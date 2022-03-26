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Существовали ли как явление мальчики для битья?

Существовали ли как явление мальчики для битья? (5 фото)

Автор:
26 марта 2022 11:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: whipping boy   Оспаривание   должность   король   мальчик для битья   наказание   существование   христианство   
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Истории о том, как при высокородном отпрыске знатного семейства имелся специальный слуга – whipping boy, которого наказывали за непослушание или нерадивость господина, слышали многие. Но действительно ли такая традиция существовала в XV-VI веках?

Суть идеи сводилась к тому, что в королевском семействе Англии держали ребёнка, воспитывая его вместе с принцем. Знатность и богатство особой роли не играли: на эту «должность» мог попасть как графский сын, так и наследник крестьянина или вообще сирота.


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Образование, еда, игры, забавы, сон – мальчики всё делали вместе. Относились к компаньону довольно уважительно, но единственным (и весомым) минусом была необходимость принимать наказания вместо наследника престола.


Почему? Объяснение кроется в христианской доктрине: король и, соответственно, его отпрыски богоизбранные. И наказывать своих детей имел право только сам король. Но у того и так хватало забот о делах государственных. К тому же понятно, что детям свойственно шалить. А подростки без должного контроля так и вообще могут натворить дел. Так и появилась должность мальчика для битья. Причём, дети воспитывались с ограниченным доступом к ним других малышей. И у принца (будущего короля) должна была развиться эмоциональная связь с другом, из-за которой будущий правитель должен был испытывать вину и раскаяние по поводу наказания, которое его друг получал за королевские шалости и проказы.


Но дело в том, что о массовом распространении такой традиции неизвестно. Да, в истории есть отдельные упоминания, к примеру, в случае с Эдуардом VI и Карлом I, который пожаловал своему «мальчику для битья» Вильяму Мюррею дворянский титул. Есть отсылка и в романе Марка Твена «Принц и нищий» (как раз о периоде детства Эдуарда VI). Но само выражение whipping boy впервые в истории встречается только в 1647 году, незадолго до смерти Карла I. И то в иносказательном понимании. То есть говорить об общепринятой практике нельзя.


Так что… Был ли, как говорится, мальчик? И могла ли подобная практика выходить за рамки отдельных частных случаев? Или же наследные принцы и прочие небожители вполне себе получали порку за свои выходки, а историю просто впоследствии немного потерли с целью соответствия идеологической доктрине в отношении короля и его наследников?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: whipping boy   Оспаривание   должность   король   мальчик для битья   наказание   существование   христианство   
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41k
Карандаш 5 часов назад
Этот пост сделал политик? Только политик может в названии поста внести интригу, потом проклевать мозг текстом и в результате не дать ответа на заданный им же вопрос.
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39k
Сергей 3 часа назад
Сейчас точно также, только мальчики разные, пакостит США, а достается то, Афганистану, то Ливии, То Ирану, то Югославии,то ..........дописывайте сами.
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15k
Nikita 5 часов назад
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