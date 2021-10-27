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Следы прошлого в современной архитектуре Японии

Следы прошлого в современной архитектуре Японии (30 фото)

Автор:
27 октября 2021 21:11
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Япония   архитектура   город   дома   колорит   мир   подборка   фото   
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История, традиции и культура очень важны для общества, ведь мы всегда можем чему-то научиться у наших предков. Компания Japan Property Central недавно запустила интересный проект, где изучила важную часть истории - архитектуру. Фотографы путешествуют по Японии, запечатлевая старые здания и то, как они вписываются в современную архитектуру. Эти здания красивы и уникальны, и подобны памятникам - они при одном взгляде переносят в прошлое.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   архитектура   город   дома   колорит   мир   подборка   фото   
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1  комментарий
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167
ton Полчаса назад
Блин, какой же там кайф-одно из лучших, если не лучшее, путешествие
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