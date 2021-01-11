Кладбище для велосипедов

Тысячи велосипедов валялись огромной кучей, ожидая, чтобы их отправили на утилизацию или починку.
Гора повреждённых велосипедов, принадлежащих компаниям по аренде двухколёсных транспортных средств в Чэнду, является одной из многих рассредоточенных по всему Китаю, так как в стране сконцентрированы десятки фирм, предоставляющих услуги подобного характера.
Фотограф Джеки Се (Jackie Xie), запечатлевший эти кадры, отметил, что данная сцена отлично характеризует нынешних людей, которые подобным образом сейчас относятся ко многим вещам в жизни.
«Эти велосипеды сломаны, поэтому их отправляют сюда для ремонта или утилизации, это временное место хранения велосипедов находится рядом с недавно построенными зданиями», — сказал 45-летний житель Чэнду.
«Эти велосипеды сломаны, поэтому их отправляют сюда для ремонта или утилизации, это временное место хранения велосипедов находится рядом с недавно построенными зданиями», — сказал 45-летний житель Чэнду.
«Это велосипеды напрокат — люди могут взять их напрокат, отсканировав код с помощью своего мобильного телефона.»
«После поездки куда-нибудь они могут прервать аренду, заблокировав велосипед. По цене — это довольно дёшево.»
«Я пользуюсь фитнес-центром, находящимся рядом с этими велосипедами, и долгое время наблюдал, как их число с каждым днём увеличивалось.»
«После поездки куда-нибудь они могут прервать аренду, заблокировав велосипед. По цене — это довольно дёшево.»
«Я пользуюсь фитнес-центром, находящимся рядом с этими велосипедами, и долгое время наблюдал, как их число с каждым днём увеличивалось.»
Источник:
Ссылки по теме:
- 6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна»
- Заброшенный особняк бандита из 90-х годов
- Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
- Самая опасная книга в мире
- 15 случаев, когда грязным вещам вернули былой блеск
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...
Фотографиям уже года три.
Снимал 8 августа прошлого года.
Дешевле произвести новое го-но, которое проще выбросить, чем ремонтировать.
Рынок сбыта огромен, но все же ограничен.
И конкурентное наращивание производства просто уперлось в потолок сбыта - вновь производимые товары некому продавать, т.к. все пользуются "старыми" надежными.
А сокращение производства несет не только прямые убытки, это еще и сокращение рабочих мест и пр.
Поэтому "одноразовые" вещи, это одно из следствий нынешней экономической системы.