10 удивительных фактов о покойной Кэрри Фишер

Актриса едва не упустила роль всей своей жизни — создатель «Звездных войн» Джордж Лукас видел в роли Леи Джоди Фостер. Но звезды не сошлись, и в итоге знаменитые «баранки» достались Фишер. Актрисе, к слову, не нравилась эта прическа, однако это того стоило: фильм моментально принес ей славу.

За годы существования мега-франшизы Лукаса у Фишер накопилось к ней несколько критических замечаний. От пристального внимания общественности до откровенного золотого бикини — это путешествие среди звезд не прошло для нее гладко. В частности, актриса пожалела, что отдала права на использование своего образа. Тем не менее, она отнеслась к этому с юмором. «Не то чтобы я не считала себя симпатичной, — пошутила она The Guardian в 2011 году, — но когда я смотрела в зеркало, я не думала, что отдаю что-то ценное».