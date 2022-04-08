Тёмная сторона Голливуда: как в «золотой век» актеров сдавали в аренду и контролировали их личную жизнь

У многих «золотой век» Голливуда ассоциируется с блеском, красотой и гламуром, однако изнанка шоу-бизнеса была не такой притягательной, ведь киностудии фактически владели актёрами и диктовали им свои условия. Те, кто не хотел следовать правилам больших боссов, могли забыть о большом кино. Давайте узнаем, какие требования приходилось выполнять артистам?
Довольно часто студийные начальники намеренно прививали актерам неуверенность в себе. Например, глава компании Metro-Goldwyn-Mayer называл актрису Джуди Гарленд маленьким горбуном, поскольку её внешность не сочеталась с созданным в те времена гламурным образам.
Из-за этого девушка сильно стеснялась своей внешности, и став привлекательной женщиной, она не смогла окончательно справиться со старыми комплексами, заложенными Луисом Б. Майером.
Но бывало с точностью до наоборот. Владельцы киностудий акцентировали внимание исключительно на выдающихся частях тела актрис, завлекая с их помощью публику. Например, 20th Century Fox заостряла внимание на идеальных ногах Бетти Грейбл и даже застраховала их на весьма внушительную сумму.
Поэтому неудивительно, что на половине, если не больше, фотографий актриса демонстрирует свои ноги.
В целом же киностудии диктовали стандарты внешности. Мало кто знает, что Мэрилин Монро в жизни была обладательницей каштановых кудрей, но Columbia Pictures заставляла её быть блондинкой. Ей приходилось прибегать к различным болезненным процедурам, чтобы сделать волосы такими, какие нравились большим боссам.
Дети тоже попадали под руку модных дизайнеров. Например, от 12-летней Элизабет Тейлор потребовали ношения брекетов и удаления двух молочных зубов. Но если на это родители девочки согласились, то вот красить волосы, менять форму бровей и имя на Вирджинию, они уже категорически отказались.
Меняли не только внешность, но и своё прошлое. Актеров нередко заставляли идти против самих себя, следуя вымышленному образу. Очевидно, что такой подход нравился далеко не всем.
Например, выросшая в проблемной семье актриса Джоан Кроуфорд с легкой руки кинобоссов превратилась в чадо из типичной богатой американской семьи.
Настоящее имя Джоан Кроуфорд - Люсиль Фэй Лесюр - продюсеры посчитали созвучным слову «канализация» (LeSueur; - sewage). Поэтому для выбора ей псевдонима был проведен масштабный народный конкурс.
Контролю подвергалась и личная жизнь актеров, поскольку в студиях считали, что добровольно выбранные отношения могут навредить звездному имиджу.
Например, актрису Джуди Гарленд лишили возможности провести медовый месяц, потому что она вопреки запрету студии вышла замуж за музыканта Дэвида Роуза. Она должна была в течение 24 часов после свадьбы появиться на съемочной площадке, что в случае отказа принесло бы проблемы.
Ну и закончим довольно диким правилом: голливудские студии могли давать друг другу актеров в аренду, ведь с подписанием контракта они уже не могли отказать своим работодателям, а посему не могли выбирать, в каких фильмах играть. Всё та же Metro-Goldwyn-Mayer одалживала вышеупомянутых Кроуфорд и Тейлор за весьма крупную сумму.
Очевидно, что если бы сегодня действовали такие обязательные правила, без громких скандалов бы точно не обошлось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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