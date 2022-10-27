Ребёнок по незнанию взял в руки одну из самых смертоносных змей на Земле

1452
4
1
11-летняя девочка из Австралии, гуляя по пригороду Мельбурна, увидела в траве змею и приняла ее за безобидного садового ужа. Она решила снять видео, чтобы рассказать о своей находке, и взяла рептилию в руки! Девочке очень повезло, что змея ее не укусила. Ведь это был совсем не уж...
«Девочке очень повезло, что змея ее не укусила», — заявил местный ловец змей Стюарт Гатт. Видео ему прислали бабушка и дедушка девочки. Они не знали, что это за змея, и хотели, чтобы специалист по рептилиям опознал ее.
Он и опознал: это оказалась восточная коричневая змея, очень ядовитый вид, ответственный за наибольшее количество смертей от укусов змей в Австралии. По токсичности яда этот вид занимает второе место среди всех сухопутных змей.
К сожалению, ребенок принял ядовитую рептилию за подвязочную змею (садового ужа) — безобидный вид, обитающий в Северной Америке — и решил ее подобрать.
«Вот и садовый уж!», — восклицает девочка, когда опасная змея лениво скользит по ее пальцам.
«Вот и садовый уж!», — восклицает девочка, когда опасная змея лениво скользит по ее пальцам.
Восточная коричневая змея, как говорят специалисты, очень "нервная" и содержит достаточно яда, чтобы убить 58 человек.
«Эта маленькая девочка могла на самом деле умереть от укуса этой змеи», — написал в соцсетях Ловец змей Стьюи, который использует этот инцидент как поучительную историю об опасностях обращения с животными без надлежащих знаний.
«Эта маленькая девочка могла на самом деле умереть от укуса этой змеи», — написал в соцсетях Ловец змей Стьюи, который использует этот инцидент как поучительную историю об опасностях обращения с животными без надлежащих знаний.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Кобра заползла под покрывало к спящему мужчине
- На австралийский пляж выбросило странное существо
- Австралийка заметила за детской кроваткой питона
- Австралийке пришлось оправдываться за снимок в бикини в обнимку с сыном
- Охотник на крокодилов приучает сына к профессии
Метки: Австралия видео с животными вирусное видео змея ну и ну повезло чудом выжил ядовитая ядовитая змея
Новости партнёров
реклама
У семи нянек, дитя без глаза
Извините, что умничаю...
Благодарю за поправку.
Учиться, никогда не поздно