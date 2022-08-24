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16 милых фото, доказывающих, что дети и животные созданы друг для друга

16 милых фото, доказывающих, что дети и животные созданы друг для друга

Автор:
24 августа 2022 09:46
Сообщество : Животные
Метки: дети   друзья   животные   забавно   милота   подборка   фото   
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Во взрослом возрасте найти хорошего друга бывает непросто, а вот дети с легкостью находят язык со многими, в том числе и с животными. В этом материале фотографии, которые наглядно доказывают, что дети и четвероногие созданы друг для друга.

Если есть собака, то с ней можно кататься на велосипеде

Хотя было бы безопаснее, если бы четвероногую посадили в корзину на руле, а не на багажник.

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Когда с тобой живет такой большой пес, то мультики на планшете удобнее смотреть сидя на нем

Пес как будто бы не замечает, что юная хозяйка залезла на него верхом.

Похоже, их любовь взаимна, что не так часто бывает у котов с маленькими детьми

Знакомство с большим лохматым другом

Этому малышу точно будет с кем поиграть.

Поменялись местами

Пес явно доволен тем, что ему досталось кресло. Он знает, как в нем устроиться поудобнее.

Если нет подставки под учебники, можно воспользоваться котом

Пушистый помощник рад помочь юной хозяйке.

Два милых малыша

Они вырастут хорошими друзьями и всегда будут вместе.

У этой парочки отлично получаются совместные фото

Как приятно обнять большого пушистого друга

А еще с четвероногими друзьями можно спать в обнимку

Когда у тебя есть три собаки, то можно не пользоваться одеялом

Они согреют в любую погоду.

Питомцем может быть не только кошка или собака, но и милый поросенок

«Маленький человек, погладь меня за ушком»

«Хозяин, кто это у тебя?»

Как говорится: «С кем поведешься, от того и наберешься»

Выражение их мордочек говорит само за себя

Похоже, в их голове в этот момент роится масса вопросов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дети   друзья   животные   забавно   милота   подборка   фото   
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2  комментария
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10k
Алексей Полчаса назад
Так то оно так,но с гельминтами проблем тоже никто не отменял
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17k
alexis 41 минуту назад
Ну да
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