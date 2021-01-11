Кладбище для велосипедов

«Это велосипеды напрокат — люди могут взять их напрокат, отсканировав код с помощью своего мобильного телефона.»



«После поездки куда-нибудь они могут прервать аренду, заблокировав велосипед. По цене — это довольно дёшево.»



«Я пользуюсь фитнес-центром, находящимся рядом с этими велосипедами, и долгое время наблюдал, как их число с каждым днём увеличивалось.»