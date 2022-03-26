Существовали ли как явление мальчики для битья?

Почему? Объяснение кроется в христианской доктрине: король и, соответственно, его отпрыски богоизбранные. И наказывать своих детей имел право только сам король. Но у того и так хватало забот о делах государственных. К тому же понятно, что детям свойственно шалить. А подростки без должного контроля так и вообще могут натворить дел. Так и появилась должность мальчика для битья. Причём, дети воспитывались с ограниченным доступом к ним других малышей. И у принца (будущего короля) должна была развиться эмоциональная связь с другом, из-за которой будущий правитель должен был испытывать вину и раскаяние по поводу наказания, которое его друг получал за королевские шалости и проказы.