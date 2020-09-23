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Суетологи на районе. Пацаны, которых боятся даже в УБОПе

Суетологи на районе. Пацаны, которых боятся даже в УБОПе (18 фото)

Автор:
23 сентября 2020 19:08
Сообщество : Юмор
Метки: братки   брутальность   гопники   на районе   оружие   прикол   суетолог   юмор   
2029
18
Герои этой подборки уверены в своей четкости, неотразимости и брутальности на 100%. Девушки держите себя в руках, от одних только фотографий этих самцов может сорвать голову.

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Метки: братки   брутальность   гопники   на районе   оружие   прикол   суетолог   юмор   
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Гур Полчаса назад
Суетологи на районе. Пацаны, которых боятся даже в УБОПе
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Otium7 12 минут назад
Клиент попросил...
Ссылка youtu.be
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Свирепый Бамбр 12 минут назад
Бедные, глупые человеки...
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Остап Ива́нович. Час назад
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