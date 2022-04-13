Головорезы из соцсетей, которых, по их мнению, должны все бояться

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Они уверены в своей брутальности и чёткости, но 99,9% населения планеты почему-то считает их забавными. Перед вами очень ироничный пост, который нацелен на улучшение настроения!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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