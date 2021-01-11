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Кладбище для велосипедов

Кладбище для велосипедов (4 фото)

Автор:
11 января 2021 11:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   велосипед   интересно   кладбище   фото   
206
4
Тысячи велосипедов валялись огромной кучей, ожидая, чтобы их отправили на утилизацию или починку.

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Метки: в мире   велосипед   интересно   кладбище   фото   
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9  комментариев
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28k
KiploksAKS 55 минут назад
На самом деле - фирма обанкротилась, и её имущество складировали в ожидании решения финансовых вопросов.
Фотографиям уже года три.
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11k
Денис 55 минут назад
Мне нравится, как проблему утилизации велосипедов частично решили в Брюсселе.
Снимал 8 августа прошлого года.
Мне нравится, как проблему утилизации велосипедов частично решили в Брюсселе. Снимал 8 августа прошлого года.
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6k
Перст Указующий Денис 9 минут назад
обожаю всякие висящие над тротуаром штуки)
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11k
Денис Перст Указующий 3 минуты назад
Я тоже, если только это не вот такое:

Я тоже, если только это не вот такое:
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6k
Перст Указующий Денис 46 секунд назад
ну я про то, что эти велики тоже когда-нибудь упадут
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636
Максим Час назад
Одноразовое общество требует одноразовых вещей и таких же развлечений.
Дешевле произвести новое го-но, которое проще выбросить, чем ремонтировать.
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11k
Serg2001 Максим 36 минут назад
Такие свойства товара как "надежность" и "долговечность" похоже безвозвратно канули в Лету благодаря производителям.
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12k
Алексей Serg2001 Полчаса назад
Дело гораздо глубже, чем просто в производителях.
Рынок сбыта огромен, но все же ограничен.
И конкурентное наращивание производства просто уперлось в потолок сбыта - вновь производимые товары некому продавать, т.к. все пользуются "старыми" надежными.
А сокращение производства несет не только прямые убытки, это еще и сокращение рабочих мест и пр.
Поэтому "одноразовые" вещи, это одно из следствий нынешней экономической системы.
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6k
Перст Указующий Алексей 3 минуты назад
к другой системе общество не готово
по биологическим причинам. Если не плодить ненужные рабочие места, а делиться ресурсами с нуждающимися, то люди быстро деградируют.
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