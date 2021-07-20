Необычное кладбище в Гонконге, построенное в виде амфитеатра

Это место известно как Китайское христианское кладбище, оно находится на западной оконечности острова Гонконг, в районе Pok Fu Lam (это это место так и называют - кладбище Пок-Фу-Лам). Первая особенность, которая удивляет, когда читаешь про это место, заключается в том, что погост, будучи христианским, тем не менее полностью делался, как у нас говорят, по феншую.

Отсюда и вид на море - согласно правилам феншуя (что дословно переводится, кстати, как "ветер и вода") могилы должны быть обращены в сторону воды. Кладбище появилось здесь ещё в 1882-м году, когда особо жестких проблем с землёй не было, а хоронили, как принято, немного вдали от населённых пунктов.