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Головорезы из соцсетей, которых, по их мнению, должны все бояться

Головорезы из соцсетей, которых, по их мнению, должны все бояться (19 фото)

Автор:
13 апреля 2022 15:51
Метки: Оружие   Юмор   бизнесмен   брутал   гопник   орана   прикол смех   четкость   
3096
19
Они уверены в своей брутальности и чёткости, но 99,9% населения планеты почему-то считает их забавными. Перед вами очень ироничный пост, который нацелен на улучшение настроения!
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Источник:

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Метки: Оружие   Юмор   бизнесмен   брутал   гопник   орана   прикол смех   четкость   
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13  комментариев
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38k
jonnyD Полчаса назад
Ой , баюс , баюс... А этот , самый дри... ужасный где ?
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30k
Teodor Минуту назад
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513
█████████████ 3 минуты назад
Завидуйте молча!
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7k
a_komolow 9 минут назад
Круче поросячего йуха!
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9k
Андрей Ма-С 17 минут назад
икру на колбасу намазывать, до этого еще не видел такого проявления роскоши))))))
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4k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
Короче, дерзкие и как понос резкие.
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9k
Hunson Abadeer 18 минут назад
фрики
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250
Liberman 21 минуту назад
чепуха.
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1k
Трям 37 минут назад

Пока черножопый .ебёт друга в жопу.
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−11
Алексей 42 минуты назад
На шестой,даже ящик на стене офигел.
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16k
Alex ASK 45 минут назад
Чепушилы обычные
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61k
Dominus 58 минут назад
Это ублюдки рожденные без отца от проститук и прочих шалав , чувство собственной важности они этим и компенсируют .
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