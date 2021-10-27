Следы прошлого в современной архитектуре Японии

История, традиции и культура очень важны для общества, ведь мы всегда можем чему-то научиться у наших предков. Компания Japan Property Central недавно запустила интересный проект, где изучила важную часть истории - архитектуру. Фотографы путешествуют по Японии, запечатлевая старые здания и то, как они вписываются в современную архитектуру. Эти здания красивы и уникальны, и подобны памятникам - они при одном взгляде переносят в прошлое.

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Причудливый дом в Асакусе, старинном квартале Токио 0 Источник:

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Улицы Хинасидзака и Фудзимидзака, Токио 0 Источник:

Магазин татами в Цукидзи, Токио, в прошлом - довоенный торговый дом. Построен где-то в 1920-х, и работает до сих пор 0 Источник:

Район Гион-Сиракава, Киото 0 Источник:

Ресторан Futaba Sushi в торговом квартале Гиндза, Токио. Был открыт в 1877 году, но здание перестроили в 1950-х годах 0 Источник:

Вход в чайный дом Edo Senke в Уэно, Токио. Его перенесли сюда в 1860-х 0 Источник:

Старый магазинчик в Иидабаши, Токио 0 Источник:

Храм Киемидзу-дэра. Оригинальное здание возвели еще в 778 году, но затем его перестроили в 1633 году. Многие здания на территории храма датируются серединой 1600-х годов. Более старые сооружения разрушены пожарами 0 Источник:

Старая матия (тип традиционного городского жилого здания) 0 Источник:

Бар в здании кирпичного склада в Юсиме, Токио. Его построили в конце 1800-х, а хозяин бара арендует это помещение с 1970-х 0 Источник:

Старый магазинчик рядом с торговой улицей Икэноуэ, Токио 0 Источник:

Магазинчик, где готовят дораяки (японские блинчики) 0 Источник:

В 1918 году в этом здании открыли хозяйственный магазин, затем из него сделали бар и ресторан. Последние годы здание пустует 0 Источник:

Кафе Sakanoshita в отреставрированном 90-летнем домике 0 Источник:

Это традиционное здание построено в 1920-1930-х. Сегодня здесь расположены гостиница и ресторан 0 Источник:

Tenyasu Tsukudani - магазин вареных и консервированных продуктов, существующий с 1838 года. Этот магазин был построен в 1920-х 0 Источник:

Пешеходная тропа длиной 1,8 километра вдоль канала озера Бива, Киото. Канал построили в 1890 году для транспортировки воды, а пешеходную тропу - в 1968 году 0 Источник:

Чайный домик Go-an, построенный на старом дереве, Токио. Архитектором домика стал известный Терунобу Фухимори 0 Источник:

Недавно эти три здания в Токио продали за 1,35 миллиона долларов США. В 1920-х годах это были магазинчики 0 Источник:

Пагода Ясака в храме Хокан-дзи, Киото. Храм построили в 592 году, но он несколько раз переживал сильные пожары. Пагоду много раз восстанавливали - сегодняшняя датируется 1440 годом 0 Источник:

Старый домик на улице Нинэндзака, Киото 0 Источник:

Здание, построенное в 1985 году, сегодня используется как офис компании 0 Источник:

Бывший дом японского актера Дэндзиро Окочи в Киото. Дом был построен еще в 1941 году, и находится на склоне холма над бамбуковой тропой Арасияма, откуда открывается прекрасный вид на город 0 Источник:

Здание построили незадолго до землетрясения в Канто в 1923 году. Сегодня здесь расположен ресторан Toranomon Osaka-ya Sunaba Soba 0 Источник:

Магазин Накасимы Шокаи, построенный в 1928 году 0 Источник:

Вход в чайный дом Ro-an, который перестроили в 1957 году после двух пожаров 0 Источник:

Старые домики в токийском районе Канда 0 Источник:

Дом 1925 года. Часть дома, перенесенная сюда из другого квартала, датируется 1880-ми годами. Когда-то это была вилла богатой семьи Мицуи, но в 1949 году дом перешел правительству 0 Источник: