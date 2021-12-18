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Все мы&nbsp;остаёмся детьми, сосланными во&nbsp;взрослую жизнь

Все мы остаёмся детьми, сосланными во взрослую жизнь (17 фото)

Автор:
18 декабря 2021 08:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   взрослые   дети   забавно   люди   подборка   фото   
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Многие дети мечтают поскорее вырасти и стать взрослыми. Вот только чем больше проходит лет, тем отчётливее становится понятно, что быть ребёнком-то было очень даже неплохо!

Именно поэтому даже самые ответственные и серьёзные люди в годах периодически позволяют себе впасть в детство: кто-то наряжается в смешные костюмы, кому-то нравится возводить крепости из подушек… Хм, а что ещё весёлого можно сделать?


Моя девушка хочет со мной поговорить, но не может зайти в крепость, ведь у неё нет пароля

×
×

Нашли дома эту переводную картинку. Решение было очевидным


Выпускной — праздник зрелости. Но это не точно

Смотри, Симба, вот твои владения!

Мой папа рождественским утром

Для этой фотографии он заставил маму держать плащ!


Дочке недавно приснилось, что я не могу выбраться из компьютера. Вот сюрприз ей на утро!

Сказала бойфренду, что ему хорошо в фиолетовом. Через некоторое время он вышел вот так

Мне 34 года!

Знакомьтесь, мой папа

Мой друг отметил День отца с размахом

Мама сохранила все детские наряды, которые она мне вязала, чтобы я потом одевала своих детей

Ну я и одела.


Моё любимое фото: папа пришёл меня навестить, а сам играет в Skyrim

Просто парень на своём рабочем месте

Папа ведёт стройку, и вот фото, которое он мне прислал

Снега выпало достаточно, чтобы слепить снеговика!

Сказала парню, что щенку не место на нашей кровати

Что ж, возможно, взрослым и правда не стоит всегда ко всему относиться слишком серьёзно!

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Метки: Юмор   взрослые   дети   забавно   люди   подборка   фото   
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