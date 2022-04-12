Австралийке пришлось оправдываться за снимок в бикини в обнимку с сыном

Софи моментально отреагировала на критику, и сына привлекла, чтобы он рассказал о своих эмоциях. Кай назвал негативную реакцию на их общий снимок абсолютной глупостью и несколько раз повторил, что у него лично нет никаких проблем с тем, чтобы обнять свою мать в бикини. Да она постоянно в бикини! У них там в Голд-Косте жарко, а она еще и полжизни в бодибилдинге и фитнесе. И сейчас управляет огромной фитнес-империей.



У Софи четверо детей, шестилетние близнец и сыновья в возрасте 14 и 15 лет. Она наносит своим критикам ответный удар, требуя, чтобы люди "прекратили сексуализировать женское тело".