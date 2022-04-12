Олдскульные тренажеры и методы тренировок из прошлого

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Давайте немного углубимся в историю возникновения тренажёров, а также посмотрим на некоторые странные приспособления и причудливые методы тренировок, которые люди использовали в прошлом.
Концепция фитнеса в том виде, в каком мы её знаем сегодня, может показаться относительно новой, но физическая активность имеет гораздо более древнюю историю. Первый в мире тренажёрный зал был открыт в 1892 году в Стокгольме. Он был построен для пациентов и имел несколько тренажёров. В начале 20-го века люди использовали массу сложных приспособлений, причиняющих боль машин и странных устройств, чтобы добиться идеального тела.
Вибрационные ремни для упражнений были изобретены в 1800-х годах, но они не пользовались популярностью до 1930-х и 1950-х годов. Идея заключалась в том, чтобы заставить жир вибрировать достаточно быстро, чтобы "размягчить" его, а затем "сжечь". Другой интересной машиной был Slendo Massager. Он состоял из спиральных пружин, которые прокатывались по вашему животу и бёдрам, опять же с целью избавления от лишнего жира.
В 1950-х годах гуру фитнеса Джек ЛаЛанн разработал несколько тренажёров, которые получили широкое распространение. ЛаЛанн изобрел первую машину с тросовым шкивом, машину Смита и первую машину для разгибания ног. Многие спортивные залы по всему миру и сегодня используют оборудование, основанное на тех же механических принципах. Дик Харцелл в 1980 году впервые использовал для функциональной тренировки эспандеры, которые по сути представляют собой эластичные полоски, создающие сопротивление при растяжении.
Беговая дорожка была создана ещё в 1875 году, но тогда она не использовалась для спортивных упражнений. Её использовали для производства. Доктор Роберт А. Брюс начал применять беговые дорожки для стресс-тестов в 1952 году в Вашингтонском университете в Сиэтле. Бизнесмены увидели эту возможность и превратили это приспособление в тренажёр, который позволяет людям бегать трусцой. К 1960-м годам беговые дорожки стали обычным явлением в домах и спортзалах.
Первые эллиптические тренажеры были выпущены в середине 1990-х годов и с тех пор не уступают по популярности беговым дорожкам. Эллиптические тренажеры похожи на беговые дорожки, но меньше нагружают нижнюю часть тела.
Вибрационные ремни для упражнений были изобретены в 1800-х годах, но они не пользовались популярностью до 1930-х и 1950-х годов. Идея заключалась в том, чтобы заставить жир вибрировать достаточно быстро, чтобы "размягчить" его, а затем "сжечь". Другой интересной машиной был Slendo Massager. Он состоял из спиральных пружин, которые прокатывались по вашему животу и бёдрам, опять же с целью избавления от лишнего жира.
В 1950-х годах гуру фитнеса Джек ЛаЛанн разработал несколько тренажёров, которые получили широкое распространение. ЛаЛанн изобрел первую машину с тросовым шкивом, машину Смита и первую машину для разгибания ног. Многие спортивные залы по всему миру и сегодня используют оборудование, основанное на тех же механических принципах. Дик Харцелл в 1980 году впервые использовал для функциональной тренировки эспандеры, которые по сути представляют собой эластичные полоски, создающие сопротивление при растяжении.
Беговая дорожка была создана ещё в 1875 году, но тогда она не использовалась для спортивных упражнений. Её использовали для производства. Доктор Роберт А. Брюс начал применять беговые дорожки для стресс-тестов в 1952 году в Вашингтонском университете в Сиэтле. Бизнесмены увидели эту возможность и превратили это приспособление в тренажёр, который позволяет людям бегать трусцой. К 1960-м годам беговые дорожки стали обычным явлением в домах и спортзалах.
Первые эллиптические тренажеры были выпущены в середине 1990-х годов и с тех пор не уступают по популярности беговым дорожкам. Эллиптические тренажеры похожи на беговые дорожки, но меньше нагружают нижнюю часть тела.
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4. Портативная сауна Reduc-o-matic, популярная в 1940-х годах. Считалось, что с её помощью можно сжечь жир
6. Викторианский тренажёр Horse-Simulation Machine доктора Густава Зандера. Имел огромный успех, потому что вам не нужно было ничего делать, кроме как сидеть на стуле и "сжигать" жир
8. Диск Twist ‘N Tone. Утверждалось, что он обеспечивает те же упражнения и нагрузку, что и дорогое оборудование, используемое в фитнес-клубах
28. Тренировка школьных учителей в Государственном институте физической культуры, Франция, 1930-е годы
29. Мужчина бежит по беговой дорожке, пока измеряется его способность использовать кислород
32. Розмари Андре, классическая танцовщица и эксперт по культуре тела, демонстрирует упражнения на беговой дорожке
38. Хелен Чедвик, чья очаровательная улыбка и умение смотреть на экране понравились миллионам, усердно работала над тем, чтобы оставаться в идеальной форме
Источник: — переведено специально для fishki.net
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