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Австралийке пришлось оправдываться за снимок в бикини в обнимку с сыном

Австралийке пришлось оправдываться за снимок в бикини в обнимку с сыном (8 фото)

Автор:
12 апреля 2022 15:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Австралия   Избавление от негатива   бикини   и такое бывает   мама и сын   негатив пшёл вон   ну и ну   скандал   хейтеры   
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8
Фитнес-тренер из Австралии Софи Гвидолин получила волну негатива в соцсетях после публикации снимка, на котором она стоит в обнимку со своим 15-летним сыном. Женщину обвинили в том, что она сфотографировалась в бикини. Мол, это излишнее выпячивание сексуальности, которое может нанести вред хрупкой подростковой психике.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Избавление от негатива   бикини   и такое бывает   мама и сын   негатив пшёл вон   ну и ну   скандал   хейтеры   
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17  комментариев
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5k
Mowgley Час назад
Любая хорошая женская фигура в бикини влияет и на мою хрупкую подростковую психику.
Мальчик Слава, 56 лет.
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5k
Алекс Крайчек 8 минут назад
Нормально? Нет. Если у 32 летней матери сыновья 15 и 14 лет, это - ненормально. Судя по всему, нарожала она всех этих детей вне брака?
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24k
Ваня 19 минут назад
четверо детей и так выглядеть - маладца...
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22k
pssst Полчаса назад
просто, население волнуется, что с такой мамой сын может и не вырасти ахтунгом. А это уже звоночек.
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5k
Zhora 49 минут назад
Не вижу тут ничего непристойного. Да и сыну я думаю приятно, что его мама хорошо выглядит.
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6k
Роман 50 минут назад
Она еще пойди голышом рожала ... ужас
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2k
Атомный Крот 54 минуты назад
Сфотографироваться в бикини хоть с сыном, хоть с дочкой, наверное, не вопрос.
На пляже все фотографируются.

Вопрос, зачем при этом задницу специально открячивать, как на фотографиях для мужских журналов?

Как я понимаю, претензия именно к выбранной позе.
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9k
Hunson Abadeer 55 минут назад
завистливые тётки обозлились
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5
Guilty Pleasure 57 минут назад
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43k
SinigamiRuuk 58 минут назад
Мама Стифлера...
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11k
Kostick Час назад
вангую, скандал раздули жирные упырихи и тридварасы. а ей что, с сыном на пляже надо быть в костюме дементора? ну как эти, ну вы поняли.
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6k
SuperTroll Час назад
Уверен, к нему в гости ходит очень много друзей
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
"это излишнее выпячивание сексуальности"
------------------------------------------
тогда гей парады воспринимать как "излишнее выпячивание извращений и поехавшей кукушки" ?
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6k
Mixalych Час назад
Насмотрятся своих порнух, а потом на фотках мерещится всякое....
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