Невыносимая четкость бытия, или когда речь идёт о двух литрах АИ-92го

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Делая эти фотографии, их авторы были уверены на все 100%, что получится круто и брутально. Считают они так и по сей день, иначе бы давно удалили их со своих страничек в социальных сетях. Понторезы, спасибо вам большое, теперь у нас есть повод посмеяться от души!
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Мир изменился, а они в дерЁвне ещё нет! Да и фото кажись прошлого десятилетия.