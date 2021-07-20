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Необычное кладбище в Гонконге, построенное в виде амфитеатра

Необычное кладбище в Гонконге, построенное в виде амфитеатра (10 фото)

Автор:
20 июля 2021 08:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   гонконг   интересно   кладбище   кладбище в Гонконге   фото   
187
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В Гонконге есть одна достопримечательность, которая очень ярко свидетельствует о главной проблеме этого "особого района" Китая - его небольшой территории.

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Метки: в мире   гонконг   интересно   кладбище   кладбище в Гонконге   фото   
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