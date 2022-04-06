Поклонники, которых страшно разочаровала встреча с кумирами

"Питер Мэйхью, он же Чубакка. Я сопровождал своего друга на комик-кон, он коллекционер автографов и фото знаменитостей. Он был очень резким с нами, и ему было безразлично, что мы фанаты. Он оборвал моего друга, когда похвалил его его работу, называя стоимость фото и автографа. Отлично. Мы спрашиваем, можем ли мы сделать фотографию вместо одной его фотографии, которую он продает, и он говорит нам, что мы все равно заплатим полную стоимость одной из его фотографий. Когда мой друг начал обходить стол, чтобы встать рядом, он закричал нам, чтобы мы оставались по другую сторону стола. В итоге мы изо всех сил старалмсь не выглядеть оскорбленными и сделали очень неловкое фото раздраженного Мэйхью и моего друга, пытающегося откинуться назад, чтобы создать впечатление, что они позируют вместе. Мы попытались поблагодарить его сразу после этого, но он отмахнулся от нас, как только мы передали ему деньги".