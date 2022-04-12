Что бывает, когда дети остаются с питомцами наедине

Наши питомцы — конечно, те еще хулиганы. Однако еще больший беспорядок дома могут устроить дети. Стоит только взрослым на минутку отвернуться, и они тут же шалят. Даже питомцам порой достается от них.
Видимо, в раскраске закончились все чистые странички
Да и зачем разукрашивать бумагу, если собак гораздо интереснее.
С настоящими друзьями всегда разделишь обед
«Шарик, давай я тебя от солнышка спрячу, чтобы ты не перегрелся»
Когда для рисования не только бумаги мало, но даже стены
Что ж, творческой личности необходимо пространство.
Стоило взрослым отлучиться на десять минут, и собака заменила куклу
У этой собаки неимоверное терпение
Либо же она так устала, что ей уже все равно, что с ней делают.
Выражение мордочки этого кота говорит само за себя
Этого пса решили сделать фотомоделью
Наверное, он каждый раз с нетерпением ждет возвращения взрослых с работы.
«Человеческий детеныш, отпусти меня уже, пожалуйста»
Можно подумать, что этого кота собрали из LEGO
Судя по выражению его мордочки, он как будто до сих пор приходит в себя от этой игры.
Малыш кормит плюшевую собаку печеньем, в то время как реальный питомец семьи с ревностью наблюдает за этим
Только мама отошла на пять минут
«Человек, это все твой детеныш, я тут ни при чем».
Видно, что этот кот уже привык быть частью мозаики
У настоящих друзей игры и игрушки общие
Когда надоело наряжать плюшевые игрушки
Если ребенка и собаку не видно и не слышно уже больше часа, стоит заподозрить неладное
Она сшила рог единорога для своего кота
Правда, с ним питомец больше похож на злую фею.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17 смешных фото
- Хвостатый нянь: 18 нежных фото, показывающих глубокую связь между питомцами и детьми
- Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять
- 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное
- Все мы остаёмся детьми, сосланными во взрослую жизнь
Понравилось28