Для чего на кладбищах Англии ставили клетки над могилами?



От кого охраняли эти решетки? Или, может, наоборот — люди пытались обезопасить себя от местных обитателей?

Суеверие или нет?

Многие могут подумать, что подобные конструкции устанавливали люди суеверные. Особенно это объяснение кажется правдоподобным в контексте прошедших столетий, когда мистификации были очень популярны. Поэтому можно было бы предположить, что люди устанавливали подобные клетки для того, чтобы обезопасить себя от возможных воскресших "зомби".