Тайна стеклянной пустыни Атакама раскрыта

На нашей планете есть много удивительных мест, которые полны загадками и тайнами. Порой, люди десятилетиями изучают их и не могут объяснить то или иное явление. Да и это при условии, что наше поколение живет в век высоких технологий.
Одной из таких загадок было появление стеклянного коридора, протяженностью в 75 километров в чилийской пустыне Атакама.
Одна из высокогорных пустынь в мире и до этого поражала умы людей, но это открытие до недавнего времени не поддавалось никакому объяснению.
Дело в том, что образовавшиеся стеклянные осколки, самый большой диаметр которых достигает 50 сантиметров, не могли появиться в результате антропогенного воздействия.
Несмотря на то, что NASA действительно проводит испытания марсоходов на территории этой пустыни из-за схожести рельефа с поверхностью "красной" планеты. Но это ни коим образом не могло расплавить песок участка пустыни, превратив его в стекло.
На это не могли повлиять и природа. Даже несмотря на то, что в Атакаме находится третье в мире гейзерное поле Эль-Татио. Горячие источники не могли преобразовать поверхность части пустыни в стекло.
Температура в пустыне действительно достигает 50 градусов Цельсия в самый жаркий день, средняя температура варьируется в летнее время пределах 20, а в зимнее -13 градусов Цельсия.
Все теории, которые выдвигались до недавнего времени, не выдерживали критики и разумных объяснений.
Наконец, спустя практически десять лет исследований, учёные практически на 100% уверены, что такую аномалию в чилийской пустыне вызвала упавшая на землю комета, которая прошла верхние слои атмосферы из-за чего песчаная поверхность расплавилась и превратилась в стеклянную гладь. Позднее из-за внешних факторов, эта поверхность разбилась.
В качестве подтверждения этой теории выступают найденные в стеклянных кусках минералы, которые имеют внеземное происхождение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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