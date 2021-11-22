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19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное

19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное (20 фото)

Автор:
22 ноября 2021 10:14
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   вещи   домашний питомец   животные   забавно   милота   подборка   фото   
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Каждый хозяин радуется, когда его домашний питомец учится приносить мячик или палочку, чтобы с ним поиграли. Но многие собаки и коты на этом не останавливаются и начинают одаривать своих хозяев самыми неожиданными вещами.

Домашние питомцы ровно, как и люди любят радовать ближних и дарить им подарки. Вот только у пушистиков нет возможности покупать презенты, и потому им приходится импровизировать. В таких случаях широким жестом от котиков и собачек может считаться всё то, что они сумеют где-то отыскать, а потом с гордостью принести к ногам своих друзей и хозяев. И речь идёт не только о тапках и газетах, но и о многих других вещах, которыми с большим удовольствием готовы делиться эти преданные и очаровательные создания!


Моя кошка принесла мне декоративную сосновую шишку. Но у меня дома никогда не было декоративной сосновой шишки!

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Сегодня я завёл себе нового друга, который принёс мне подарок

Мой кот несколько месяцев не выходил из дома, а сегодня принёс мне откуда-то игрушечную змею

Она принесла мне носок. Чувствую себя таким значимым

Она обожает этот кусок пенопласта и всюду ходит с ним, но иногда рада поделиться им со мной

Соседский щенок принёс мне газету

Муж прислал снимок нашей кошки Зены, которая принесла ему мою резинку для волос

А я думаю, куда они постоянно деваются!


Она обожает свою игрушку, но готова разделить её со мной

Она принесла мне своё одеяльце, ботинок моего жениха и мой сланец…

Прости, моя девочка, я не могу поиграть с тобой. Маме нужно работать.


Мой кот принёс мне живую ящерицу!

Мой пёс принёс мне наушник, который я не мог найти целую неделю

Мой кот поймал для меня мышь!

Моя девочка видела, что я занята рисованием, и принесла мне ещё один карандаш

Я так горд своей добычей, поэтому обязательно принесу эту шишку домой, специально для своего хозяина

Сегодня мне предстоит поход к стоматологу, которого я очень боюсь. Мой пёс уловил моё настроение и принёс свою любимую игрушку, чтобы меня взбодрить

Мой пёс принёс мне цветочек!

Мой кот украл ланч моего соседа и принёс его мне. Настоящий добытчик!


У моего пса есть суперспособность находить потерянные мячи и приносить их мне

У нас уже целая коллекция!


Мой ретривер приносит к моим ногам старый коврик, когда я прихожу домой, чтобы показать, как она рада моему приходу

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Метки: Юмор   вещи   домашний питомец   животные   забавно   милота   подборка   фото   
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
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37k
Лесли 🥰 Час назад
Кошка моей мамы принесла живую мышку. И выпустила у нее в спальне)))))
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8k
Izrin Maria Час назад
Однажды моя такса принесла спелую, слегка забродившую сливу.
Я "приняла дар", и через минуту получила ещё одну, и ещё, и ещё.
Вернулись с прогулки. Через полчаса Маруся сообщает: "Мне в Париж, по делу, срочно!"
Всю ночь ходили "удобрять" пустырь.
Дурища принесла мне те сливы, что уже не могла сожрать.
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