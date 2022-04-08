Тёмная сторона Голливуда: как в «золотой век» актеров сдавали в аренду и контролировали их личную жизнь

Из-за этого девушка сильно стеснялась своей внешности, и став привлекательной женщиной, она не смогла окончательно справиться со старыми комплексами, заложенными Луисом Б. Майером.

Но бывало с точностью до наоборот. Владельцы киностудий акцентировали внимание исключительно на выдающихся частях тела актрис, завлекая с их помощью публику. Например, 20th Century Fox заостряла внимание на идеальных ногах Бетти Грейбл и даже застраховала их на весьма внушительную сумму.