10 удивительных фактов о покойной Кэрри Фишер

В сознании миллионов людей она навсегда останется принцессой Леей. Но удивительная жизнь Кэрри Фишер не ограничивалась ее культовой ролью в «Звездных войнах». Читайте дальше, чтобы узнать больше увлекательных фактов об этой талантливой актрисе и писательнице.
Актриса едва не упустила роль всей своей жизни — создатель «Звездных войн» Джордж Лукас видел в роли Леи Джоди Фостер. Но звезды не сошлись, и в итоге знаменитые «баранки» достались Фишер. Актрисе, к слову, не нравилась эта прическа, однако это того стоило: фильм моментально принес ей славу.
За годы существования мега-франшизы Лукаса у Фишер накопилось к ней несколько критических замечаний. От пристального внимания общественности до откровенного золотого бикини — это путешествие среди звезд не прошло для нее гладко. В частности, актриса пожалела, что отдала права на использование своего образа. Тем не менее, она отнеслась к этому с юмором. «Не то чтобы я не считала себя симпатичной, — пошутила она The Guardian в 2011 году, — но когда я смотрела в зеркало, я не думала, что отдаю что-то ценное».
Говорят, что Кэрри называли «книжным червем» из-за ее любви к чтению. Видимо, для ребенка звезд шоу-бизнеса – ее родителями были Дебби Рейнольдс и Эдди Фишер, — это было скорее редкостью. В 1987 году Кэрри написала свой первый роман, но на этом ее писательская карьера не закончилась — к этой теме мы еще вернемся.
Легендарный комик и коллега Кэрри по фильму «Братья Блюз» Дэн Эйкройд опустился перед ней на одно колено после драматичного инцидента. Ну, драматичного и абсурдного. Фишер чуть не задохнулась, подавившись брюссельской капустой. Брак не состоялся, но Эйкройд с нежностью вспоминает свою бывшую невесту. «Она и Джон Белуши мгновенно стали друзьями. Я помню, как сильно она его смешила», — рассказал он Empire. Актер добавил, что Фишер была одним из «самых блестящих и веселых умов нашей эпохи» и что для него было честью знать ее.
Об этом факте из личной жизни Фишера стало известно сравнительно недавно. В своих мемуарах 2016 года «Дневники принцессы» она призналась, что у них с Харрисоном Фордом был роман. Однако Фишер отзывалась об этих отношениях не слишком лестно. «Помимо того, что он спал с ней, Форд редко проявлял к ней теплоту или даже просто разговаривал с ней», — пишет Factinate. Однако они остались хорошими друзьями, и Фишер рассказала об этом периоде, когда рекламировала книгу. «Он не самый теплый человек, — сказала Фишер в эфире NPR. — Он недоступный, скажем так… Это была как будто односторонняя беседа».
Любовью всей жизни Фишер был певец и музыкант Пол Саймон. Они сходились и расходились несколько раз на протяжении десяти лет или около того, хотя непосредственно брак продлился меньше года. Как упоминает Entertainment Weekly, биполярное расстройство и наркозависимость Фишер, а также депрессия Саймона делали их сложной парой. Все закончилось, как ни странно, на Амазонке. Поездка к местной целительнице положила конец отношениям творческой пары. EW пишет: «Во время этого опыта Фишер осознала, что она никогда не сможет убежать от «вечно движущегося, вечно контролирующего мозга Пола».
Первый роман Фишер, «Открытки с края бездны» (1987), частично основан на ее жизни: он рассказывает историю о голливудской актрисе после передозировки. Эта книга навсегда изменила представление общественности о Фишер. Три года спустя Майк Николс снял экранизацию романа, в которой Мэрил Стрип и Ширли Маклейн сыграли главные роли матери и дочери, находящихся в сложных отношениях. Всего она написала четыре романа, последний из которых, продолжение «Открыток» под названием «Хуже не бывает», был опубликован в 2004 году. Фишер также написала несколько научно-популярных книг.
Кэрри Фишер сыграла эпизодическую роль терапевта в фильме Майка Майерса «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» (1997). Хотя это может показаться всего лишь проходным камео, на самом деле эта роль связана с жизнью Фишер. По крайней мере, с неожиданным персонажем в ней… Джеймсом Блантом! Музыкант жил у Фишер и Дебби Рейнольдс во время работы над дебютным альбомом 2004 года Back to Bedlam (как сообщается, это название предложила ему сама Фишер). Блант даже записал хит «Goodbye My Lover» в ее ванной. Фишер рассказала, что в то время она была терапевтом Бланта.
Сотрудничество Фишер с Харрисоном Фордом в роли Хана Соло продолжались на протяжении десятилетий. Тем не менее, она также внесла свой вклад в другого его культового персонажа, Индиану Джонса. Когда Джордж Лукас снимал сериал «Приключения молодого Индианы Джонса» (1992–96), он позвал бывшую принцессу писать сценарий. Она также успела побывать востребованным сценаристом и на большом экране, поработав с такими проектами как «Крюк» (1991), «Смертельное оружие 3» (1992), «Певец на свадьбе» (1998) и даже со знаменитой неудачей Сильвестра Сталлоне «Стой! Или моя мама будет стрелять» (1992). Круг замкнулся, когда Фишер начала переписывать диалоги в приквелах «Звездных войн».
Элизабет Тейлор сыграла свою последнюю роль в телефильме 2001 года «Старые клячи по-американски». В комедии, посвященной напряженному воссоединению бывших голливудских див, снялись Дебби Рейнольдс, Ширли Маклейн и Джоан Коллинз. Фишер стал соавтором сценария.
Знали ли вы, что Кэрри Фишер успела поработать с экс-битлом Ринго Старром? В 1978 году самый известный барабанщик в мире решил попробовать выступить соло и снялся в комедии «Ринго». В фильме также появился еще один бывший участник группы Джордж Харрисон, а также звезды Энджи Диккинсон, Винсент Прайс, Джон Риттер и другие. Позже Фишер также сыграла в сиквеле пародии на битлов «Ратлз 2», тогда как ее бывший партнер, Пол Саймон, снимался в первом фильме.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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