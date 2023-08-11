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В одном из дворов на Камчатке местный житель заметил лису, которая прыгала по капотам припаркованных машин

В одном из дворов на Камчатке местный житель заметил лису, которая прыгала по капотам припаркованных машин

Автор:
11 августа 2023 10:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Камчатка   животные   забавно   лиса   милота   фото   
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Давайте просто полюбуемся и лишний раз вспомним, что прикармливать зверят нельзя.

«Ходит, собирает что-то. Котов кормят [тут] — она еду у них подъедает», — комментирует мужчина.

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Метки: Видео   Камчатка   животные   забавно   лиса   милота   фото   
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1  комментарий
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banzai7 18 минут назад
По Москве также гуляют, по помойкам роются
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