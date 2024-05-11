FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16780 постов • 1710 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Медведица привела своих медвежат купаться в бассейне чужого дома

Медведица привела своих медвежат купаться в бассейне чужого дома

Автор:
11 мая 2024 09:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бассейн   животные   забавно   медведица   медвежата   милота   фото   
1458
2
1

Когда на улице жарко, нет ничего лучше прохладного бассейна. Это знают и животные! Поэтому недавно медведица решила показать все прелести бассейна своим детенышам.


«В городе новая семья медведей, и они самые миленькие медвежата, которых мы когда-либо видели. Мы надеемся, что они вырастут счастливыми и здоровыми», — говорится в подписи к видео.

Хозяева дома рассказали журналистам, что медведи — частые гости в их горной местности. Хотя первое появление их встревожило, они стали получать удовольствие от визитов своих соседей-животных. Маме-медведице мужчины уже дали имя — Мэдди, она часто приходит на задний двор, но это был первый раз, когда ее увидели с двумя медвежатами.

Хозяева дома рассказывают, что медведица любит качаться на качелях, а однажды ее заметили в гидромассажной ванне дальше по улице! Однако они добавили, что хоть и рады медведям, но стараются всегда держаться на расстоянии и не оставлять мусор или еду на улице.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   бассейн   животные   забавно   медведица   медвежата   милота   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
925k
А.Берестенко Час назад
Что значит "в бассейне чужого дома"? У медведей своя квартира есть, но без бассейна?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Zhora 12 минут назад
Но пиндосы почему-то упорно думают, что у нас медведи по улицам ходят. Хотя подобные видео обычно из США и Канады.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АртемШишков 13 минут назад
у медведицы есть свой дом с бассейном ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dimon 48 минут назад
В жару медведица хозяевам дома: - Тааак! Не поняла? Мы купаться будем! А ну нахпшли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3885 постов (3741 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1175830



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Какие пять вещей мы узнали благодаря Стивену Хокингу
Какие пять вещей мы узнали благодаря Стивену Хокингу
В Калининграде задержали общественников за нелегальную регистрацию почти 1000 мигрантов
В Калининграде задержали общественников за нелегальную регистрацию почти 1000 мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Песни Победы: "Смуглянка"
Песни Победы: "Смуглянка"
О ходе эксперимента по вживлению мозгового импланта человеку
О ходе эксперимента по вживлению мозгового импланта человеку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#Китай#задержание#интересное#Еда
#в мире#факты#история#СССР#Юмор#ученые#Санкт-Петербург
#животные#интересно#наука#Россия#Москва#Бразилия#Жизнь
В Ростове молодая пара поселила в обычной квартире 50 крыс В Ростове молодая пара поселила в обычной квартире 50 крыс Семья медведей пытается забраться в гамак Семья медведей пытается забраться в гамак «Беги, бро»: попугай открыл вольер кенгуру, и тот отправился на прогулку в город «Беги, бро»: попугай открыл вольер кенгуру, и тот отправился на прогулку в город 10 случаев, когда дикие животные сдружились с людьми и поселились у них дома 10 случаев, когда дикие животные сдружились с людьми и поселились у них дома На Камчатке медведица с детенышами пряталась от пурги на остановке На Камчатке медведица с детенышами пряталась от пурги на остановке

На что жалуетесь?

Вернуться