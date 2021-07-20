Необычное кладбище в Гонконге, построенное в виде амфитеатра

В Гонконге есть одна достопримечательность, которая очень ярко свидетельствует о главной проблеме этого "особого района" Китая - его небольшой территории.
Речь идёт о необычном кладбище, которое находится на склоне холма и построено в виде амфитеатра. Его террасы изначально обеспечивали вид на море, хотя сейчас отсюда видны только новые высотки.
Это место известно как Китайское христианское кладбище, оно находится на западной оконечности острова Гонконг, в районе Pok Fu Lam (это это место так и называют - кладбище Пок-Фу-Лам). Первая особенность, которая удивляет, когда читаешь про это место, заключается в том, что погост, будучи христианским, тем не менее полностью делался, как у нас говорят, по феншую.
Отсюда и вид на море - согласно правилам феншуя (что дословно переводится, кстати, как "ветер и вода") могилы должны быть обращены в сторону воды. Кладбище появилось здесь ещё в 1882-м году, когда особо жестких проблем с землёй не было, а хоронили, как принято, немного вдали от населённых пунктов.
Его организовали здесь по инициативе Гонконгского союза китайских христианских церквей, который получил на это специальное разрешение от китайских властей (поэтому кладбище считается частным) - есть здесь и такой, причём, как можно понять по дате основания кладбища, уже давно. Хотя, согласно статистике, христиан в Китае не так много - около 5 процентов от населения всей страны.
Появление этой религии в Поднебесной связано с многочисленными миссионерами - начиная с последователями несторианства в 7-м веке, многочисленных протестантских и католических миссий, и даже православных миссионеров, отправленных сюда Петром Первым.
В 20-м веке коммунистический Китай боролся с религией и культовые обряды какое-то время были полностью запрещены. К началу 80-х годов служения снова были разрешены и в стране даже начали восстанавливать некоторые христианские храмы.
Однако в этом случае ситуация похожа на СССР: можно запретить ходить в церковь, но хоронить людей всё равно нужно - и люди продолжали делать это по старым традициям. Забегая вперёд, можно сказать, что запретами здесь что-то изменить сложно - но в итоге убеждения даже религиозных людей меняют экономические и, если так можно выразиться, природные условия.
Интересно, что кладбище разрасталось не в гору, а наоборот - сверху вниз (в стороны уже не позволяли новые постройки). Тогда и появились террасы с лабиринтом лестниц, соединяющих эти разные уровни "последних пристанищ". Кладбище расположено на фоне горы Сай-Ко-Шан (также известна как High West), что делает вид на него ещё более впечатляющим.
На Китайское христианское кладбище даже водят экскурсии - кроме необычного общего вида впечатляют и некоторые могилы, которые интересны с точки зрения истории и местных традиций, поскольку оформлены с определённым изыском.
Другой вопрос, что по-настоящему древних захоронений здесь не так много - остались только те, что "ценят" в самом Гонконгском союзе китайских христианских церквей.
Дело в том, что места на этом кладбище не выделяются навсегда - они сдаются в аренду. Вызвано это тем, что вопрос захоронений в Гонконге вообще стоит очень остро - иногда покойники в прямом смысле ждут своей очереди по несколько месяцев, даже если речь идёт не о традиционных кладбищах, а о колумбариях.
Всё стоит денег и в итоге вокруг ритуальных услуг создан огромный рынок, есть даже услуга по перевозке покойника и его захоронении на кладбищах "материкового Китая" или в ближайшем Макао, который так же является "особым районом" КНР. Однако провести похороны там пока дешевле, чем в самом Гонконге.
Эта проблема вообще считается одной из главных в Гонконге - по понятным причинам мест для захоронений больше не становится. Аренда мест на кладбище подразумевает выкуп этого места на определённый срок - а если аренда не продлена, то место отдаётся следующим желающим, которых очень много.
На сайте кладбища Пок-Фу-Лам даже можно найти прайс на эту услугу. Стоимость 10-летней аренды составляет 360 тысяч, а продление - 240 тысяч гонконгских долларов (примерно 3,5 и 2,3 млн рублей по текущему курсу). Правда, для членов уже упомянутого союза церквей предусмотрена скидка в 50 процентов.
Эта организация оплачивает и "неприкосновенность" тех самых по-настоящему старых захоронений, в которых видит историческую важность. На кладбище также похоронено много знаменитостей, исповедовавших христианство.
Их могилы тоже в каком-то роде достопримечательность, так что к ним общие правила аренды не применяются.
У "коммерческого" подхода к работе кладбища есть и "побочный эффект" в виде того, что на кладбище практически нет запущенных могил. Сюда приезжают как родственники погребённых, чтобы ухаживать за могилами, так и многочисленные туристы, посещающие Гонконг, чтобы составить свои впечатления об этом в своём роде уникальном месте.
Источник:
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