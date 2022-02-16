Любовные игры диких кошек в национальном парке «Земля леопардов»

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Национальный парк «Земля леопардов» был создан для защиты амурского леопарда, который является самой редкой кошкой в мире.
Фотоловушка запечатлела встречу самых редких в мире леопардов и процесс спаривания.
Сейчас самцу 13 лет, этот возраст считается солидным, так как в дикой природе леопарды живут около 12 лет.
Сейчас самцу 13 лет, этот возраст считается солидным, так как в дикой природе леопарды живут около 12 лет.
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К началу 21 века популяция дальневосточного леопарда оказалась на грани исчезновения. Но только расширение охраняемой территории и комплексное управление существующими природными территориями могли решить проблему сохранения редкой кошки.
Национальный парк «Земля леопардов» был основан 5 апреля 2012 года благодаря усилиям экологов и личному вниманию к проблеме бывшего директора Администрации Президента Российской Федерации Сергея Иванова.
Его территория в районе 262 тыс. кв. га охватила земли Хасанского и Надеждинского районов Приморья, Уссурийского городского округа, а также небольшую часть г. Владивостока.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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