Кладбище самолётов в пустыне, которое зарабатывает в 10 раз больше, чем тратит

Настоящее кладбище самолётов можно найти в штате Аризона в США, в пустыне недалеко от мексиканской границы, прямо возле небольшого городка Тусон. На территории военной базы под названием Дэвис-Монтан долгое время собираются списанные самолёты, которые через какое-то время должны либо утилизироваться, либо... либо сгнить до конца, видимо.
На самом деле тут не просто место, куда привозят ненужные самолёты и забывают про них. Авиабаза Дэвис-Монтан – один из крупнейших центров подготовки лётчиков штурмовой авиации. Но, как мы понимаем, известна она стала не этим.
11 тысяч квадратных километров отдано специальному подразделению, занимающимся ремонтом и восстановлением аэрокосмической техники (AMARG). Да-да, говорят, где-то тут хранится с десяток космических аппаратов – в космос они полетят вряд ли, но, видимо, для каких-то нужд ещё пригодятся. Иногда здесь можно увидеть и целые поля вертолётов – но всё же самолётов больше.
Считается, что сегодня на этой огромной площади хранится около 5 тысяч единиц авиационной техники. Вход на базу теперь тщательно охраняется, хотя рядом находится музей, который даже организует автобусные туры по всей этой территории. С заранее разрешённым маршрутом без права отклонения, кончено – но и такое пользуется спросом среди туристов или фанатов авиатехники.
Обычным людям, впрочем, доступны впечатляющие фотографии и спутниковые снимки на Google Maps – там это выглядит более чем впечатляюще, особенно, если наткнуться случайно при изучении карты.
И, кстати, можно удивиться сравнительно ровным рядам техники, она выставлена довольно аккуратно, а не свалена в кучу, как можно себе представить, когда слышишь сочетание "кладбище техники". Для чего нужна такая аккуратность?
Это связано с тем, что, во-первых, не всё тут ждёт печального конца – бывают самолёты, которые пережидают какое-то время, скажем, до их перепродажи. Часть техники используется в качестве "доноров" для комплектующих и запчастей, и ещё часть – ждут отправки на металлолом, обычно это те, где всё полезное уже снято.
Считается, что в среднем около 10-20% оказавшихся здесь самолётов потом снова летают – их просто реально ремонтируют, а потом продают, чаще в другие страны. Ремонтируют, думается, как раз с использованием "донорских" запчастей – так что кому-то летать, а кому-то потом ползать. Но с учётом стоимости авиатехники даже на "вторичном рынке" – это отличный бизнес. Формально авиабаза является прибыльной, причём, говорят, весьма - получая раз в 10 больше, чем тратит.
Например, продажа 36 ранее списанных, но приведённых на Дэвис-Монтан в порядок истребителей F-16 в 2012-м году были проданы ВВС Ирака – за сумму более, чем 5 млрд долларов. К слову, и затраты получаются немалые, судите сами.
Даже если сами самолёты достаются даром, то, как сказано выше, самолёты не сбрасывают в кучу, а развозят по полям – при этом сначала их осматривают, продувают топливную систему, оборачивают в виниловую плёнку, да ещё и красят светлой краской! Для чего, кстати, догадываетесь?
Конечно, для защиты от палящего солнца – пустыня всё же. Собственно, именно потому это место и выбрано для данных целей – здесь очень сухой климат, ведь относительная влажность воздуха в этих районах составляет 10-20% (даже в пустыне Сахара выше). Именно это позволяет избежать той же коррозии металла, которая происходит при условии влажности окружающей среды не меньше 60%.
В итоге большая часть территории Дэвис-Монтан выглядит скорей как склад гигантской техники: аккуратные ряды, всё "по полочкам", тут ряд бомбардировщиков, тут ряд истребителей, а тут целая полоса вертолётов – и отсутствие у них видимых разрушений. Некоторые после заправки, наверное, могли бы взлететь прямо отсюда.
Только один сравнительно небольшой сектор может "похвастаться" настоящей свалкой – туда свозят "останки" с оторванными крыльями, вырезанными дверями и без всякой технической начинки. Надо ли говорить, что многие именно эту часть считают самой зрелищной и "фотогеничной".
Впрочем, с земли всю эту красоту могут наблюдать даже жители Тусона – вся база просто обнесена забором и хорошо охраняется, но самолёты видны даже с дороги. А вот с высоты птичьего полёта (и полёта спутника) ряды самолётов разного размера выглядят как наборы детских игрушек на полке безумного коллекционера – как минимум, очень необычно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Парк техники на базе делится на 4 категории:
1) Долгосрочная консервация (потенциально боеспособная техника)
2) Краткосрочная консервация (потенциально боеспособная техника)
3) Самолёты доноры запчастей (постепенно разбираются, небоеспособны)
4) Техника для продажи
Согласно данным на официальном сайте, на каждый доллар, израсходованный на содержание 309-й группы, база зарабатывает 11 долларов продажей запчастей и восстановленных самолётов.