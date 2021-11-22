19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное

Домашние питомцы ровно, как и люди любят радовать ближних и дарить им подарки. Вот только у пушистиков нет возможности покупать презенты, и потому им приходится импровизировать. В таких случаях широким жестом от котиков и собачек может считаться всё то, что они сумеют где-то отыскать, а потом с гордостью принести к ногам своих друзей и хозяев. И речь идёт не только о тапках и газетах, но и о многих других вещах, которыми с большим удовольствием готовы делиться эти преданные и очаровательные создания!

Моя кошка принесла мне декоративную сосновую шишку. Но у меня дома никогда не было декоративной сосновой шишки!