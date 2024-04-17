Пустынный червь смерти – таинственный обитатель пустыни Гоби

Монгольский червь смерти, или олгой-хорхой, как его называют в Монголии, зовётся «кишечный червь» из-за его предполагаемого сходства с коровьим кишечником. Считается, что это существо обитает на бескрайних просторах пустыни Гоби.

Его описывают как красное, длинное и толстое нечто, способное извергать едкий яд или бить электрическим током как свою жертву, так и врагов. Легенда сохранялась веками, передаваясь из поколения в поколение, рисуя портрет существа столь же неуловимого, сколь и смертоносного.