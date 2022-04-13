15 ярких примеров того, что Япония - страна со своими причудами, и нам их не понять

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Фото из Японии всегда будоражат ум и фантазию. В стране восходящего солнца множество своих причуд, часто недоступных для понимания жителям других стран. Мы собрали разные фишки оттуда, которые могут удивить или же позабавить.
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Стадион в городе Саппоро с выдвижным полем: здесь проходят матчи как по футболу, так и бейсболу
Общественный туалет в Японии, кабина которого перестает быть прозрачной, когда там кто-то есть внутри
На японских надгробиях есть специальные коды, отсканировав которые можно увидеть ролик с умершим человеком
А вы бы хотели побывать в Японии?
Источник:
АНТИФИШКИ
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