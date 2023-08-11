В одном из дворов на Камчатке местный житель заметил лису, которая прыгала по капотам припаркованных машин

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Давайте просто полюбуемся и лишний раз вспомним, что прикармливать зверят нельзя.
«Ходит, собирает что-то. Котов кормят [тут] — она еду у них подъедает», — комментирует мужчина.
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