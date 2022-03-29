FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8797 постов • 1313 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Мужчина отправился на надувной лодке из Таиланда в Индию — но не доплыл

Мужчина отправился на надувной лодке из Таиланда в Индию — но не доплыл (4 фото)

Автор:
29 марта 2022 09:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Любовь похожая на сон   безумство   в открытом море   во дает   ну и ну   смельчаки   спасли мужчину   
542
4
Отчаянный вьетнамец решил преодолеть 2000 километров от Таиланда до Индии на резиновой надувной лодке. Он отправился в рискованное морское путешествие в поисках жены, которую не видел 2 года. Мужчину спасло тайское рыболовное судно, когда он пытался пересечь Андаманское море.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Любовь похожая на сон   безумство   в открытом море   во дает   ну и ну   смельчаки   спасли мужчину   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Александр Едигаров Полчаса назад
Главное маску не забыл одеть

2000 км и 10 упаковок лапши чем он вообще думал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лёха 2 часа назад
Сдаётся мне, что лодка ПВХ, а не резина...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как судно раскрасишь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62654



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки
1
77
О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки
Вот и все отличия девушек от женщин: юморная подборка о флиртующих
3
40
Вот и все отличия девушек от женщин: юморная подборка о флиртующих
Выскакивающие бюсты и женщины-шкафы: самые нелепые наряды на «Оскаре-2022» (10 фото)
Выскакивающие бюсты и женщины-шкафы: самые нелепые наряды на «Оскаре-2022» (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А так можно было?
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#история#Приколы#фотографии#страна#аварии#забавно#Украина#актер
#Юмор#интересно#картинки#животные#шоу бизнес#Ynews#дтп#драка#красота#знаменитости
#прикол#факты#люди#СССР#подборка#интересное#Еда#Девушка#Рецепт#кино

На что жалуетесь?

Вернуться