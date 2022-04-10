Кладбище самолётов в пустыне, которое зарабатывает в 10 раз больше, чем тратит

На самом деле тут не просто место, куда привозят ненужные самолёты и забывают про них. Авиабаза Дэвис-Монтан – один из крупнейших центров подготовки лётчиков штурмовой авиации. Но, как мы понимаем, известна она стала не этим.

11 тысяч квадратных километров отдано специальному подразделению, занимающимся ремонтом и восстановлением аэрокосмической техники (AMARG). Да-да, говорят, где-то тут хранится с десяток космических аппаратов – в космос они полетят вряд ли, но, видимо, для каких-то нужд ещё пригодятся. Иногда здесь можно увидеть и целые поля вертолётов – но всё же самолётов больше.