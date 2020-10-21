23 диких "секрета" старых голливудских фильмов

У актрисы было всего несколько месяцев, чтобы научиться тому, чем Джин Келли занимался всю свою жизнь. Но он все равно приходил на репетиции и критиковал все, что она делала, - хотя она очень старалась и выкладывалась по полной.



Однажды она забилась поплакать под роялем на студии, и там ее обнаружил Фред Астер. Он начал работать с ней над танцевальными номерами и очень помог. "Я поняла, что если даже ему иногда это дается нелегко, то что уж говорить обо всех остальных", - рассказывала позже актриса.