8 причин поехать на Алтай

Куда поехать когда закрыты все границы? Этот вопрос задавали себе очень многие в 2020 году и выяснилось, что в России есть очень много неисследованных потрясающих мест, практически нетронутых туристами. Например, Алтай.
Алтайский край собрал в себе все: и озера, и заснеженные вершины гор, равнины, тянущиеся до горизонта, стремительные реки. Большинство людей знают курорт Белокуриха, а вот отдельная от него горная Республика Алтай не так популярна. Сюда стоит приехать, чтобы остаться наедине с самим собой и дикой природой, забыть про то, что где-то есть городская суета, дедлайны и городской шум.
Пейзажи Марса
Очень многие незаслуженно проезжают мимо красных гор Кызыл-Чина, это место известно немногим "чужакам". Земля этой местности невероятно богата на палитру цветов - от розово-красного до кобальтового. Веками тут находилось озеро Тетис, оно потом превратилось в ледник, а потом снова стало озером.
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Такие природные перипетии превратили высохшее пространство в декорации фильма "Марсианин".
Сила природы
Все виды экстремального спорта можно попробовать на Алтае. Горы, озера, реки, пещеры, водопады. Пешие походы летом, горные лыжи зимой. Можно подняться гору, или посетить одну из горных пещер, устроить сплав или заняться скалолазанием. Реки не самые спокойные, но туры предлагаются самые разные - и для новичков, и для опытных.
Ну а если не хочется заниматься экстримом, то просто приезжайте и наблюдайте за дикой природой, поехав, например, в автопробег по Чуйскому тракту. Пересеките на пароме Телецкое озеро, а в апреле-мае стоит приехать, чтобы посмотреть на цветущий маральник.
А осенью Алтай покрывается золотым багрянцем, Катунь становится ярко-бирюзового цвета. В общем, отрада для глаз.
А осенью Алтай покрывается золотым багрянцем, Катунь становится ярко-бирюзового цвета. В общем, отрада для глаз.
Местные нравы и традиции
Люди в этой местности столетиями жили бок о бок с дикой природой. Они кочевали с места на место, перегоняя скот, селились не рядом, а в трех-четырех километрах друг от друга.
Революция не обошла жителей Алтая стороной, их собрали в совхозы, но традиции так легко не нарушить.
Революция не обошла жителей Алтая стороной, их собрали в совхозы, но традиции так легко не нарушить.
Алтайские дети садятся на коней раньше чем сделают первый шаг, а календарь у них - это не название месяцев, а природный цикл. Месяц косули, месяц сильного ветра, месяц пашни, например.
Ну и древние духи, без них никуда. Жители Алтая почитают их и слегка побаиваются. Их задабривают, просят о помощи, надеются на них в сельскохозяйственных делах.
Ну и древние духи, без них никуда. Жители Алтая почитают их и слегка побаиваются. Их задабривают, просят о помощи, надеются на них в сельскохозяйственных делах.
Такая разная Сибирь
Удивительный контраст местности. Поэтому по Алтаю стоит именно путешествовать, а не останавливаться в одном месте.
На северо-востоке люди живут в тайге, вокруг скромного размера горы, а вот на юге совсем нет деревьев, земля поднимается на 2000 метров над уровнем моря. В Курской степи постоянная мерзлота, а вот в районе Яломана, например, зреют яблоки.
На северо-востоке люди живут в тайге, вокруг скромного размера горы, а вот на юге совсем нет деревьев, земля поднимается на 2000 метров над уровнем моря. В Курской степи постоянная мерзлота, а вот в районе Яломана, например, зреют яблоки.
Высокогорные озера даже в июле покрыты тонким льдом, а в Белокурихе люди круглый год купаются в горячих термальных источниках. На юге верблюды с яками пасутся в полях, а вот на севере уже только лошади с коровами. На юге живут мусульмане, а в глухих лесах некоторых районов до сих пор живут старообрядцы.
И многое другое, что лучше увидеть только собственными глазами.
И многое другое, что лучше увидеть только собственными глазами.
Надышаться чистым воздухом
Алтай - это удивительное место, не испорченное излишками благ цивилизации. Почти полторы тысячи ледников находится на его территории. Вокруг них никто не живет, даже птицы и животные редко туда добираются. От ледника Геблера (подножье горы Белухи) начинается самая крупная река Алтая - Катунь. Горный Алтай на четверть состоит из заповедников, они сделаны для сохранения природы, ландшафтов и животных.
Иногда в фотоловушки попадают снежные барсы. На границе с Тывой обитают бакланы и чайки, а на озере Светлом зимуют лебеди. В озерах водятся множество рыб.
Воздух чистый, на юге Алтая промышленность отсутствует практически полностью. Маленькие сырные заводики, да пасеки. Местные делают все с помощью собственных ресурсов - выращивают овощи, пасут коз, ставят ульи. Выращивают даже виноград с арбузами, собирают на склонах гор и в лесах полезные травы и используют их, если кто-то заболел.
Воздух чистый, на юге Алтая промышленность отсутствует практически полностью. Маленькие сырные заводики, да пасеки. Местные делают все с помощью собственных ресурсов - выращивают овощи, пасут коз, ставят ульи. Выращивают даже виноград с арбузами, собирают на склонах гор и в лесах полезные травы и используют их, если кто-то заболел.
Самая высокая гора в Сибири
Горы Алтая - это отдельный вид энергетической подпитки. Именно здесь расположена самая высокая точка Сибири - Белуха, гора высотой 4509 метров. Она как огромная ледяная стена.
Местные жители уверены, что Белуха - это священное место и подниматься на нее нельзя. Но вот альпинисты, приезжающие в Алтайский край считают чуть иначе и часто пытаются покорить ее вершину. А подножия горы находится база метеорологов и лагерь МЧС. МЧС нередко помогают заплутавшим туристам, а вот метеорологи даже сдают свою баню в аренду.
Местные жители уверены, что Белуха - это священное место и подниматься на нее нельзя. Но вот альпинисты, приезжающие в Алтайский край считают чуть иначе и часто пытаются покорить ее вершину. А подножия горы находится база метеорологов и лагерь МЧС. МЧС нередко помогают заплутавшим туристам, а вот метеорологи даже сдают свою баню в аренду.
Некоторые даже летают с Белухи на параплане, ну а совсем отчаянные спускаются на горных лыжах по практически отвесной Аккерманской стене. Стоит отметить, таких безумцев не так много.
Места Шукшина
Алтайский край, Бийский район, село Сростки - родина советского писателя, режиссера, сценариста и актера Василия Шукшина.
Василий Макарович очень любил гору Пикет, с которой открывались просто невероятные виды: на Катунь, на горы в дымке, на поля. Собственно, именно там и был снят финал фильма "Печки-лавочки".
Василий Макарович очень любил гору Пикет, с которой открывались просто невероятные виды: на Катунь, на горы в дымке, на поля. Собственно, именно там и был снят финал фильма "Печки-лавочки".
В центральном сквере Сростков можно увидеть персонажей шукшинских рассказов, вырезанных из дерева сибирскими мастерами.
А помимо культурного наследия, в виде мемориального музея Василия Макаровича, Сростки славятся своими курниками, драниками с мясом, а на базаре можно купить сувениры из кедра.
А помимо культурного наследия, в виде мемориального музея Василия Макаровича, Сростки славятся своими курниками, драниками с мясом, а на базаре можно купить сувениры из кедра.
Уйти от цивилизации
Совершенно противоположный городу Алтай. Никаких круглосуточных ресторанов, магазинов, рекламы. Здесь живут также, как и десять, двадцать, пятьдесят лет назад - пасут скот, мимо может пронестись табун лошадей, местное население верит в духов.
Есть такие деревни, в которые сложно доехать на автомобиле почти весь год, воду носят с помощью коромысел, хлеб не покупают, а пекут. Идеальный отрыв от цивилизации.
По ночам здесь стоит непривычная городскому уху тишина, а звезды над головой - это отдельный вид медитации.
По ночам здесь стоит непривычная городскому уху тишина, а звезды над головой - это отдельный вид медитации.
Вы были на Алтае? Поделитесь в комментариях своими впечатлениями, интересно же!)
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