Австралиец нашел огромный золотой самородок

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, отправился на поиски золота в так называемый Золотой треугольник в штате Виктория. Это область, заключенная в треугольник с вершинами в городах Балларат, Бендиго и Мэриборо, и даже чуть дальше на запад, вплоть до Сент-Арно. Там старатели добывали золото с 1800-х годов, а особенно популярен этот район был во время золотой лихорадки 1850-х годов.

В то время большая часть золотых самородков была аллювиальной — их находили в ручьях или руслах рек. Старатели стекались в этот регион в поисках богатства и строили города. Сегодня сохранившиеся с тех пор здания используются как музеи, галереи и кафе.

В 1869 году два корнуэльских горняка раскопали самой большой золотой самородок, обнаруженный в этом районе и получивший название «Добро пожаловать, незнакомец». Он весил 72 кг, имел длину 61 см и был продан за 10 000 фунтов стерлингов (примерно 18 475 австралийских долларов). Сегодня самородок такого размера будет стоить примерно 6,8 миллиона долларов.