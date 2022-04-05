Советские дети-актеры, отказавшиеся после успешных ролей от карьеры в кино

Однако, получив яркий старт, далеко не все дети-актеры решили идти по этому пути. Кто же отказался от возможности построить легкую кинокарьеру?

Например, Ольга и Татьяна Юкины, сыгравшие Олю в «Королевстве кривых зеркал». Прекрасно вписавшись в образы, они ещё неоднократно могли появиться на экранах,но их мать была против актерского будущего, посчитав его ненадежным.