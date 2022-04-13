Головорезы из соцсетей, которых, по их мнению, должны все бояться

Молодые жены богачей, оставшиеся ни с чем (18 фото)

Бандиты с большой дороги, которых боятся даже бабки у подъездов (но это не точно)

Четкие и опасные: брутальные ребята, которых боятся в Росгвардии (наверное)

Брутальные, опасные, смешные: "бандиты", мечтающие попасть в федеральный розыск

Невыносимая четкость бытия, или когда речь идёт о двух литрах АИ-92го

Крутые или смешные? Вечный спор среди интернет-пользователей