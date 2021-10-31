FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1052 поста • 231 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Для чего на кладбищах Англии ставили клетки над могилами?

Для чего на кладбищах Англии ставили клетки над могилами? (4 фото)

Автор:
31 октября 2021 09:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: в мире   интересно   кладбище   клетка   могила   факты   фото   
1323
4

Даже в наше время на старых кладбищах Англии можно встретить захоронения, которые покрыты загадочными металлическими решетками. Им местные жители дали название «мортсейф».
Но для чего же и зачем устанавливали эти клетки на могилы?


От кого охраняли эти решетки? Или, может, наоборот — люди пытались обезопасить себя от местных обитателей?


Суеверие или нет?

Многие могут подумать, что подобные конструкции устанавливали люди суеверные. Особенно это объяснение кажется правдоподобным в контексте прошедших столетий, когда мистификации были очень популярны. Поэтому можно было бы предположить, что люди устанавливали подобные клетки для того, чтобы обезопасить себя от возможных воскресших "зомби".

×

На самом деле объяснение несколько иное. Оно на первый взгляд тоже, в какой-то степени, связано с мистикой, однако на деле оказывается глубоко циничным и практичным. Такие решётчатые конструкции устанавливались отнюдь не от зомби и прочей "нечисти", а от "воскресителей". И речь сейчас не о магах и колдунах.


Издержки развивающейся медицины

В начале 19 столетия в Великобритании активно развивалась медицина. Ученые и врачи стали более тщательно изучать человеческое тело, чтобы продвинуть медицинскую сферу на новый уровень, разнообразить и углубить теоретическую базу. Необходимо было изучить новые болезни, создать лекарственные препараты и сформировать новые методики лечения.

Всё вышеперечисленное — особенно изучение строения человеческого тела — было очень сложно осуществить без исследования биологического материала.


Законодательная сторона

Нормативные акты Великобритании разрешали использовать в медицинских опытах только на при жизни бездомных и казнённых людей. Однако биологического материала всё равно недоставало — не каждый день какого-то преступника предавали высшей мере наказания.

Вследствие этого сформировался криминальный "бизнес". Особо циничные и бессовестные мародёры просто раскапывали могилы и продавали материал врачам, которые не чурались таких отвратительных поступков. Больше всего таким манипуляциям подвергались свежие могилы.


Защита от грабителей

Именно против таких мародёров были и внедрены клетки над надгробиями, которые назывались «мортсейфы». Железные решётки не позволяли провести раскопку.

Однако, такая защита была далеко не дешёвой, поэтому её могли позволить себе лишь хорошо обеспеченные люди. Иногда мортсейфы убирались по истечении срока за который уже не было смысла осуществлять раскопку.

Но далеко не все снимали железные клетки, поэтому их можно увидеть и сейчас, в 21 веке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: в мире   интересно   кладбище   клетка   могила   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Hairy. 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Моя Зомби-оборона: игра от Фишек и HIPER Моя Зомби-оборона: игра от Фишек и HIPER Почему в Англии два отдельных крана для горячей и холодной воды? Почему в Англии два отдельных крана для горячей и холодной воды? Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч Порто-Флавиа: столетняя шахта, аналогов которой нет нигде в мире Порто-Флавиа: столетняя шахта, аналогов которой нет нигде в мире Здесь находится самое гигантское болото на планете Здесь находится самое гигантское болото на планете Копаем вниз, светим вверх: зачем в Аравийской пустыне нужны световые столбы Копаем вниз, светим вверх: зачем в Аравийской пустыне нужны световые столбы
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1240970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби
30 интересных фотографий, которые могут вас впечатлить
4
195
30 интересных фотографий, которые могут вас впечатлить
Набирающие популярность в сообществах
Налоги: их виды и функции
1
4
Налоги: их виды и функции
Какие идеи продвигает сериал «Игра в кальмара»
1
33
Какие идеи продвигает сериал «Игра в кальмара»
У стен есть уши, глаза и даже динамики: как избавиться от взрослых страхов
У стен есть уши, глаза и даже динамики: как избавиться от взрослых страхов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кулинария#кухня#подборка#кино#картинки#в мире#страна#прикольные
#факты#история#как приготовить#люди#грибная икра#смешные#фотографии#животные#gif#Разное
#Юмор#вкусно#Рецепт#СССР#закрутка#Россия#познавательно#скандал#приколы#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться