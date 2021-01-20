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8 причин поехать на Алтай

8 причин поехать на Алтай (17 фото)

Автор:
20 января 2021 19:10
Сообщество : Путешествия
Метки: travel   Россия   алтай   мир   путешествия   туризм   фото   
1078
17
Куда поехать когда закрыты все границы? Этот вопрос задавали себе очень многие в 2020 году и выяснилось, что в России есть очень много неисследованных потрясающих мест, практически нетронутых туристами. Например, Алтай.
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Метки: travel   Россия   алтай   мир   путешествия   туризм   фото   
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8  комментариев
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4k
McGui 2 часа назад
бывал в походах и на Кавказе, и на Карпатах, но Алтай и Саяны - это нечто ) и мой дед родом из Бийска. привет Алтаю! )
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Plan 12 минут назад
Обалденная красота!!! На Байкале был два раза, теперь хотелось бы на Алтай.
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25k
Aqueronte Полчаса назад
Ценник озвучьте, в Турцию дешевле на месяц уехать чем на Алтай из Москвы на 2 недели.
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19k
pssst Aqueronte 21 минуту назад
При чем тут Турция? Горнолыжные курорты стоят классом выше, чем пляжный отдых.
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Plan Aqueronte 9 минут назад
Турция? Ну, каждому свое. Кому полюбоваться величием природы, а кому то поваляться на пляже с коктейлем в руке.
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Aqueronte Plan 3 минуты назад
А прям в Турции посмотреть нечего? Всему виной ваше скудное знание региона. Я не говорю что Алтай плох, нет, он прекрасен но слишком дорого.
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5k
Андрей Крылов 58 минут назад
Замечательные места! давно мечтаю. Благо у меня есть там друг, который давно зовёт. Типа только доедь, остальное всё даром организую, и экскурсии, и пожить, и поохотиться...! Ага. Посчитал сколько надо денег чтоб из Крыма туда приехать и обратно вернуться (даже без учёта "пожить"... И стало грустно. Но... Не теряю надежды. Авось выберусь. :)
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Voland Час назад
Алтай норм вообще! Правда я был больше на плоской земле, но в планах Сайяны есть))
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