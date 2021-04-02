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Невыносимая четкость бытия, или когда речь идёт о двух литрах АИ-92го

Невыносимая четкость бытия, или когда речь идёт о двух литрах АИ-92го (18 фото)

Автор:
02 апреля 2021 17:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бизнес   гопник   дела   ирония   прикол   смех   
2648
18
Делая эти фотографии, их авторы были уверены на все 100%, что получится круто и брутально. Считают они так и по сей день, иначе бы давно удалили их со своих страничек в социальных сетях. Понторезы, спасибо вам большое, теперь у нас есть повод посмеяться от души!
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Метки: Юмор   бизнес   гопник   дела   ирония   прикол   смех   
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13  комментариев
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75
Сергей Ковалев Час назад
Реально крутые фотографируются на фоне ковра с пистолетом в одной руке и пачкой денег в другой.
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374
Estek Минуту назад
Классно шлёпанцы одел.
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1k
Broscan 7 минут назад
Хорош над убогими прикалываться


Мир изменился, а они в дерЁвне ещё нет! Да и фото кажись прошлого десятилетия.
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1k
WithU Broscan 4 минуты назад
Это не прикалывания, а самоутверждение за счёт этих чудиков. Меня уже тоже задолбали подобные подборки.
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10k
Максим 39 минут назад
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22
Sandmann Максим 16 минут назад
А почему как?
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6k
Фельдъегерь Час назад
пацаны, я, по ходу, огреб проблем...
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10k
Паша Эмильевич Час назад
Вот где люди с такими причесонами ходят? Почему в реальной жизни они мне не встречаются?
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4k
Денис Колосов Час назад
что реально гдето такие еще есть? Я думал в 90ые вымерли..
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1k
Конь Юлий Час назад
стасян,признайся,ты передергиваешь на этих чётких пацанчиков,или откровенно их бздишь?
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Echo Час назад
Вот успех, а остальное все понты
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7k
kaboza Час назад
8-й отжал у огромной мамки-торгашки кожану и телефон, папкину гайку и десятину....в путь....
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Kostick Час назад
орки
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Преподобный Стасян

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