FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5676 постов • 717 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Поклонники, которых страшно разочаровала встреча с кумирами

Поклонники, которых страшно разочаровала встреча с кумирами (24 фото)

Автор:
06 апреля 2022 13:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Разочарование   встреча с кумиром   голливуд   звезды   знаменитости   таланты и поклонники   фанаты   шоу бизнес   
553
24
Фанаты актеров, певцов, музыкантов годами живут мечтой о встрече со своими кумирами. Иногда их мечты сбываются - но тем обиднее бывает обнаружить, что при ближайшем рассмотрении звезды оказываются вовсе не такими безупречными и глянцевыми, как на экране или журнальной обложке.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Разочарование   встреча с кумиром   голливуд   звезды   знаменитости   таланты и поклонники   фанаты   шоу бизнес   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
ron Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163k
☭Cheкаво☭ZV☭ Минуту назад
Комментарий к фото
Дык, она лесбуха-феминистка..она ко всем мужикам так наверно относится)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Мистер Фикс 7 минут назад
Если они такое говно, то зачем фанатеть от говна?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Нанук Паналык 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Serg2001 24 минуты назад
Не сотвори себе кумира...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Ego sum qui sum Полчаса назад
как все это мелочно и малозначимо для нас...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
The Полчаса назад
всё хуня..а вот тайсона знать положено..хотя продавцу, действительно, не обязательно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58678



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
2
22
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
Братья Стругацкие: два человека - один писатель
2
58
Братья Стругацкие: два человека - один писатель
Набирающие популярность в сообществах
Точная копия Бэтмобиля, созданная на базе Cadillac Eldorado ожидает аукциона
0
1
Точная копия Бэтмобиля, созданная на базе Cadillac Eldorado ожидает аукциона
Игры которые стали родными!
0
16
Игры которые стали родными!
Крестьянский блуд и помещичьи гаремы. Какие были традиции на Руси (15 фото)
Крестьянский блуд и помещичьи гаремы. Какие были традиции на Руси (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно
0
2

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#автомобили#история#Приколы#аварии#кот#в мире#война
#прикол#интересно#Ватермарк#автомир#Россия#СССР#люди#картинки#Украина#красота
#фото#интересное#Разное#мир#дтп#подборка#позитив#авто аварии#шоу бизнес#женщина
Что у нас происходит с лекарствами Что у нас происходит с лекарствами Знаменитости, которые нас удивили Знаменитости, которые нас удивили Аль Пачино рассказал о съемках "Крестного отца" Аль Пачино рассказал о съемках "Крестного отца" 26 актеров, которые всерьез занимались музыкой и даже играли в группе 26 актеров, которые всерьез занимались музыкой и даже играли в группе 30 странных, интересных и малоизвестных фактов о знаменитостях 30 странных, интересных и малоизвестных фактов о знаменитостях 30 звезд, которых ни за что не узнать в гриме 30 звезд, которых ни за что не узнать в гриме

На что жалуетесь?

Вернуться