект, техническую документацию, а также сопровождение проекта.
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Тепличный комплекс начали возводить в пустынной части Египта. Ведение сельского хозяйства при помощи традиционных методов в данной местности невозможно.
Китай предоставил инженеров, тогда как рабочие были наняты на территории Египта. Агротехников нанимали как в Египте, так и в Китае.
В тепличном комплексе выращивают овощи. Основной упор сделан на помидорах, огурцах, сладком и остром перце, стручковой фасоли, баклажанах. В теплицах используется капельный полив, автоматическая защита растений от солнечного света (применяется в полдень). Теплицы построили в 90 км от Каира. Общая площадь теплиц составляет 30 квадратных километров. Для сравнения, площадь государства Сан-Марино составляет всего 61 квадратный километр. В 2017-м году порядка 80 заводов Китая выпускали продукцию для тепличного комплекса в Египте.
Тепличный мегапроект представляет собой упаковочный завод, сортировочные цеха, комплексы для хранения и сеть из 600 теплиц,
В настоящее время 85% всей продукции поступает на внутренний рынок Египта, тогда как остальная часть экспортируется в страны региона: Иорданию, Саудовскую Аравию, Ливию, Судан, Сирию и ОАЭ. На данном проекте задействовано около 6000 человек.
В настоящее время возводится ещё более крупный проект. Новый тепличный комплекс будет состоять из 2350 теплиц на площади 3900 га в деревне Абу-Султан в северо-восточной провинции Египта Исмаилия.
В настоящее время возводится ещё более крупный проект. Новый тепличный комплекс будет состоять из 2350 теплиц на площади 3900 га в деревне Абу-Султан в северо-восточной провинции Египта Исмаилия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Новая столица (New Cairo), например, тоже очень интересный и инновативный проект.