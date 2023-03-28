Австралиец нашел огромный золотой самородок

Житель Австралии обнаружил 4,6-килограммовый золотой самородок стоимостью 240 тысяч долларов с помощью дешёвого металлоискателя. Камень более чем наполовину состоит из золота.
Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, отправился на поиски золота в так называемый Золотой треугольник в штате Виктория. Это область, заключенная в треугольник с вершинами в городах Балларат, Бендиго и Мэриборо, и даже чуть дальше на запад, вплоть до Сент-Арно. Там старатели добывали золото с 1800-х годов, а особенно популярен этот район был во время золотой лихорадки 1850-х годов.
В то время большая часть золотых самородков была аллювиальной — их находили в ручьях или руслах рек. Старатели стекались в этот регион в поисках богатства и строили города. Сегодня сохранившиеся с тех пор здания используются как музеи, галереи и кафе.
В 1869 году два корнуэльских горняка раскопали самой большой золотой самородок, обнаруженный в этом районе и получивший название «Добро пожаловать, незнакомец». Он весил 72 кг, имел длину 61 см и был продан за 10 000 фунтов стерлингов (примерно 18 475 австралийских долларов). Сегодня самородок такого размера будет стоить примерно 6,8 миллиона долларов.
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Так вот, удачливый герой нашего рассказа взял с собой дешёвый металлоискатель и, прочёсывая местность, услышал писк прибора. Откопав 4,6-килограммовый самородок мужчина отнёс отколовшийся от него кусок в компанию, которая занимается оценкой таких находок. Выяснилось, что содержание золота в самородке очень высоко, его там больше половины.
Оценщик сказал мне: «Вы думаете, что ему цена тысяч десять долларов? Нет, минимум в десять раз больше!» Я ответил: «Ого, жена будет этому рада». А потом рассказал ему, что принёс для оценки только половину самородка.
В итоге оказалось, что в самородке содержится 2,6 кг золота. Такая находка бывает раз в жизни!
Похоже, теперь количество людей, которые бродят по Золотому треугольнику с металлодетекторами, существенно возрастёт
Источник: — переведено специально для fishki.net
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