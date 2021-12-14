FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1143 поста • 240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
9 возмутительных правил, которые актеры должны были соблюдать в золотой век Голливуда

9 возмутительных правил, которые актеры должны были соблюдать в золотой век Голливуда (10 фото)

Автор:
14 декабря 2021 16:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: голливуд   законы   золотой век Голливуда   золотой век кино   интересные факты о кино   порядки   правила игры   факты о кино   
1252
10
Золотой век Голливуда был интересной эпохой. Но, узнав о жестких правилах, которые должны были соблюдать актеры, вряд ли сегодня кто-то захочет вернуться в то время.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: голливуд   законы   золотой век Голливуда   золотой век кино   интересные факты о кино   порядки   правила игры   факты о кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
kalinser 2 часа назад
"К сожалению, Голливуд и весь мир не всегда признавали разные виды сексуальности."
О как!
Ну теперь то,ни один фильм не обходится без гомосятины!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
homerchik Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
onebibis 2 часа назад
"К сожалению, Голливуд и весь мир не всегда признавали разные виды сексуальности."

К чьему сожалению?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения 14 актеров, которые покинули Голливуд и нашли себе другое занятие 14 актеров, которые покинули Голливуд и нашли себе другое занятие 23 диких "секрета" старых голливудских фильмов 23 диких "секрета" старых голливудских фильмов В Австралии разрешили вейпинг только по назначению врача В Австралии разрешили вейпинг только по назначению врача Музыкальная пауза: редкие фотографии звёзд золотого века Голливуда Музыкальная пауза: редкие фотографии звёзд золотого века Голливуда Эти истории навсегда изменят ваше отношение к классическому Голливуду! Эти истории навсегда изменят ваше отношение к классическому Голливуду!
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29375



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
3
114
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
1
186
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
Набирающие популярность в сообществах
Загадочное исчезновение Рикки Маккормика
0
10
Загадочное исчезновение Рикки Маккормика
Опасность разговоров на день Ивана Молчальника
0
5
Опасность разговоров на день Ивана Молчальника
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ватермарк#картинки#люди#подборка#позитив#интересное#автомир#в мире#сарказм
#фото#прикол#история#СССР#автомобили#приколы#аварии#Ynews#полиция#авто аварии
#интересно#животные#факты#Разное#дтп#смешные#кино#Москва#новости#кот

На что жалуетесь?

Вернуться