На австралийский пляж выбросило странное существо

Поскольку никто из местных не смог определить, что это существо, Дрю Ламберт разметил фотографию и видео животного в соцсетях, надеясь на "помощь зала".



Большинство ответов сводились к тому, что это скат. Его хвост, скорее всего, свернулся после смерти и опухания внутренних органов.



"Это австралийская тупая рыба, при прикосновении к которой вырабатывается электричество", — прокомментировал один из пользователей, а другие согласились, что это какой-то скат. "Это же произошло в Бонди, там даже скаты обколоты ботоксом", — пошутил кто-то. На том и сошлись.