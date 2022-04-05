Брошенный в Арктике бункер дизель-генераторной станции

Напомню, что на боевое дежурство полк заступил в 1958 г. будучи вооружённым ракетными комплексами "Стрела" с ракетой С-2 "Сопка", а с 1961 по 1983 гг. его дивизионы поочерёдно были перевооружены на новые БРК "Утёс" с ракетами П-35. Собственно для бесперебойного обеспечения электричеством объектов этого дивизиона и была построена эта подземная ДЭС.

А в 1995 г. полк расформировали и всё забросили.