FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Факты 4474 поста • 1012 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Олдскульные тренажеры и методы тренировок из прошлого

Олдскульные тренажеры и методы тренировок из прошлого (41 фото)

Автор:
12 апреля 2022 10:00
Сообщество : Факты
Метки: Спорт инвентарь   инвентарь   интересные факты   приспособления   спортивный   тренажерный зал   тренажеры   факты   фитнес   хочу все знать   
288
41
Давайте немного углубимся в историю возникновения тренажёров, а также посмотрим на некоторые странные приспособления и причудливые методы тренировок, которые люди использовали в прошлом.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Спорт инвентарь   инвентарь   интересные факты   приспособления   спортивный   тренажерный зал   тренажеры   факты   фитнес   хочу все знать   
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Alex Djeff 59 минут назад
Самая полезная штука. В детстве телевизор на такой стоял. Можно было без труда поворачивать как хочется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фobosgrunt 59 минут назад
Олдскульный клуб крепких неолитян
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
SolomonA 2 часа назад
Круто - на таких каблуках по беговой дорожке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Serg2001 2 часа назад
"...эксперт по культуре тела, демонстрирует упражнения на беговой дорожке". Угу... На каблуках... Самое оно!... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Андрей 2 часа назад
А, меньше жрать не пробовали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65464



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 снимков, сделанные в 80-е годы в СССР фотографами-любителями
3
29
20 снимков, сделанные в 80-е годы в СССР фотографами-любителями
Настоящая ревность: от безумия до уголовочки
0
15
Настоящая ревность: от безумия до уголовочки
Набирающие популярность в сообществах
Татьяна Лазарева высмеяла слухи о своей смерти
0
18
Татьяна Лазарева высмеяла слухи о своей смерти
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
1
18
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#Ватермарк#факты#картинки#истории#СССР#собака#страна
#интересно#Юмор#мир#подборка#фотографии#красота#комментарии#познавательно#интересное#вещи
#прикол#история#Украина#в мире#Россия#Приколы#сарказм#Жизнь#кот#дети
Назально или инъекционно: плюсы и минусы двух вакцин Назально или инъекционно: плюсы и минусы двух вакцин 25 случайных фактов о мире, которые достойны вашего внимания 25 случайных фактов о мире, которые достойны вашего внимания 25 занятных фактов, которые очень хорошо запоминаются 25 занятных фактов, которые очень хорошо запоминаются 40 новых фактов из сообщества Today I Learned 40 новых фактов из сообщества Today I Learned 25 интересных фактов о нашем мире 25 интересных фактов о нашем мире 25 любопытных фактов о мире, которые вызывают легкую тревогу 25 любопытных фактов о мире, которые вызывают легкую тревогу

На что жалуетесь?

Вернуться