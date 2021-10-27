Следы прошлого в современной архитектуре Японии

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История, традиции и культура очень важны для общества, ведь мы всегда можем чему-то научиться у наших предков. Компания Japan Property Central недавно запустила интересный проект, где изучила важную часть истории - архитектуру. Фотографы путешествуют по Японии, запечатлевая старые здания и то, как они вписываются в современную архитектуру. Эти здания красивы и уникальны, и подобны памятникам - они при одном взгляде переносят в прошлое.
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Магазин татами в Цукидзи, Токио, в прошлом - довоенный торговый дом. Построен где-то в 1920-х, и работает до сих пор
Ресторан Futaba Sushi в торговом квартале Гиндза, Токио. Был открыт в 1877 году, но здание перестроили в 1950-х годах
Храм Киемидзу-дэра. Оригинальное здание возвели еще в 778 году, но затем его перестроили в 1633 году. Многие здания на территории храма датируются серединой 1600-х годов. Более старые сооружения разрушены пожарами
Бар в здании кирпичного склада в Юсиме, Токио. Его построили в конце 1800-х, а хозяин бара арендует это помещение с 1970-х
В 1918 году в этом здании открыли хозяйственный магазин, затем из него сделали бар и ресторан. Последние годы здание пустует
Это традиционное здание построено в 1920-1930-х. Сегодня здесь расположены гостиница и ресторан
Tenyasu Tsukudani - магазин вареных и консервированных продуктов, существующий с 1838 года. Этот магазин был построен в 1920-х
Пешеходная тропа длиной 1,8 километра вдоль канала озера Бива, Киото. Канал построили в 1890 году для транспортировки воды, а пешеходную тропу - в 1968 году
Чайный домик Go-an, построенный на старом дереве, Токио. Архитектором домика стал известный Терунобу Фухимори
Недавно эти три здания в Токио продали за 1,35 миллиона долларов США. В 1920-х годах это были магазинчики
Пагода Ясака в храме Хокан-дзи, Киото. Храм построили в 592 году, но он несколько раз переживал сильные пожары. Пагоду много раз восстанавливали - сегодняшняя датируется 1440 годом
Бывший дом японского актера Дэндзиро Окочи в Киото. Дом был построен еще в 1941 году, и находится на склоне холма над бамбуковой тропой Арасияма, откуда открывается прекрасный вид на город
Здание построили незадолго до землетрясения в Канто в 1923 году. Сегодня здесь расположен ресторан Toranomon Osaka-ya Sunaba Soba
Дом 1925 года. Часть дома, перенесенная сюда из другого квартала, датируется 1880-ми годами. Когда-то это была вилла богатой семьи Мицуи, но в 1949 году дом перешел правительству
Источник: — переведено специально для fishki.net
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