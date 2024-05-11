Медведица привела своих медвежат купаться в бассейне чужого дома

«В городе новая семья медведей, и они самые миленькие медвежата, которых мы когда-либо видели. Мы надеемся, что они вырастут счастливыми и здоровыми», — говорится в подписи к видео.

Хозяева дома рассказали журналистам, что медведи — частые гости в их горной местности. Хотя первое появление их встревожило, они стали получать удовольствие от визитов своих соседей-животных. Маме-медведице мужчины уже дали имя — Мэдди, она часто приходит на задний двор, но это был первый раз, когда ее увидели с двумя медвежатами.