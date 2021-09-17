Бандиты с большой дороги, которых боятся даже бабки у подъездов (но это не точно)

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Герои этого поста считают себя максимально опасными и брутальными людьми, но почему-то окружающие только посмеиваются над ними. Данный пост так пропитан иронией и сарказмом, что мама дорогая...
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ну, эта со звёздами и погонами, как и чел со стволом ниже - скорей всего сиделые