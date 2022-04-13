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На австралийский пляж выбросило странное существо

На австралийский пляж выбросило странное существо (3 фото)

Автор:
13 апреля 2022 12:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Австралия   Странное существо выброшенные   выбросило на берег   ну и ну   странное существо   что за ерунда   что это такое   
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На знаменитый сиднейский пляж Бонди выбросило странное создание. Его нашли местные жители, которые утром вышли на пробежку. По их словам, запутанное в водорослях существо выглядело так, будто прибыло с другой планеты. Никто не мог понять, что это такое!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Австралия   Странное существо выброшенные   выбросило на берег   ну и ну   странное существо   что за ерунда   что это такое   
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5  комментариев
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6k
pilgrimnl 2 часа назад
только не жрите...
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1k
ralpharn 20 минут назад
Только пляж называется Бондай. Именно как по Русски написано.
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2k
Nyash 48 минут назад
ну для австралии это не странное животное. а вполне себе обычный комнатный питомец как у нас котик.
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17k
Dr.CrAzY Час назад
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2k
Руслан 2 часа назад
Страшно, очень страшно! Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!
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