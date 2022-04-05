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Брошенный в Арктике бункер дизель-генераторной станции

Брошенный в Арктике бункер дизель-генераторной станции (39 фото)

Автор:
05 апреля 2022 10:10
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: арктика   бункер   в мире   заброшка   интересно   фото   
496
39

Сегодня я расскажу про заброшенные на острове Кильдин за Полярным кругом подземные защищённые дизель-генераторную электростанцию и топливохранилище, обеспечивавших работу подземных сооружений боевых стартовых позиций и командного пункта 616-го отдельного берегового ракетного полка "Объект-101", имевшего на вооружении поднимающиеся из под земли спаренные пусковые установки "Утёс" с противокорабельными крылатыми ракетами П-35.

Напомню, что на боевое дежурство полк заступил в 1958 г. будучи вооружённым ракетными комплексами "Стрела" с ракетой С-2 "Сопка", а с 1961 по 1983 гг. его дивизионы поочерёдно были перевооружены на новые БРК "Утёс" с ракетами П-35. Собственно для бесперебойного обеспечения электричеством объектов этого дивизиона и была построена эта подземная ДЭС.

А в 1995 г. полк расформировали и всё забросили.

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А мы покажем что там осталось на сегодняшний день.

На поверхности дизельную выдают две огромных вентиляционных шахты утыканные трубами.

Здесь на воздухозаборах когда-то стояли защитные секции, которые автоматически закрывались при воздействии на них снаружи взрывной волны.

Один из входов в ДЭС.

Спустимся вниз.

Здесь нас встречает распахнутая утапливаемая в дверной проём выпуклая защитная дверь, залитая внутри бетоном и весящая несколько тонн.

За ней установлено ещё три гермодвери потоньше.

Обеспечивавших шлюзование.

Из последнего тамбура есть проход вбок к гермолюку аварийного выхода и гермодверью в ещё два помещения расширительных камер.

Внутри которых смонтированы гермоклапана и аварийные воздухозаборы.

Возвращаемся в тамбур.

И выходим в главный коридор мощной защищённой щитовой.

Здесь было даже предусмотрено отопление.

Щиты разграблены и выжжены.

В конце зала находился тамбур перехода в помещение баковой.

Где располагалось несколько расходных баков с топливом и маслом для двух мощных дизель-генераторов.

А также ещё пара помещений с насосами, столом расходной документации и ещё один выход из объекта.

Вход в блок с дизелями располагался в помещении главной щитовой. Здесь стоял инструментальный шкаф очень похожий на шкаф для хранения оружия.

И ряд тамбуров с тремя гермовдерями.

Проходим их.

И попадаем в зал дизельной, где раньше стояло два мощных дизель-генератора.

Напротив входа в стене располагалась ниша. Это шахта загрузки оборудования, которая при необходимости вскрывалась с поверхности и через неё происходила замена силовых агрегатов.

Рядом валялся ротор от одного из генераторов.

По обе стороны дизельного зала располагались вентиляционные шахты воздухозабора и воздуховыпуска.

В каждую из них можно было пройти через гермодверь.

Так эти шахты выглядят изнутри.

Возвращаемся назад в помещение баковой.

И выходим через второй вход, также оснащённый рядом тамбур-шлюзов.

А так выглядит и сам второй вход.

Ну а на этом всё.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: арктика   бункер   в мире   заброшка   интересно   фото   
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