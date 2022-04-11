Тайна стеклянной пустыни Атакама раскрыта

Одна из высокогорных пустынь в мире и до этого поражала умы людей, но это открытие до недавнего времени не поддавалось никакому объяснению.

Дело в том, что образовавшиеся стеклянные осколки, самый большой диаметр которых достигает 50 сантиметров, не могли появиться в результате антропогенного воздействия.