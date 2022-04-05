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Советские дети-актеры, отказавшиеся после успешных ролей от карьеры в кино

Советские дети-актеры, отказавшиеся после успешных ролей от карьеры в кино (7 фото)

Автор:
05 апреля 2022 21:14
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актерская карьера   актеры кино   дети-актёры   кино   советское кино   фильмы   
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Несмотря на то, что у детей отсутствует профессиональное актерское образование и богатый жизненный опыт, они нередко могут дать фору профессиональным кинозвездам. Особенно, это касается советских мальчиков и девочек, чьи образы и талант зрители помнят до сих пор.

Однако, получив яркий старт, далеко не все дети-актеры решили идти по этому пути. Кто же отказался от возможности построить легкую кинокарьеру?


Например, Ольга и Татьяна Юкины, сыгравшие Олю в «Королевстве кривых зеркал». Прекрасно вписавшись в образы, они ещё неоднократно могли появиться на экранах,но их мать была против актерского будущего, посчитав его ненадежным.

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Как итог, сестры появились в кино ещё раз лишь в эпизодической роли в сказке «Морозко». Провалив вступительные экзамены, девочки пошли учиться в машиностроительный техникум. Правда, с профессией они свою жизнь не связали.  В 2005 году не стало Ольги, а спустя 6 лет скончалась и её сестра Татьяна, с которой они были дружны на протяжении всей жизни.


Вячеслав Царев в юности успел появиться в 5-ти картинах, однако зрителю он запомнился по роли мальчика с сочком, говорящим фразу «А чой-то вы тут делаете, а?» из кинофильма «Посторонним вход запрещен».

Стоит отметить, в кино он попал совершенно случайно: деревенский паренек просто приглянулся режиссеру Климову. Несмотря на участие в фильмах, поступить в театральный вуз у него не вышло. Как итог, Царев работал, кем только удавалось - от грузчика и дворника до продавца мороженного. В 2006 году в возрасте 55 лет его не стало.


Ещё одной звездой по случайности стала Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в «Приключениях Буратино». Оглушительный успех позволил девочке претендовать на роль Красной шапочки, однако полученное перед съемками сотрясение оборвало планы.

В итоге, девушка окончила ВГИК и стала поэтессой. В мае прошлого года она скончалась от рака.


От карьеры актера отказался и Роман Столкарц, появившийся в том же фильме в образе Пьеро. Несмотря на убедительную игру, продолжать участие в кино мальчик не стал. После школы он окончил медицинский институт, став педиатром. На сегодняшний день он руководит парой своих собственных клиник.

Анна Ашимова также попала в «Чародеи» случайно. Помощник режиссера во время визита в Дворец пионеров увидел в девочке талант и не прогадал, но продолжать двигаться в актерском направлении она отказалась. Вероятно, из-за пристального внимания и неоднозначной реакции сверстников. В итоге она поступила на факультет экономической кибернетики.

Поход Алексея Литвинова на пробы в фильм «Старик Хоттабыч» изначально провалился. Однако через месяц его пригласили на главную роль после того, как утвержденный мальчик был забракован уже после первых съемок Так зритель и увидел запомнившегося многим Вольку.

Правда, от других ролей Литвинов уже отказался сам, выбрав дальнейшую учебу в Ленинградском электромеханическом техникуме. Своё решение он объяснил тем, что лучше быть хорошим технарем, нежели посредственным актером.


Уже мужчиной он успел поработать электромехаником в метро, электриком на железной дороге, а также на стройке. Самое интересное, что о своём участии в кино скромный технарь Литвинов коллегам решил не сообщать.


Как вы думаете, кому из них стоило бы продолжить свою актерскую карьеру?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   актерская карьера   актеры кино   дети-актёры   кино   советское кино   фильмы   
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5  комментариев
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13k
Kucher 24 минуты назад
Комментарий к фото
Нифига его жизнь то помотала, если к 55 он выглядел, словно ему за 70!
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1k
Sergey Pankratov 10 минут назад
[ они нередко могут дать фору профессиональным кинозвездам ]
- Кем работаешь?
- Кинозвездой.

[ зрителю он запомнился по роли мальчика с сочком ]
А на плече у него соломинка для сока?

[ работал, кем только удавалось - от грузчика и дворника до продавца мороженного ]
Весь покрытый инеем, к нам подошёл мороженный продавец.

[ девушка окончила ВГИК и стала поэтессой ]
Поэтический факультет ВГИКа?

[ он руководит парой своих собственных клиник ]
Да, свои собственные клиники - это явно лучше, чем чужие собственные клиники.

[ Уже мужчиной он успел поработать электромехаником в метро ]
А до этого он был женщиной?

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4k
Горожанин 14 минут назад
"Как вы думаете, кому из них стоило бы продолжить свою актерскую карьеру?"

Как только в конце текста вижу такое предложение - сразу ставлю минус. Автор - типичный сетевой инфантил и горе-психолог.
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1k
MrMopnex Полчаса назад
"Отказавшихся" тут только трое последних. Остальные не смогли по другим причинам - родители, сотрясение, не поступил...
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Антибиотик
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