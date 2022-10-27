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Ребёнок по незнанию взял в руки одну из самых смертоносных змей на Земле

Ребёнок по незнанию взял в руки одну из самых смертоносных змей на Земле

Автор:
27 октября 2022 15:49
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео с животными   вирусное видео   змея   ну и ну   повезло   чудом выжил   ядовитая   ядовитая змея   
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11-летняя девочка из Австралии, гуляя по пригороду Мельбурна, увидела в траве змею и приняла ее за безобидного садового ужа. Она решила снять видео, чтобы рассказать о своей находке, и взяла рептилию в руки! Девочке очень повезло, что змея ее не укусила. Ведь это был совсем не уж...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   видео с животными   вирусное видео   змея   ну и ну   повезло   чудом выжил   ядовитая   ядовитая змея   
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15  комментариев
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3k
Евгений 2 часа назад
я бы, в Австралии, вообще-бы ни к чему, не прикасался!!!
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35k
turyst 22 минуты назад
https://yandex.ru/video/touch/preview/567045795300122214https://yandex.ru/video/touch/preview/567045795300122214
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3k
pinbalist 38 минут назад
Я думал в Австралии дети с 2х лет знают что можно трогать, а что - нет.
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
мне Австралия напоминает Неукротимую планету Пирр Гаррисона . тоже все против человека и все опасное
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24k
Сибиряк 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Видео ему прислали бабушка и дедушка девочки. Они не знали, что это за змея, и хотели, чтобы специалист по рептилиям опознал»

У семи нянек, дитя без глаза
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66k
Вит Z 2 часа назад
Был у меня похожий случай в 12 лет.Родился в Туркмении,в арыках(оросительный канал) водились полозы(семейство ужеобразных),расцветкой похожи на гадюку.Ну мы их ловили,девчёнок пугали,учительниц.Летом поехали в Киргизию,к родственникам.Плаваю там в речке и вижу змея плывёт,ну реально полоз,подплыл к ней,схватил за хвост и на берег.Дядька как увидел,чуть не офигел,ударил меня по руке,что бы змею выбить.Короче,это оказалась гадюка,полозы в этих местах не водились.Хорошо,что за хвост держал,полозы как и ужи выделяют непрятный запах,поэтому мы их так и ловили.
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23k
Serg2001 2 часа назад
Змея походу охренела от такой наглости. Подумала: "Наверное, это внучка Маклауда... бесполезно её кусать"... )
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