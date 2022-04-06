Поклонники, которых страшно разочаровала встреча с кумирами

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Фанаты актеров, певцов, музыкантов годами живут мечтой о встрече со своими кумирами. Иногда их мечты сбываются - но тем обиднее бывает обнаружить, что при ближайшем рассмотрении звезды оказываются вовсе не такими безупречными и глянцевыми, как на экране или журнальной обложке.
"Эллен Дедженерес — настоящая стерва. Невероятно грубая. Мой дядя-архитектор работал с ней над некоторыми проектами, и она относилась к нему как к полному ничтожеству. Сначала я не мог в это поверить, но я слышал подобные рассказы о ее поведении на протяжении многих лет".
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"Опра не дала мне чаевых после обеда за $200 долларов — вместо этого она подписала для меня салфетку и вела себя так, будто делала мне огромное одолжение. Самое интересное было в том, что когда она вошла, менеджеры раздали все остальные мои столы, чтобы ей не пришлось ждать. Так что я заработал $8 долларов за два часа за привилегию обслуживать Опру, а она всего лишь расписалась на салфетке, о которой я ее не просил".
"Ленни Кравиц останавливался в отеле, в котором я работал. Он заставил отель подписать соглашение о том, что персонал не должен смотреть на него или разговаривать с ним. А Снуп Дог оставил кучу выпивки и травки в своем номере".
"Эминем. Однажды я был в Денвере и ждал автографа со своим младшим братом. Было очень холодно, и мы ждали часа 3 или 4. Он просто сказал нет".
"Моя жена много лет работала в отеле и встречалась буквально со всеми знаменитостями, которых только можно себе представить. Она сказала, что Снуп был самым крутым, а Билл Клинтон был самым большим придурком. Моя жена шла в отель, когда увидела Билла и, засмотревшись, получила по лицу веткой дерева. Билл начал смеяться так сильно, что ему было трудно стоять. Секретная служба подбежала к ней, чтобы помочь, но Билл, хохоча, остановил их, сказав, что им нужно идти дальше".
"Мой папа летчик и часто имеет дело со знаменитостями. Он сказал, что Николь Кидман и Кит Урбан невероятно грубы с собственным персоналом. Даже личные помощники боялись их".
"Тайра Бэнкс во время рекламной съемки потребовала, чтобы мы перекрасили офис, который она собиралась использовать три дня, довела до слез нашего беременного программного директора и попыталась уволить меня, когда я не принес ей воду в бутылке. С другой стороны, Эштон Катчер и Мила Кунис — две самые милые знаменитости, с которыми я когда-либо имел удовольствие встречаться. МОни участвовали у нас в промо-съемке и были супердружелюбны".
"Когда мне было 10 лет, я попросил у Уильяма Шатнера автограф. Он сказал: «Дай-ка я возьму ручку», сел в свой лимузин и уехал".
"Несколько лет я работал техником на концертной площадке и встречалась с несколькими знаменитостями, но Кэрри Андервуд особо выделялась своей капризностью. Она отказывалась пользоваться туалетом, если перед ней на сиденье садился кто-то другой — уборка никогда не была достаточно хорошей, поэтому нам приходилось покупать новые сиденья для унитаза каждый раз, когда она приходила. Учитывая, сколько всего мы уже успели починить, последнее, что нам хотелось бы делать, это бессмысленно менять совершенно хорошие сиденья для унитаза".
"Я работал с детьми Гвинет Пэлтроу восемь недель в лагере, где нам платили $5 в час. Родители обычно дают в конце $100 долларов или больше в качестве благодарности, но она вообще не давала чаевых".
"Мадонна! Она приходит к нам в офис несколько раз в год. И каждый раз, когда она приходит, она приходит с 5-7 другими людьми - в большой шляпе, солнечных очках и пытается слиться со своими друзьями или кем бы они ни были. Люди, с которыми она путешествует, тоже весьма капризны, и у каждого из них всегда есть какая-то особая просьба. Они не оставляют чаевых, зато оставляют чудовищный беспорядок. Терпеть не могу их. Ни привет, ни пока".
"Моя дочь была в магазине в Орландо и столкнулась с Леброном Джеймсом. 13-летняя девушка попросила фото, а он разозлился, сказал ей, что она не достойна фото с ним, что она вообще не знает, кто он, и у него нет на это времени. Она даже расплакалась".
"Я познакомился со многими знаменитостями, работая в авиакомпании, одним из них был Хью Грант. Однажды он сидел в первом классе на месте 1А на Боинге 747, так что перед сиденьем не было ничего, кроме стены. Это стандартная процедура для менеджера салона - подойти к каждому пассажиру первого класса и лично представиться. Когда мой менеджер добрался до Хью, разговор пошел примерно так: Менеджер: «Здравствуйте, мистер Грант, меня зовут…» Хью: «Пошел отсюда». Менеджер быстро пошел дальше".
"Джерард Батлер. Около девяти лет назад он настойчиво преследовал мою подругу на вечеринке в клубе. Она не была заинтересована и сказала ему об этом. Но вместо того, чтобы уважать ее нежелание, он подошел к нам, ее друзьям, и попытался получить ее номер от нас без ее ведома. Он не уважает чужие границы"..
"Моя подруга Долли работала стюардессой в известной британской авиакомпании и благодаря своему стажу обслуживала салон первого класса. Однажды на ее борту была британская «знаменитость» по имени Кэти Прайс. Итак, мисс Прайс поднимается на борт, замечает Долли и в течение пяти минут перечисляет свои требования к полету, а именно, что она должна иметь полную конфиденциальность, что любой приближающийся к ней должен быть сопровожден, чтобы никто из экипажа не приближался к ней, если она не позвонит, и что сама Долли будет нести ответственность, если ее что-то обеспокоит, полетят головы и т. д. Долли подождала, пока она закончит свои требования, а затем сказала: «Конечно, мадам. А вы кто?»
"Я работал с Ники Минаж, и во время съемок с ней мне сказали не смотреть ей в лицо. Она также заставляла людей выходить из комнаты, прежде чем она войдет. Это было целое испытание".
"Если вы когда-нибудь думали, что Джон Майер крут, знайте: Джон Майер — плаксивый ребенок, который просто хочет курить травку, смотреть "Южный парк и играть" в Call of Duty весь день. Познакомился с ним на церемонии вручения наград около 10 лет назад. Он все время цитировал какие-то сексистские шутки из Южного Парка. Все вокруг просто неловко смеялись, потому что это было странно. Кроме того, он все время зло шутил над разными людьми. Его шутки не были смешными, но он злился на меня и называл тупицей, когда я не смеялся".
"Питер Мэйхью, он же Чубакка. Я сопровождал своего друга на комик-кон, он коллекционер автографов и фото знаменитостей. Он был очень резким с нами, и ему было безразлично, что мы фанаты. Он оборвал моего друга, когда похвалил его его работу, называя стоимость фото и автографа. Отлично. Мы спрашиваем, можем ли мы сделать фотографию вместо одной его фотографии, которую он продает, и он говорит нам, что мы все равно заплатим полную стоимость одной из его фотографий. Когда мой друг начал обходить стол, чтобы встать рядом, он закричал нам, чтобы мы оставались по другую сторону стола. В итоге мы изо всех сил старалмсь не выглядеть оскорбленными и сделали очень неловкое фото раздраженного Мэйхью и моего друга, пытающегося откинуться назад, чтобы создать впечатление, что они позируют вместе. Мы попытались поблагодарить его сразу после этого, но он отмахнулся от нас, как только мы передали ему деньги".
"Нил Деграсс Тайсон. Я работал в книжном магазине в колледже и брала дополнительные смены на ночные мероприятия, когда у меня было свободное время. Тайсон выступил с речью, а затем провел небольшую встречу и приветствие. Я подписался на управление столом по продаже его книг. После своего выступления он входит в холл, где стоит мой стол, подходит, представляется и спрашивает, какая из двух его книг мне больше понравилась. 20-летний я понятия не имел, кто он, и не читал ни одной книги, поэтому я ответил: «Я вообще-то их не читал. Я просто подрабатываю в магазине». Ну, затем он начинает двухминутную тираду, ругая людей моего возраста за то, что они не интересуются наукой, не знали, кто он такой, бла-бла-бла. Разговаривал со мной так, что я чувствовал себя каким-то дебилом".
"Баста Раймс зашел в магазин шерстяной одежды, которым я управлял в Атланте, и разозлился, что у меня нет кепки его размера. Он назвал меня тупым ублюдком, что обидно, потому что я был большим его поклонником. Тот же магазин — Тайлер Перри сказал, что он «купит меня и продаст» после того, как я сказал ему, что бейсболка OnField 5950 Yankee темно-синяя, а не черная — хотя он требовал «черную бейсболку Yankees, какую они носят на поле».
"Пирс Броснан. Я уидел, как он загружал машину на фермерском рынке в Санта-Монике, подошел к нему и сказал, что я большой его фанат. Я не просил фото или что-то еще. А он молча сел в свою машину, и когда он давал задний ход, сказал мне из окна, чтобы я шел к черту. Может быть, я был неправ, что подошёл к нему, но я просто был взволнован и просто хотел сказать хорошие слова".
"Сэмюэл Джексон. Я гулял по Нью-Йорку лет в 17 или 18, и вдруг увидел его. Я очень нервничал и боялся, что это не он. Но тут я увидел, как к нему подошла молодая женщина, о чем-то коротко спросила и сделала с ним селфи. Тогда я подошел и спросил: «Вы Сэмюэл Джексон?» и он такой говорит: «Нет, ты меня с кем-то спутал» и уходит. Раньше я был большим его фанатом, и теперь я всегда буду ассоциировать его с этим воспоминанием".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Разочарование встреча с кумиром голливуд звезды знаменитости таланты и поклонники фанаты шоу бизнес
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