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Австралиец нашел огромный золотой самородок

Австралиец нашел огромный золотой самородок

Автор:
28 марта 2023 19:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Австралия   Удача   золото   золотой самородок   металлодетектор   металлоискатель   самородок   
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Житель Австралии обнаружил 4,6-килограммовый золотой самородок стоимостью 240 тысяч долларов с помощью дешёвого металлоискателя. Камень более чем наполовину состоит из золота.


Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, отправился на поиски золота в так называемый Золотой треугольник в штате Виктория. Это область, заключенная в треугольник с вершинами в городах Балларат, Бендиго и Мэриборо, и даже чуть дальше на запад, вплоть до Сент-Арно. Там старатели добывали золото с 1800-х годов, а особенно популярен этот район был во время золотой лихорадки 1850-х годов.


В то время большая часть золотых самородков была аллювиальной — их находили в ручьях или руслах рек. Старатели стекались в этот регион в поисках богатства и строили города. Сегодня сохранившиеся с тех пор здания используются как музеи, галереи и кафе.


В 1869 году два корнуэльских горняка раскопали самой большой золотой самородок, обнаруженный в этом районе и получивший название «Добро пожаловать, незнакомец». Он весил 72 кг, имел длину 61 см и был продан за 10 000 фунтов стерлингов (примерно 18 475 австралийских долларов). Сегодня самородок такого размера будет стоить примерно 6,8 миллиона долларов.


Так вот, удачливый герой нашего рассказа взял с собой дешёвый металлоискатель и, прочёсывая местность, услышал писк прибора. Откопав 4,6-килограммовый самородок мужчина отнёс отколовшийся от него кусок в компанию, которая занимается оценкой таких находок. Выяснилось, что содержание золота в самородке очень высоко, его там больше половины.

Оценщик сказал мне: «Вы думаете, что ему цена тысяч десять долларов? Нет, минимум в десять раз больше!» Я ответил: «Ого, жена будет этому рада». А потом рассказал ему, что принёс для оценки только половину самородка.

В итоге оказалось, что в самородке содержится 2,6 кг золота. Такая находка бывает раз в жизни!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Австралия   Удача   золото   золотой самородок   металлодетектор   металлоискатель   самородок   
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Сергей Час назад
У нас только статью найдёшь.
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5k
Divergent?!? 11 минут назад
Странная математика. Самородок весит 4,2кг. "Больше чем наполовину состоит из золота". Учитывая качество золота, скажем, что наполовину, т.е. 2,6кг 999 пробы. (Наверняка меньше). Сегодня 1кг 999 золота стоит $65 000. Т.е. стоимость золота из самородка до переплавки где-то около $65K х 2,6кг = $US169 000. А в австралийских это около 250 000. Но это надо оговаривать в посте.
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5k
Babangdida 23 минуты назад
2.6кг золота, даже если оно там чистое, без примесей, никак не тянет на $240К. Если в долларах, то разве что австралийских.
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26k
Serg2001 43 минуты назад
Крокодил Данди придет за своим пенсионным фондом...
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2k
Lexx 47 минут назад
А вот был бы у него дорогой металлоискатель, он бы и калифорний нашёл. (шутка)
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