Ребёнок по незнанию взял в руки одну из самых смертоносных змей на Земле

11-летняя девочка из Австралии, гуляя по пригороду Мельбурна, увидела в траве змею и приняла ее за безобидного садового ужа. Она решила снять видео, чтобы рассказать о своей находке, и взяла рептилию в руки! Девочке очень повезло, что змея ее не укусила. Ведь это был совсем не уж...

0 «Девочке очень повезло, что змея ее не укусила», — заявил местный ловец змей Стюарт Гатт. Видео ему прислали бабушка и дедушка девочки. Они не знали, что это за змея, и хотели, чтобы специалист по рептилиям опознал ее.

Он и опознал: это оказалась восточная коричневая змея, очень ядовитый вид, ответственный за наибольшее количество смертей от укусов змей в Австралии. По токсичности яда этот вид занимает второе место среди всех сухопутных змей. 2022-10-27T15:49:47+03:00 Он и опознал: это оказалась восточная коричневая змея, очень ядовитый вид, ответственный за наибольшее количество смертей от укусов змей в Австралии. По токсичности яда этот вид занимает второе место среди всех сухопутных змей.

0 Источник: К сожалению, ребенок принял ядовитую рептилию за подвязочную змею (садового ужа) — безобидный вид, обитающий в Северной Америке — и решил ее подобрать.



«Вот и садовый уж!», — восклицает девочка, когда опасная змея лениво скользит по ее пальцам.

0 Источник: Восточная коричневая змея, как говорят специалисты, очень "нервная" и содержит достаточно яда, чтобы убить 58 человек.



«Эта маленькая девочка могла на самом деле умереть от укуса этой змеи», — написал в соцсетях Ловец змей Стьюи, который использует этот инцидент как поучительную историю об опасностях обращения с животными без надлежащих знаний.