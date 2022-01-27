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16 животных, которых природа одарила необычными чертами внешности

16 животных, которых природа одарила необычными чертами внешности (17 фото)

Автор:
27 января 2022 08:49
Сообщество : Животные
Метки: внешность   животные   окрас   природа   удивительно   фото   
1567
17

Все мы примерно представляем, как должен выглядеть среднестатистический кот, пёс или ёжик. Но порой природа одаривает животных такими необычными чертами, что про каноны внешности тут же забываешь!

Это и нетипичная окраска, и невероятно пушистые хвосты или длинные ресницы… А как насчёт собаки с двумя носами сразу? Вот несколько примеров, когда животные ярко выделились своей внешностью!


Когда твоя мордочка не помещается целиком в кадр

×
×

Моя сестра нашла этого котика с лишними пальцами

Эти уши всё продолжают расти

Маска, я тебя знаю?

У нашей собаки невероятно длинные ресницы

Недавно встретили корову, у которой на лбу было сердечко

Кажется, это готовая модель для рекламы молока!


Язык моего пса: три секунды, и обеда уже нет!

Большой кот следит за тобой

Ёжик-альбинос моей сестры

Многие модники бы позавидовали такой причёске

Хвост нашей собаки

Как вам удалось скрестить маламута и белку?!

Эту кошечку природа тоже украсила сердечком

Иззи и её двойной нос

То ли кошка, то ли панда

У Оливера на носу веснушки

У нашего пса на боку изображён кот, поющий оперу

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Метки: внешность   животные   окрас   природа   удивительно   фото   
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Enigma Kuutar Час назад
То ли кошка, то ли панда
****
опоссум же
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422
Георгий Давыдов 58 минут назад
Ну да, природа, конечно...
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