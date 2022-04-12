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Что бывает, когда дети остаются с питомцами наедине

Что бывает, когда дети остаются с питомцами наедине (18 фото)

Автор:
12 апреля 2022 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   животные   забавно   наедине   подборка   фото   
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Наши питомцы — конечно, те еще хулиганы. Однако еще больший беспорядок дома могут устроить дети. Стоит только взрослым на минутку отвернуться, и они тут же шалят. Даже питомцам порой достается от них.

Видимо, в раскраске закончились все чистые странички

Да и зачем разукрашивать бумагу, если собак гораздо интереснее.

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С настоящими друзьями всегда разделишь обед

«Шарик, давай я тебя от солнышка спрячу, чтобы ты не перегрелся»

Когда для рисования не только бумаги мало, но даже стены

Что ж, творческой личности необходимо пространство.

Стоило взрослым отлучиться на десять минут, и собака заменила куклу

У этой собаки неимоверное терпение

Либо же она так устала, что ей уже все равно, что с ней делают.

Выражение мордочки этого кота говорит само за себя

Этого пса решили сделать фотомоделью

Наверное, он каждый раз с нетерпением ждет возвращения взрослых с работы.

«Человеческий детеныш, отпусти меня уже, пожалуйста»

Можно подумать, что этого кота собрали из LEGO

Судя по выражению его мордочки, он как будто до сих пор приходит в себя от этой игры.

Малыш кормит плюшевую собаку печеньем, в то время как реальный питомец семьи с ревностью наблюдает за этим

Только мама отошла на пять минут

«Человек, это все твой детеныш, я тут ни при чем».

Видно, что этот кот уже привык быть частью мозаики

У настоящих друзей игры и игрушки общие

Когда надоело наряжать плюшевые игрушки

Если ребенка и собаку не видно и не слышно уже больше часа, стоит заподозрить неладное


Она сшила рог единорога для своего кота

Правда, с ним питомец больше похож на злую фею.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   дети   животные   забавно   наедине   подборка   фото   
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