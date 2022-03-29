Мужчина отправился на надувной лодке из Таиланда в Индию — но не доплыл

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Отчаянный вьетнамец решил преодолеть 2000 километров от Таиланда до Индии на резиновой надувной лодке. Он отправился в рискованное морское путешествие в поисках жены, которую не видел 2 года. Мужчину спасло тайское рыболовное судно, когда он пытался пересечь Андаманское море.
23 марта Королевские военно-морские силы Таиланда получили сообщение от капитана рыболовного траулера о небольшой надувной лодке, замеченной в Андаманском море примерно в 80 километрах от берега.
Внутри находился мужчина с каким-то багажом, почти пустым баком с питьевой водой и лапшой быстрого приготовления. Мужчина не говорил ни по-тайски, ни по-английски, и, опасаясь, что он может погибнуть, рыболовное судно решило отбуксировать его вместе с его надувной лодкой в безопасное место.
Внутри находился мужчина с каким-то багажом, почти пустым баком с питьевой водой и лапшой быстрого приготовления. Мужчина не говорил ни по-тайски, ни по-английски, и, опасаясь, что он может погибнуть, рыболовное судно решило отбуксировать его вместе с его надувной лодкой в безопасное место.
Тайские морские пехотинцы попытались поговорить со спасённым мужчиной, но мало чего смогли от него добиться. Позже был доставлен вьетнамский переводчик, и официальные лица узнали, что этот человек, Хо Хуанг Хунг, отправился в такое рискованное путешествие в попытке найти свою жену в Индии. Он потерял с ней контакт два года назад из-за пандемии Covid-19 и надеялся найти её и восстановить связь.
Судя по всему, 37-летний мужчина прилетел в Бангкок из Хошимина 2 марта, надеясь затем вылететь в Мумбаи, Индия. К сожалению, у него возникли проблемы с получением визы, и он не смог выполнить план, поэтому вместо этого он просто отправился в Паттайю, где купил сине-желтую надувную лодку. Он погрузился в неё 5 марта и отплыл.
Судя по всему, 37-летний мужчина прилетел в Бангкок из Хошимина 2 марта, надеясь затем вылететь в Мумбаи, Индия. К сожалению, у него возникли проблемы с получением визы, и он не смог выполнить план, поэтому вместо этого он просто отправился в Паттайю, где купил сине-желтую надувную лодку. Он погрузился в неё 5 марта и отплыл.
Хунг сообщил тайским властям, что собирался добраться до Индии через Индийский океан, преодолев около 2000 километров. К сожалению, после 18 дней в море вьетнамец очутился всего в 80 километрах от тайского побережья. Такими темпами, если бы с ним не случилось ничего плохого, он достиг бы своей цели примерно за 625 дней.
У него было всего 10 упаковок лапши быстрого приготовления и небольшой запас воды. Такими темпами он продержался бы ещё несколько дней, но уж никак не 20 месяцев. А учитывая, что в Бенгальском заливе бушует циклон Асани, этому мужчине просто повезло, что его заметили и спасли.
У него было всего 10 упаковок лапши быстрого приготовления и небольшой запас воды. Такими темпами он продержался бы ещё несколько дней, но уж никак не 20 месяцев. А учитывая, что в Бенгальском заливе бушует циклон Асани, этому мужчине просто повезло, что его заметили и спасли.
Несмотря на то, что Хунгу не удалось верно спланировать свое путешествие, его решимость впечатлила даже военно-морской флот Таиланда. «Независимо от того, насколько велик океан… он не может помешать настоящей любви этого человека», — такая романтическая сентенция была опубликована в официальных соцсетях ВМФ Таиланда.
Хунгу предложили временное жилье, пока власти не решат, как помочь ему воссоединиться с женой.
Хунгу предложили временное жилье, пока власти не решат, как помочь ему воссоединиться с женой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Любовь похожая на сон безумство в открытом море во дает ну и ну смельчаки спасли мужчину
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2000 км и 10 упаковок лапши чем он вообще думал?