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Бандиты с большой дороги, которых боятся даже бабки у подъездов (но это не точно)

Бандиты с большой дороги, которых боятся даже бабки у подъездов (но это не точно) (21 фото)

Автор:
17 сентября 2021 10:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бандит   братва   брутал   гопник   прикол   смех   
8453
21
Герои этого поста считают себя максимально опасными и брутальными людьми, но почему-то окружающие только посмеиваются над ними. Данный пост так пропитан иронией и сарказмом, что мама дорогая...
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Метки: Юмор   бандит   братва   брутал   гопник   прикол   смех   
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17  комментариев
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111
Трубадур Час назад
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Duckk Полминуты назад
Не быдло, а граждане с пониженной мозговой активностью.
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3k
Вова 2 минуты назад
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6k
dikijjim 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Александр Зотов 19 минут назад
13. Балуются наколками не только мужчины, но и женщины
-----
ну, эта со звёздами и погонами, как и чел со стволом ниже - скорей всего сиделые
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20k
hebpat Полчаса назад
на 19 фотке Весельчак У из мульта "Тайна третьей планеты"
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7k
tank35 38 минут назад
если тебя обидели , то значит опустили

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208k
Барон Мюнхгаузен. 46 минут назад
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6k
Мистер Фикс 46 минут назад
Клоуны
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82k
Павел Час назад
Они еще и животных мучают
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82k
Павел Час назад
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20k
ПаганецЪ Час назад
На таких уродов надо выдавать круглогодичные лицензии на отстрел. Всё равно это генетический мусор.
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9k
Majul Час назад
Последователи ауе - показатель полного отсутствия мозгов. Имбецилы и есть
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17k
KOSTELLO Час назад
Кунсткамера на выгуле
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39k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Это же Анна Тураева слева, не?))
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24k
Vazari Час назад
Я допускаю возможность сделать подобную фотку в качестве стёба и самоиронии. Но эти юродивые ведь ни фига не шутят))))
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22k
Андрей 2 часа назад
Колхоз из таких дебилов, ничем не выбить.
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