Существовали ли как явление мальчики для битья?

Истории о том, как при высокородном отпрыске знатного семейства имелся специальный слуга – whipping boy, которого наказывали за непослушание или нерадивость господина, слышали многие. Но действительно ли такая традиция существовала в XV-VI веках?
Суть идеи сводилась к тому, что в королевском семействе Англии держали ребёнка, воспитывая его вместе с принцем. Знатность и богатство особой роли не играли: на эту «должность» мог попасть как графский сын, так и наследник крестьянина или вообще сирота.
Образование, еда, игры, забавы, сон – мальчики всё делали вместе. Относились к компаньону довольно уважительно, но единственным (и весомым) минусом была необходимость принимать наказания вместо наследника престола.
Почему? Объяснение кроется в христианской доктрине: король и, соответственно, его отпрыски богоизбранные. И наказывать своих детей имел право только сам король. Но у того и так хватало забот о делах государственных. К тому же понятно, что детям свойственно шалить. А подростки без должного контроля так и вообще могут натворить дел. Так и появилась должность мальчика для битья. Причём, дети воспитывались с ограниченным доступом к ним других малышей. И у принца (будущего короля) должна была развиться эмоциональная связь с другом, из-за которой будущий правитель должен был испытывать вину и раскаяние по поводу наказания, которое его друг получал за королевские шалости и проказы.
Но дело в том, что о массовом распространении такой традиции неизвестно. Да, в истории есть отдельные упоминания, к примеру, в случае с Эдуардом VI и Карлом I, который пожаловал своему «мальчику для битья» Вильяму Мюррею дворянский титул. Есть отсылка и в романе Марка Твена «Принц и нищий» (как раз о периоде детства Эдуарда VI). Но само выражение whipping boy впервые в истории встречается только в 1647 году, незадолго до смерти Карла I. И то в иносказательном понимании. То есть говорить об общепринятой практике нельзя.
Так что… Был ли, как говорится, мальчик? И могла ли подобная практика выходить за рамки отдельных частных случаев? Или же наследные принцы и прочие небожители вполне себе получали порку за свои выходки, а историю просто впоследствии немного потерли с целью соответствия идеологической доктрине в отношении короля и его наследников?
Источник:
АНТИФИШКИ
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