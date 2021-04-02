Невыносимая четкость бытия, или когда речь идёт о двух литрах АИ-92го

Делая эти фотографии, их авторы были уверены на все 100%, что получится круто и брутально. Считают они так и по сей день, иначе бы давно удалили их со своих страничек в социальных сетях. Понторезы, спасибо вам большое, теперь у нас есть повод посмеяться от души!

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1. Судя по их лицам, речь идет о продаже нескольких тонн алюминия - не меньше 0 Источник:

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3. Вот и свадебный костюмчик бати пригодился 0 Источник:

4. Стоп, а что делает Джейсон Стэтхэм в этой подборке? 0 Источник:

5. Если вы не знали, то именно так и выглядит успех 0 Источник:

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7. Деловой стиль в одеже - это их главная фишка 0 Источник:

8. Молодые, но с деньгами 0 Источник:

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10. Даже не вздумайте смотреть ему в глаза 0

11. Жми! 0 Источник:

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15. Да, мода на эти стрижки не устаревает 0 Источник:

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