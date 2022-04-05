Брошенный в Арктике бункер дизель-генераторной станции

Сегодня я расскажу про заброшенные на острове Кильдин за Полярным кругом подземные защищённые дизель-генераторную электростанцию и топливохранилище, обеспечивавших работу подземных сооружений боевых стартовых позиций и командного пункта 616-го отдельного берегового ракетного полка "Объект-101", имевшего на вооружении поднимающиеся из под земли спаренные пусковые установки "Утёс" с противокорабельными крылатыми ракетами П-35.
Напомню, что на боевое дежурство полк заступил в 1958 г. будучи вооружённым ракетными комплексами "Стрела" с ракетой С-2 "Сопка", а с 1961 по 1983 гг. его дивизионы поочерёдно были перевооружены на новые БРК "Утёс" с ракетами П-35. Собственно для бесперебойного обеспечения электричеством объектов этого дивизиона и была построена эта подземная ДЭС.
А в 1995 г. полк расформировали и всё забросили.
А мы покажем что там осталось на сегодняшний день.
На поверхности дизельную выдают две огромных вентиляционных шахты утыканные трубами.
Здесь на воздухозаборах когда-то стояли защитные секции, которые автоматически закрывались при воздействии на них снаружи взрывной волны.
Один из входов в ДЭС.
Спустимся вниз.
Здесь нас встречает распахнутая утапливаемая в дверной проём выпуклая защитная дверь, залитая внутри бетоном и весящая несколько тонн.
За ней установлено ещё три гермодвери потоньше.
Обеспечивавших шлюзование.
Из последнего тамбура есть проход вбок к гермолюку аварийного выхода и гермодверью в ещё два помещения расширительных камер.
Внутри которых смонтированы гермоклапана и аварийные воздухозаборы.
Возвращаемся в тамбур.
И выходим в главный коридор мощной защищённой щитовой.
Здесь было даже предусмотрено отопление.
Щиты разграблены и выжжены.
В конце зала находился тамбур перехода в помещение баковой.
Где располагалось несколько расходных баков с топливом и маслом для двух мощных дизель-генераторов.
А также ещё пара помещений с насосами, столом расходной документации и ещё один выход из объекта.
Вход в блок с дизелями располагался в помещении главной щитовой. Здесь стоял инструментальный шкаф очень похожий на шкаф для хранения оружия.
И ряд тамбуров с тремя гермовдерями.
Проходим их.
И попадаем в зал дизельной, где раньше стояло два мощных дизель-генератора.
Напротив входа в стене располагалась ниша. Это шахта загрузки оборудования, которая при необходимости вскрывалась с поверхности и через неё происходила замена силовых агрегатов.
Рядом валялся ротор от одного из генераторов.
По обе стороны дизельного зала располагались вентиляционные шахты воздухозабора и воздуховыпуска.
В каждую из них можно было пройти через гермодверь.
Так эти шахты выглядят изнутри.
Возвращаемся назад в помещение баковой.
И выходим через второй вход, также оснащённый рядом тамбур-шлюзов.
А так выглядит и сам второй вход.
Ну а на этом всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
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