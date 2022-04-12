Австралийке пришлось оправдываться за снимок в бикини в обнимку с сыном

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Фитнес-тренер из Австралии Софи Гвидолин получила волну негатива в соцсетях после публикации снимка, на котором она стоит в обнимку со своим 15-летним сыном. Женщину обвинили в том, что она сфотографировалась в бикини. Мол, это излишнее выпячивание сексуальности, которое может нанести вред хрупкой подростковой психике.
Софи моментально отреагировала на критику, и сына привлекла, чтобы он рассказал о своих эмоциях. Кай назвал негативную реакцию на их общий снимок абсолютной глупостью и несколько раз повторил, что у него лично нет никаких проблем с тем, чтобы обнять свою мать в бикини. Да она постоянно в бикини! У них там в Голд-Косте жарко, а она еще и полжизни в бодибилдинге и фитнесе. И сейчас управляет огромной фитнес-империей.
У Софи четверо детей, шестилетние близнец и сыновья в возрасте 14 и 15 лет. Она наносит своим критикам ответный удар, требуя, чтобы люди "прекратили сексуализировать женское тело".
У Софи четверо детей, шестилетние близнец и сыновья в возрасте 14 и 15 лет. Она наносит своим критикам ответный удар, требуя, чтобы люди "прекратили сексуализировать женское тело".
32-летняя Софи Гвидолин опубликовала этот снимок со своим сыном Каем на праздновании его 15-летия, не подозревая, что он вызовет такие жаркие споры
"Мои мальчики знают, что женское тело — это совершенно нормально, в нем нет ничего постыдного, и когда они видят меня в бикини, то не думают ничего, кроме "Мама загорает, мама идёт на пляж, мама собирается пойти поплавать", — говорит Софи. — Они не думают при этом: "О, какая у тебя сексуальная задница". Так что перестаньте сексуализировать тела, и ваши проблемы исчезнут сами".
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15-летний Кай рассуждает о том, насколько "глупой" была реакция соцсетей
По словам подростка, он до сих пор не понимает, из-за чего все так всполошились и что в той фотографии не так.
Кай говорит, что не видит проблемы в том, что мама обнимает его в бикини
Для него это естественно и нормально, никаких внутренних противоречий.
Проблемы только у людей, которые увидели снимок в соцсетях и нарисовали в своём воображении нелепые картины.
Софи рассказала, что когда один из подписчиков обвинил её в чрезмерной сексуальности позы на фотографии, она задалась вопросом - а как отреагировали бы те же люди, если бы это был снимок отца и дочери в обнимку, и отец там стоял с голым торсом и в шортах? Наверняка бы никто и слова не сказал.
Софи рассказала, что когда один из подписчиков обвинил её в чрезмерной сексуальности позы на фотографии, она задалась вопросом - а как отреагировали бы те же люди, если бы это был снимок отца и дочери в обнимку, и отец там стоял с голым торсом и в шортах? Наверняка бы никто и слова не сказал.
Софи, завоевавшая множество титулов и мировых рейтингов по бодибилдингу, напомнила поклонникам, что её сыновья выросли, наблюдая за её выступлениями на сцене в бикини
"Я очень много работала, чтобы добиться того, что имею сегодня, и даже мои очень религиозные родственники никогда меня не пытались осуждать, — продолжает Софи. —Я женщина, я мама, я человек, и у меня есть кожа".
Софи, управляющая многомиллионной фитнес-империей, часто делится снимками в бикини
К счастью, не все подписчики Софи были недовольны. Многие, наоборот, встали на ёё сторону и очень поддержали. "Если вам в голову пришла мысль, что мама в бикини рядом с сыном выглядит чересчур сексуально, то вам следует проделать серьёзную работу над собой и выяснить, почему у вас вообще возникла такая неуместная мысль", — написала одна женщина. "Это не у Софи и её сына проблема, а у вас", —поддержала вторая.
А вы как считаете? Нормально это или "чересчур"?
А вы как считаете? Нормально это или "чересчур"?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Австралия Избавление от негатива бикини и такое бывает мама и сын негатив пшёл вон ну и ну скандал хейтеры
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Мальчик Слава, 56 лет.
На пляже все фотографируются.
Вопрос, зачем при этом задницу специально открячивать, как на фотографиях для мужских журналов?
Как я понимаю, претензия именно к выбранной позе.
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тогда гей парады воспринимать как "излишнее выпячивание извращений и поехавшей кукушки" ?