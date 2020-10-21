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23 диких "секрета" старых голливудских фильмов

23 диких "секрета" старых голливудских фильмов (23 фото + 1 гиф)

Автор:
21 октября 2020 13:31
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   золотой век Голливуда   интересные факты   о кино   познавательно   старое кино   факты   
2648
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Участники сообщества BuzzFeed поведали о самых крутых и странных фактах, известных им о Старом Голливуде. И вот какая картина получилась.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   золотой век Голливуда   интересные факты   о кино   познавательно   старое кино   факты   
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4  комментария
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7k
Профессор Преображенский 2 часа назад
Я эти фильмы не видел, и даже про них не слышал
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Сергей Профессор Преображенский Час назад
"Психо" - это классика Хичкока. Или может вы об этом режиссёре тоже не слышали?
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Проктолог-иллюзионист 2 часа назад
Касабланку пожалуй пересмотрю на выходных, шикарный фильм.
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