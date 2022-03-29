Мужчина отправился на надувной лодке из Таиланда в Индию — но не доплыл

Тайские морские пехотинцы попытались поговорить со спасённым мужчиной, но мало чего смогли от него добиться. Позже был доставлен вьетнамский переводчик, и официальные лица узнали, что этот человек, Хо Хуанг Хунг, отправился в такое рискованное путешествие в попытке найти свою жену в Индии. Он потерял с ней контакт два года назад из-за пандемии Covid-19 и надеялся найти её и восстановить связь.



Судя по всему, 37-летний мужчина прилетел в Бангкок из Хошимина 2 марта, надеясь затем вылететь в Мумбаи, Индия. К сожалению, у него возникли проблемы с получением визы, и он не смог выполнить план, поэтому вместо этого он просто отправился в Паттайю, где купил сине-желтую надувную лодку. Он погрузился в неё 5 марта и отплыл.