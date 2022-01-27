16 животных, которых природа одарила необычными чертами внешности

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Все мы примерно представляем, как должен выглядеть среднестатистический кот, пёс или ёжик. Но порой природа одаривает животных такими необычными чертами, что про каноны внешности тут же забываешь!
Это и нетипичная окраска, и невероятно пушистые хвосты или длинные ресницы… А как насчёт собаки с двумя носами сразу? Вот несколько примеров, когда животные ярко выделились своей внешностью!
Когда твоя мордочка не помещается целиком в кадр
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Моя сестра нашла этого котика с лишними пальцами
Эти уши всё продолжают расти
Маска, я тебя знаю?
У нашей собаки невероятно длинные ресницы
Недавно встретили корову, у которой на лбу было сердечко
Кажется, это готовая модель для рекламы молока!
Язык моего пса: три секунды, и обеда уже нет!
Большой кот следит за тобой
Ёжик-альбинос моей сестры
Многие модники бы позавидовали такой причёске
Хвост нашей собаки
Как вам удалось скрестить маламута и белку?!
Эту кошечку природа тоже украсила сердечком
Иззи и её двойной нос
То ли кошка, то ли панда
У Оливера на носу веснушки
У нашего пса на боку изображён кот, поющий оперу
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опоссум же