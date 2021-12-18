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Многие дети мечтают поскорее вырасти и стать взрослыми. Вот только чем больше проходит лет, тем отчётливее становится понятно, что быть ребёнком-то было очень даже неплохо!
Именно поэтому даже самые ответственные и серьёзные люди в годах периодически позволяют себе впасть в детство: кто-то наряжается в смешные костюмы, кому-то нравится возводить крепости из подушек… Хм, а что ещё весёлого можно сделать?
Моя девушка хочет со мной поговорить, но не может зайти в крепость, ведь у неё нет пароля
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Нашли дома эту переводную картинку. Решение было очевидным
Выпускной — праздник зрелости. Но это не точно
Смотри, Симба, вот твои владения!
Мой папа рождественским утром
Для этой фотографии он заставил маму держать плащ!
Дочке недавно приснилось, что я не могу выбраться из компьютера. Вот сюрприз ей на утро!
Сказала бойфренду, что ему хорошо в фиолетовом. Через некоторое время он вышел вот так
Мне 34 года!
Знакомьтесь, мой папа
Мой друг отметил День отца с размахом
Мама сохранила все детские наряды, которые она мне вязала, чтобы я потом одевала своих детей
Ну я и одела.
Моё любимое фото: папа пришёл меня навестить, а сам играет в Skyrim
Просто парень на своём рабочем месте
Папа ведёт стройку, и вот фото, которое он мне прислал
Снега выпало достаточно, чтобы слепить снеговика!
Сказала парню, что щенку не место на нашей кровати
Что ж, возможно, взрослым и правда не стоит всегда ко всему относиться слишком серьёзно!
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