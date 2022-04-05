Советские дети-актеры, отказавшиеся после успешных ролей от карьеры в кино

Несмотря на то, что у детей отсутствует профессиональное актерское образование и богатый жизненный опыт, они нередко могут дать фору профессиональным кинозвездам. Особенно, это касается советских мальчиков и девочек, чьи образы и талант зрители помнят до сих пор.
Однако, получив яркий старт, далеко не все дети-актеры решили идти по этому пути. Кто же отказался от возможности построить легкую кинокарьеру?
Например, Ольга и Татьяна Юкины, сыгравшие Олю в «Королевстве кривых зеркал». Прекрасно вписавшись в образы, они ещё неоднократно могли появиться на экранах,но их мать была против актерского будущего, посчитав его ненадежным.
Как итог, сестры появились в кино ещё раз лишь в эпизодической роли в сказке «Морозко». Провалив вступительные экзамены, девочки пошли учиться в машиностроительный техникум. Правда, с профессией они свою жизнь не связали. В 2005 году не стало Ольги, а спустя 6 лет скончалась и её сестра Татьяна, с которой они были дружны на протяжении всей жизни.
Вячеслав Царев в юности успел появиться в 5-ти картинах, однако зрителю он запомнился по роли мальчика с сочком, говорящим фразу «А чой-то вы тут делаете, а?» из кинофильма «Посторонним вход запрещен».
Стоит отметить, в кино он попал совершенно случайно: деревенский паренек просто приглянулся режиссеру Климову. Несмотря на участие в фильмах, поступить в театральный вуз у него не вышло. Как итог, Царев работал, кем только удавалось - от грузчика и дворника до продавца мороженного. В 2006 году в возрасте 55 лет его не стало.
Ещё одной звездой по случайности стала Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в «Приключениях Буратино». Оглушительный успех позволил девочке претендовать на роль Красной шапочки, однако полученное перед съемками сотрясение оборвало планы.
В итоге, девушка окончила ВГИК и стала поэтессой. В мае прошлого года она скончалась от рака.
От карьеры актера отказался и Роман Столкарц, появившийся в том же фильме в образе Пьеро. Несмотря на убедительную игру, продолжать участие в кино мальчик не стал. После школы он окончил медицинский институт, став педиатром. На сегодняшний день он руководит парой своих собственных клиник.
Анна Ашимова также попала в «Чародеи» случайно. Помощник режиссера во время визита в Дворец пионеров увидел в девочке талант и не прогадал, но продолжать двигаться в актерском направлении она отказалась. Вероятно, из-за пристального внимания и неоднозначной реакции сверстников. В итоге она поступила на факультет экономической кибернетики.
Поход Алексея Литвинова на пробы в фильм «Старик Хоттабыч» изначально провалился. Однако через месяц его пригласили на главную роль после того, как утвержденный мальчик был забракован уже после первых съемок Так зритель и увидел запомнившегося многим Вольку.
Правда, от других ролей Литвинов уже отказался сам, выбрав дальнейшую учебу в Ленинградском электромеханическом техникуме. Своё решение он объяснил тем, что лучше быть хорошим технарем, нежели посредственным актером.
Уже мужчиной он успел поработать электромехаником в метро, электриком на железной дороге, а также на стройке. Самое интересное, что о своём участии в кино скромный технарь Литвинов коллегам решил не сообщать.
Как вы думаете, кому из них стоило бы продолжить свою актерскую карьеру?
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Кем работаешь?
- Кинозвездой.
[ зрителю он запомнился по роли мальчика с сочком ]
А на плече у него соломинка для сока?
[ работал, кем только удавалось - от грузчика и дворника до продавца мороженного ]
Весь покрытый инеем, к нам подошёл мороженный продавец.
[ девушка окончила ВГИК и стала поэтессой ]
Поэтический факультет ВГИКа?
[ он руководит парой своих собственных клиник ]
Да, свои собственные клиники - это явно лучше, чем чужие собственные клиники.
[ Уже мужчиной он успел поработать электромехаником в метро ]
А до этого он был женщиной?
Как только в конце текста вижу такое предложение - сразу ставлю минус. Автор - типичный сетевой инфантил и горе-психолог.