23 диких "секрета" старых голливудских фильмов

Участники сообщества BuzzFeed поведали о самых крутых и странных фактах, известных им о Старом Голливуде. И вот какая картина получилась.
1. Когда дети-актеры плохо себя вели на съемочной площадке, их иногда отправляли в специальный "черный ящик" и заставляли сидеть на ледяной глыбе в качестве наказания
Это было определенно жестоко и весьма необычно. Ширли Темпл вспоминала позже: "Насколько я могу судить, черный ящик не нанес серьезного ущерба моей психике".
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2. Во время съемки сцены из фильма "Что случилось с Бэби Джейн?" Бетт Дэвис так сильно ударила Джоан Кроуфорд, что той понадобилось накладывать швы
Кроуфорд хитро отомстила: она положила в свои карманы какие-то утяжелители, чтобы Дэвис, которой нужно было по сюжету тащить почти безжизненное тело Кроуфорд, пришлось сильно напрягать спину.
Вражда двух этих актрис была отвратительной. Джоан Кроуфорд даже провела кампанию против Бетт Дэвис, чтобы та не получила "Оскара" за фильм. Если бы Дэвис победила, она стала бы первой актрисой, получившей три премии "Оскар".
Вражда двух этих актрис была отвратительной. Джоан Кроуфорд даже провела кампанию против Бетт Дэвис, чтобы та не получила "Оскара" за фильм. Если бы Дэвис победила, она стала бы первой актрисой, получившей три премии "Оскар".
3. Бастер Китон повредил себе шею, выполняя трюк в фильме "Шерлок-младший", но осознал это только через много лет
Это произошло во время съемок сцены, когда на него с водонапорной башни выливается поток воды. Напор воды был таким большим, что актер повредил шейные позвонки.
4. Джин Келли на съемках "Поющих под дождем" так издевался над тем, как танцует Дебби Рейнольдс, что однажды она спряталась от всех под рояль, чтобы порыдать
У актрисы было всего несколько месяцев, чтобы научиться тому, чем Джин Келли занимался всю свою жизнь. Но он все равно приходил на репетиции и критиковал все, что она делала, - хотя она очень старалась и выкладывалась по полной.
Однажды она забилась поплакать под роялем на студии, и там ее обнаружил Фред Астер. Он начал работать с ней над танцевальными номерами и очень помог. "Я поняла, что если даже ему иногда это дается нелегко, то что уж говорить обо всех остальных", - рассказывала позже актриса.
Однажды она забилась поплакать под роялем на студии, и там ее обнаружил Фред Астер. Он начал работать с ней над танцевальными номерами и очень помог. "Я поняла, что если даже ему иногда это дается нелегко, то что уж говорить обо всех остальных", - рассказывала позже актриса.
5. Во время съемок известной сцены на чердаке в фильме "Птицы" Альфреда Хичкока к актрисе привязали несколько живых птиц, а еще в нее птиц буквально бросали
Поначалу Типпи Хедрен сказали, что птицы будут искусственными, но с этим возникли какие-то технические сложности, поэтому птиц заменили на настоящих. Увидев, как снимается эта сцена, Кэри Грант сказал Хедрен:"Ты самая храбрая женщина, которую я когда-либо видел".
6. Фильм Ральфа Нельсона "Полевые лилии" был снят всего за 14 дней, а актер Сидни Пуатье, игравший главную роль, отказался от своего гонорара, чтобы можно было снять этот фильм
Ради съемок продюсер и режиссер фильма Ральф Нельсон заложил свой дом, а Сидни Пуатье согласился сниматься бесплатно (но в обмен на процент от кассовых сборов). В итоге Пуатье получил "Оскара" за лучшую мужскую роль.
7. Во время съемок "Волшебника страны Оз" Маргарет Гамильтон (Злая Ведьма Запада), получила ожоги второй степени на лице и ожоги третьей степени на руке из-за сбоя в трюке
Во время съемок сцены люк открылся недостаточно быстро. Актрисе пришлось шесть недель лечиться в больнице и дома. Прежде чем вернуться на съемочную площадку, она сказала: "Я не буду подавать в суд, потому что знаю, как работает этот бизнес: меня больше никуда не возьмут. Я вернусь к работе с одним условием - больше никаких фейерверков!".
8. Лон Чейни, сыгравший главных героев в фильмах "Горбун из Нотр-Дама" и "Призрак оперы", гримировался для своих ролей самостоятельно
Чейни снялся более чем в 150 фильмах, а также был признан одним из лучших визажистов в бизнесе. Он даже написал статью о макияже в Британской энциклопедии 1929 года.
9. В фильме "Встреть меня в Сент-Луисе" мать девочки-актрисы Маргарет О'Брайен заставляла ее плакать, используя небольшую хитрость
Режиссером фильма был Винсент Минелли (муж Джуди Гарленд); в своих воспоминаниях он писал о том, что заставил Маргарет заплакать, сказав ей, что ее собака умерла. Но такие приемы не понравились ни матери девочки, ни Джуди Гарленд, игравшей в фильме главную роль.
Поэтому мама Маргарет шла на хитрость: она подходила к дочери и говорила: "Я попрошу визажиста наложить тебе фальшивые слезы, раз у тебя не получается. А вот Джун Эллисон - такая замечательная актриса, просто великая! Она умеет плакать по-настоящему". И это всегда работало! Ведь Джун Эллисон была тоже девочкой-актрисой и соперницей Маргарет на киностудии MGM.
Поэтому мама Маргарет шла на хитрость: она подходила к дочери и говорила: "Я попрошу визажиста наложить тебе фальшивые слезы, раз у тебя не получается. А вот Джун Эллисон - такая замечательная актриса, просто великая! Она умеет плакать по-настоящему". И это всегда работало! Ведь Джун Эллисон была тоже девочкой-актрисой и соперницей Маргарет на киностудии MGM.
10. "Клеопатра" был одним из самых дорогих фильмов в истории кино
Первоначальный бюджет фильма составлял 5 миллионов долларов, но по прошествии двух лет фильм все еще не был закончен, и в него продолжали вкладывать деньги. В пересчете на сегодняшние деньги его бюджет составлял более 370 миллионов долларов. Фильм чуть не обанкротил студию 20th Century Fox.
11. Костюм трусливого льва из "Волшебника страны Оз" был сделан из настоящей львиной шерсти
Вот это да!
12. В фильме "Эта прекрасная жизнь" сценарист и режиссер Фрэнк Капра помог создать новый тип искусственного снега
В те годы в качестве снега для съемок часто использовали кукурузные хлопья, окрашенные в белый цвет. Но этот метод не подходил Капре: было слишком шумно, когда актерам нужно было ходить по "снегу". Новая техника значительно упростила съемку - теперь не нужно было снимать изображение и звук отдельно. Это также принесло Расселу Ширману и его команде специальную премию за технические достижения на церемонии вручения "Оскара".
13. В "Волшебнике страны Оз" внезапно налетевшая "метель" тоже была сделана не из настоящего снега и даже не из кукурузных хлопьев. Это был асбест
И, очевидно, тогда это было довольно распространенной практикой на съемках фильмов.
14. Хамфри Богарт был на пару сантиметров ниже Ингрид Бергман, поэтому в "Касабланке" ему приходилось вставать на коробки и сидеть на подушках, чтобы казаться выше
15. Во время съемок фильма "Подвинься, дорогая" Джеймс Гарнер, поднимая Дорис Дэй, случайно сломал ей два ребра
Дорис Дэй потом рассказывала: "Джеймс был таким большим и сильным, что слишком активно взял меня под руку и сломал мне пару ребер. Пришлось замотаться липкой лентой, из-за которой было трудно дышать и больно смеяться". Эти двое оставались друзьями в течение многих лет.
16. Хэтти Макдэниел стала первым чернокожим человеком, номинированным на "Оскар". Но в отель, где происходила церемония награждения, черных не пускали
Продюсеру "Унесенных ветром" пришлось попросить администрацию отеля об особой услуге - пустить актрису в здание. В ту ночь она получила "Оскар".
Двенадцатая церемония вручения премии "Оскар" проходила в отеле Ambassador в Лос-Анджелесе, который не был официально интегрирован до 1959 года. В том году на церемонии была два отдельных стола "Унесенных ветром": один спереди для белых актеров, в том числе Вивьен Ли и Кларка Гейбла, и один в самом конце для Хэтти Макдэниел и ее сопровождения.
Двенадцатая церемония вручения премии "Оскар" проходила в отеле Ambassador в Лос-Анджелесе, который не был официально интегрирован до 1959 года. В том году на церемонии была два отдельных стола "Унесенных ветром": один спереди для белых актеров, в том числе Вивьен Ли и Кларка Гейбла, и один в самом конце для Хэтти Макдэниел и ее сопровождения.
17. Актерам, сыгравшим Манчкинов (Жевунов) в "Волшебнике страны Оз", платили всего 50 долларов в неделю, а собаке Тото - 125 долларов в неделю
С поправкой на инфляцию, Жевуны заработали бы сегодня чуть более 900 долларов, а Тото - около 2300 долларов в неделю.
18. Актер Джон Пейн, сыгравший Фреда Гейли в фильме "Чудо на 34-й улице", настолько полюбил фильм, что написал его продолжение
Об этом в своей автобиографии рассказала актриса Морин О'Хара: "Мы говорили об этом в течение многих лет, и в конце концов он даже написал продолжение сценария. Он собирался прислать его мне, но трагически умер, прежде чем сделал это. Я так и не знаю, что случилось с тем сценарием".
19. Фильм "Эта чудесная жизнь", в котором дело происходит зимой, снимался летом. Порой становилось настолько жарко, что приходилось останавливать съемки на несколько дней
20. Изначально Железным Человеком в "Волшебнике страны Оз" был Бадди Эбсен, но алюминиевая пыль от макияжа чуть не убила его, и его заменили на другого актера
Кончилось печально: Эбсена госпитализировали и сняли со съемок, заменив его на Джека Хейли. И, конечно, начали использовать более безопасную алюминиевую пасту для макияжа. Эбсен утверждал, что всю оставшуюся жизнь у него были проблемы с дыханием из-за "этого проклятого фильма".
21. В фильме "Психо" впервые на экране появился сливной бачок унитаза. Хичкоку пришлось долго убеждать цензоров
Альфреду Хичкоку действительно пришлось бороться за то, чтобы эту сцену можно было увидеть. Он утверждал, что все продумано до мелочей: "Я решил, что надо начать расстраивать публику, показывая слив унитаза - и тогда к моменту убийства в душе они уже будут на полном пределе".
22. Некоторые из самых известных декораций "Кинг-Конга" были уничтожены для того, чтобы снять сцену сожжения Атланты в "Унесенных ветром"
23. Студия заставляла юных актеров Микки Руни и Джуди Гарленд принимать стимуляторы + снотворное
Студия заставляла юных актеров Микки Руни и Джуди Гарленд принимать стимуляторы + снотворное
По воспоминаниям Джуди Гарленд, это был конвейер: стимуляторы им давали для работы по 72 часа подряд, а потом они отключались на несколько часов со снотворным. А затем, часа через четыре, их снова будили и давали стимуляторы - пора было сниматься в новых сценах.
По воспоминаниям Джуди Гарленд, это был конвейер: стимуляторы им давали для работы по 72 часа подряд, а потом они отключались на несколько часов со снотворным. А затем, часа через четыре, их снова будили и давали стимуляторы - пора было сниматься в новых сценах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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