9 возмутительных правил, которые актеры должны были соблюдать в золотой век Голливуда

На снимке: Бетт Дэвис и Хамфри Богарт в фильме "Победить темноту", 1939 год.



Сегодня актеры могут выбирать, в каких фильмах они будут сниматься и с какими киностудиями они будут работать, но так было не всегда. Во время Золотого века Голливуда желающие войти в кинобизнес должны были подписать многолетние контракты со студиями. И студии сами определяли, что актер будет играть, в противном случае его ждало наказание. Иногда актера можно было сдать в аренду другой студии, за определенную плату, но такое обычно происходило только со звездами кино.



Самыми влиятельными студиями были MGM, RKO Pictures, Paramount, Fox и Warner Bros. Они были известны как "Большая пятерка", и три из них присутствуют на рынке по сей день (четыре, если считать Fox, которая была куплена компанией Уолта Диснея в 2019 году и переименована в 20th Century Studios).