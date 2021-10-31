Для чего на кладбищах Англии ставили клетки над могилами?

Даже в наше время на старых кладбищах Англии можно встретить захоронения, которые покрыты загадочными металлическими решетками. Им местные жители дали название «мортсейф».
Но для чего же и зачем устанавливали эти клетки на могилы?
От кого охраняли эти решетки? Или, может, наоборот — люди пытались обезопасить себя от местных обитателей?
Суеверие или нет?
Многие могут подумать, что подобные конструкции устанавливали люди суеверные. Особенно это объяснение кажется правдоподобным в контексте прошедших столетий, когда мистификации были очень популярны. Поэтому можно было бы предположить, что люди устанавливали подобные клетки для того, чтобы обезопасить себя от возможных воскресших "зомби".
На самом деле объяснение несколько иное. Оно на первый взгляд тоже, в какой-то степени, связано с мистикой, однако на деле оказывается глубоко циничным и практичным. Такие решётчатые конструкции устанавливались отнюдь не от зомби и прочей "нечисти", а от "воскресителей". И речь сейчас не о магах и колдунах.
Издержки развивающейся медицины
В начале 19 столетия в Великобритании активно развивалась медицина. Ученые и врачи стали более тщательно изучать человеческое тело, чтобы продвинуть медицинскую сферу на новый уровень, разнообразить и углубить теоретическую базу. Необходимо было изучить новые болезни, создать лекарственные препараты и сформировать новые методики лечения.
Всё вышеперечисленное — особенно изучение строения человеческого тела — было очень сложно осуществить без исследования биологического материала.
Законодательная сторона
Нормативные акты Великобритании разрешали использовать в медицинских опытах только на при жизни бездомных и казнённых людей. Однако биологического материала всё равно недоставало — не каждый день какого-то преступника предавали высшей мере наказания.
Вследствие этого сформировался криминальный "бизнес". Особо циничные и бессовестные мародёры просто раскапывали могилы и продавали материал врачам, которые не чурались таких отвратительных поступков. Больше всего таким манипуляциям подвергались свежие могилы.
Защита от грабителей
Именно против таких мародёров были и внедрены клетки над надгробиями, которые назывались «мортсейфы». Железные решётки не позволяли провести раскопку.
Однако, такая защита была далеко не дешёвой, поэтому её могли позволить себе лишь хорошо обеспеченные люди. Иногда мортсейфы убирались по истечении срока за который уже не было смысла осуществлять раскопку.
Но далеко не все снимали железные клетки, поэтому их можно увидеть и сейчас, в 21 веке.
Источник:
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