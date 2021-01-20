8 причин поехать на Алтай

Высокогорные озера даже в июле покрыты тонким льдом, а в Белокурихе люди круглый год купаются в горячих термальных источниках. На юге верблюды с яками пасутся в полях, а вот на севере уже только лошади с коровами. На юге живут мусульмане, а в глухих лесах некоторых районов до сих пор живут старообрядцы.

И многое другое, что лучше увидеть только собственными глазами.