Олдскульные тренажеры и методы тренировок из прошлого

Концепция фитнеса в том виде, в каком мы её знаем сегодня, может показаться относительно новой, но физическая активность имеет гораздо более древнюю историю. Первый в мире тренажёрный зал был открыт в 1892 году в Стокгольме. Он был построен для пациентов и имел несколько тренажёров. В начале 20-го века люди использовали массу сложных приспособлений, причиняющих боль машин и странных устройств, чтобы добиться идеального тела.



Вибрационные ремни для упражнений были изобретены в 1800-х годах, но они не пользовались популярностью до 1930-х и 1950-х годов. Идея заключалась в том, чтобы заставить жир вибрировать достаточно быстро, чтобы "размягчить" его, а затем "сжечь". Другой интересной машиной был Slendo Massager. Он состоял из спиральных пружин, которые прокатывались по вашему животу и бёдрам, опять же с целью избавления от лишнего жира.



В 1950-х годах гуру фитнеса Джек ЛаЛанн разработал несколько тренажёров, которые получили широкое распространение. ЛаЛанн изобрел первую машину с тросовым шкивом, машину Смита и первую машину для разгибания ног. Многие спортивные залы по всему миру и сегодня используют оборудование, основанное на тех же механических принципах. Дик Харцелл в 1980 году впервые использовал для функциональной тренировки эспандеры, которые по сути представляют собой эластичные полоски, создающие сопротивление при растяжении.



Беговая дорожка была создана ещё ​​в 1875 году, но тогда она не использовалась для спортивных упражнений. Её использовали для производства. Доктор Роберт А. Брюс начал применять беговые дорожки для стресс-тестов в 1952 году в Вашингтонском университете в Сиэтле. Бизнесмены увидели эту возможность и превратили это приспособление в тренажёр, который позволяет людям бегать трусцой. К 1960-м годам беговые дорожки стали обычным явлением в домах и спортзалах.



Первые эллиптические тренажеры были выпущены в середине 1990-х годов и с тех пор не уступают по популярности беговым дорожкам. Эллиптические тренажеры похожи на беговые дорожки, но меньше нагружают нижнюю часть тела.