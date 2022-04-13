На австралийский пляж выбросило странное существо

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На знаменитый сиднейский пляж Бонди выбросило странное создание. Его нашли местные жители, которые утром вышли на пробежку. По их словам, запутанное в водорослях существо выглядело так, будто прибыло с другой планеты. Никто не мог понять, что это такое!
Нашедший "морского монстра" Дрю Ламберт описал его как "нечто раздутое с губами, как у человека". Также у создания "определённо был хвост".
"Я подумал, может быть, это такой необычный вид акулы, но пасть находится на нижней стороне. И серая, похожая на кожу поверхность, как у акулы. Но нет такого спинного плавника наверху, как у акулы, поэтому я действительно сбит с толку", — рассказал Дрю.
"Я подумал, может быть, это такой необычный вид акулы, но пасть находится на нижней стороне. И серая, похожая на кожу поверхность, как у акулы. Но нет такого спинного плавника наверху, как у акулы, поэтому я действительно сбит с толку", — рассказал Дрю.
Поскольку никто из местных не смог определить, что это существо, Дрю Ламберт разметил фотографию и видео животного в соцсетях, надеясь на "помощь зала".
Большинство ответов сводились к тому, что это скат. Его хвост, скорее всего, свернулся после смерти и опухания внутренних органов.
"Это австралийская тупая рыба, при прикосновении к которой вырабатывается электричество", — прокомментировал один из пользователей, а другие согласились, что это какой-то скат. "Это же произошло в Бонди, там даже скаты обколоты ботоксом", — пошутил кто-то. На том и сошлись.
Большинство ответов сводились к тому, что это скат. Его хвост, скорее всего, свернулся после смерти и опухания внутренних органов.
"Это австралийская тупая рыба, при прикосновении к которой вырабатывается электричество", — прокомментировал один из пользователей, а другие согласились, что это какой-то скат. "Это же произошло в Бонди, там даже скаты обколоты ботоксом", — пошутил кто-то. На том и сошлись.
Летиция Ханнан — руководитель Сиднейского аквариума Sea Life — идентифицировала существо как индо-тихоокеанскую нарку (numb ray) или короткохвостого гнюса (coffin ray), подкласс пластиножаберных. Она также сообщила, что этот вид не находится под угрозой исчезновения в региональном масштабе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Австралия Странное существо выброшенные выбросило на берег ну и ну странное существо что за ерунда что это такое
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