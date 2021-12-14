9 возмутительных правил, которые актеры должны были соблюдать в золотой век Голливуда

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Золотой век Голливуда был интересной эпохой. Но, узнав о жестких правилах, которые должны были соблюдать актеры, вряд ли сегодня кто-то захочет вернуться в то время.
Студии владели своими актерами
На снимке: Бетт Дэвис и Хамфри Богарт в фильме "Победить темноту", 1939 год.
Сегодня актеры могут выбирать, в каких фильмах они будут сниматься и с какими киностудиями они будут работать, но так было не всегда. Во время Золотого века Голливуда желающие войти в кинобизнес должны были подписать многолетние контракты со студиями. И студии сами определяли, что актер будет играть, в противном случае его ждало наказание. Иногда актера можно было сдать в аренду другой студии, за определенную плату, но такое обычно происходило только со звездами кино.
Самыми влиятельными студиями были MGM, RKO Pictures, Paramount, Fox и Warner Bros. Они были известны как "Большая пятерка", и три из них присутствуют на рынке по сей день (четыре, если считать Fox, которая была куплена компанией Уолта Диснея в 2019 году и переименована в 20th Century Studios).
Сегодня актеры могут выбирать, в каких фильмах они будут сниматься и с какими киностудиями они будут работать, но так было не всегда. Во время Золотого века Голливуда желающие войти в кинобизнес должны были подписать многолетние контракты со студиями. И студии сами определяли, что актер будет играть, в противном случае его ждало наказание. Иногда актера можно было сдать в аренду другой студии, за определенную плату, но такое обычно происходило только со звездами кино.
Самыми влиятельными студиями были MGM, RKO Pictures, Paramount, Fox и Warner Bros. Они были известны как "Большая пятерка", и три из них присутствуют на рынке по сей день (четыре, если считать Fox, которая была куплена компанией Уолта Диснея в 2019 году и переименована в 20th Century Studios).
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Все знали о положениях о морали
На снимке: Джейн Вайман и Рональд Рейган на вечеринке Джека Бенни.
Один из самых известных фактов о Золотом веке Голливуда заключается в том, что все актеры - действительно все - должны были соблюдать положения о морали. Это был обязательный пункт актерского контракта, необходимый для того, чтобы и имидж актера, и имидж студии оставались безупречными.
Так что подписывались под этим пунктом все. Но не его, конечно, соблюдали... Однако неподобающее поведение и романы с женатыми коллегами следовало держать в строжайшем секрете, чтобы общественность - как минимум - оставалась в неведении.
Один из самых известных фактов о Золотом веке Голливуда заключается в том, что все актеры - действительно все - должны были соблюдать положения о морали. Это был обязательный пункт актерского контракта, необходимый для того, чтобы и имидж актера, и имидж студии оставались безупречными.
Так что подписывались под этим пунктом все. Но не его, конечно, соблюдали... Однако неподобающее поведение и романы с женатыми коллегами следовало держать в строжайшем секрете, чтобы общественность - как минимум - оставалась в неведении.
Законы о детском труде игнорировались
На снимке: Ширли Темпл в фильме "Бедная маленькая богатая девочка", 1936 год.
Сегодня в кинобизнесе действуют строгие правила относительно того, как долго ребенок-актер может находиться на съемочной площадке. В то время существовали аналогичные правила, но они были минимальными и часто игнорировались киностудиями, стремящимися заработать на своих молодых талантах. Большинство детей-актеров были вынуждены работать дни напролет, иногда до 18 часов за день. Это было бы утомительно даже для взрослого и опытного актера, не говоря уже о юном новичке.
Говорят, детей-актеров, нарушивших правила студии, запирали в комнатах без окон и заставляли сидеть на глыбах льда.
Сегодня в кинобизнесе действуют строгие правила относительно того, как долго ребенок-актер может находиться на съемочной площадке. В то время существовали аналогичные правила, но они были минимальными и часто игнорировались киностудиями, стремящимися заработать на своих молодых талантах. Большинство детей-актеров были вынуждены работать дни напролет, иногда до 18 часов за день. Это было бы утомительно даже для взрослого и опытного актера, не говоря уже о юном новичке.
Говорят, детей-актеров, нарушивших правила студии, запирали в комнатах без окон и заставляли сидеть на глыбах льда.
На актрис оказывали давление, заставляя сделать аборт
На снимке: Дороти Дэндридж, 1955 год.
Аборт в Соединенных Штатах был нарушением закона - до судебного дела "Роу против Уэйда" 1973 года, но это не мешало руководству студий оказывать давление на своих актрис. Если актриса была не замужем, ей говорили, что она нарушает положения своего контракта, касающиеся морали, а если она была замужем, ей говорили, что беременность сделает ее непригодной для работы и нежелательной для студии.
Учитывая незаконность абортов в то время, процедуры проводились тайно. Среди тех, на кого студии оказывали давление, - Джуди Гарланд, Джин Харлоу, Лана Тернер, Бетт Дэвис и Ава Гарднер. А также Дороти Дэндридж, которая забеременела от режиссера Отто Премингера, который был женат.
Аборт в Соединенных Штатах был нарушением закона - до судебного дела "Роу против Уэйда" 1973 года, но это не мешало руководству студий оказывать давление на своих актрис. Если актриса была не замужем, ей говорили, что она нарушает положения своего контракта, касающиеся морали, а если она была замужем, ей говорили, что беременность сделает ее непригодной для работы и нежелательной для студии.
Учитывая незаконность абортов в то время, процедуры проводились тайно. Среди тех, на кого студии оказывали давление, - Джуди Гарланд, Джин Харлоу, Лана Тернер, Бетт Дэвис и Ава Гарднер. А также Дороти Дэндридж, которая забеременела от режиссера Отто Премингера, который был женат.
Женщины в брюках? Ни за что!
На снимке: Кэтрин Хепберн, 1940 год.
Что приходит на ум, когда вы думаете о женщине-актрисе времен Золотого века Голливуда? Изящная фигура, макияж, идеально уложенные волосы и самые красивые платья, какие только можно представить. Это то, чего ожидали от актрис в то время... И все, что делало их менее женственными, не одобрялось - в том числе ношение брюк.
Человеком, который перевернул это правило с ног на голову, была Кэтрин Хепберн. Она предпочитала носить брюки, а не юбки, и, в отличие от своих сверстниц, выходила на публику без макияжа. Студии RKO Pictures это не понравилось, и поэтому костюмерному цеху было приказано избавиться от ее штанов. В ответ она начала ходить в нижнем белье, пока ей не вернули брюки.
Что приходит на ум, когда вы думаете о женщине-актрисе времен Золотого века Голливуда? Изящная фигура, макияж, идеально уложенные волосы и самые красивые платья, какие только можно представить. Это то, чего ожидали от актрис в то время... И все, что делало их менее женственными, не одобрялось - в том числе ношение брюк.
Человеком, который перевернул это правило с ног на голову, была Кэтрин Хепберн. Она предпочитала носить брюки, а не юбки, и, в отличие от своих сверстниц, выходила на публику без макияжа. Студии RKO Pictures это не понравилось, и поэтому костюмерному цеху было приказано избавиться от ее штанов. В ответ она начала ходить в нижнем белье, пока ей не вернули брюки.
"Лавандовые браки" скрывали сексуальность актера
На снимке: Рок Хадсон и Филлис Гейтс в день свадьбы, 1955 год.
К сожалению, Голливуд и весь мир не всегда признавали разные виды сексуальности. Чтобы скрыть тот факт, что кого-то привлекает другой актер того же пола, многие киностудии устраивали так называемые "лавандовые браки", объединяя двух людей в систему более традиционных отношений. Как и следовало ожидать, такие фиктивные браки часто длилось недолго. Большинство пар разводилось всего через несколько лет после свадьбы.
Самый известный лавандовый брак был между Роком Хадсон и Филлис Гейтс. При этом о гомосексуальности первого общественность так ничего и не знала, пока в 1985 году ему не диагностировали СПИД. Среди других звезд, которых принуждали к браку, были Джуди Гарланд и Винсент Миннелли, Барбара Стэнвик и Роберт Тейлор, а также Рудольф Валентино и Наташа Рамбова.
К сожалению, Голливуд и весь мир не всегда признавали разные виды сексуальности. Чтобы скрыть тот факт, что кого-то привлекает другой актер того же пола, многие киностудии устраивали так называемые "лавандовые браки", объединяя двух людей в систему более традиционных отношений. Как и следовало ожидать, такие фиктивные браки часто длилось недолго. Большинство пар разводилось всего через несколько лет после свадьбы.
Самый известный лавандовый брак был между Роком Хадсон и Филлис Гейтс. При этом о гомосексуальности первого общественность так ничего и не знала, пока в 1985 году ему не диагностировали СПИД. Среди других звезд, которых принуждали к браку, были Джуди Гарланд и Винсент Миннелли, Барбара Стэнвик и Роберт Тейлор, а также Рудольф Валентино и Наташа Рамбова.
Кстати о фиктивных отношениях…
На снимке: Микки Руни и Джуди Гарланд в фильме "Дети в доспехах", 1939 год.
Чтобы повысить репутацию киностудии и привлечь внимание к предстоящему выпуску фильма, актеров часто объединяли в пары на так называемых "фиктивных свиданиях". Не имело значения, нравились они друг другу или нет: как только студия заявляла, что они встречаются, они должны были это всячески изображать.
Одной из самых известных фиктивных пар были Джуди Гарланд и Микки Руни, которые притворились, что встречаются во время пресс-тура для картины "Дети в доспехах". И Гарланд в конечном итоге влюбилась в своего коллегу по фильму, а Руни предпочитал образ жизни плейбоя и поэтому так и не увидел в ней больше, чем друга.
Чтобы повысить репутацию киностудии и привлечь внимание к предстоящему выпуску фильма, актеров часто объединяли в пары на так называемых "фиктивных свиданиях". Не имело значения, нравились они друг другу или нет: как только студия заявляла, что они встречаются, они должны были это всячески изображать.
Одной из самых известных фиктивных пар были Джуди Гарланд и Микки Руни, которые притворились, что встречаются во время пресс-тура для картины "Дети в доспехах". И Гарланд в конечном итоге влюбилась в своего коллегу по фильму, а Руни предпочитал образ жизни плейбоя и поэтому так и не увидел в ней больше, чем друга.
Актрисы обязаны были сохранять стройность
На снимке: Джуди Гарланд, 1945 год.
Всем известно о пытках, которым подверглась Джуди Гарланд во время подписания контракта с MGM Studios. Она была их "золотым ребенком", а это означало, что на нее оказывалось давление, чтобы сохранить этот имидж. С момента премьеры ее первого фильма она была вынуждена сидеть на диете. В конце концов, студия заставила ее сесть на черный кофе и куриный суп, а чтобы подавить аппетит, она выкуривала до 80 сигарет в день.
Как ни ужасно это звучит, опыт Гарленд не был уникальным. Другие актрисы также были вынуждены придерживаться ограничительных диет и изнурять себя физическими упражнениями. Например, диета Марлен Дитрих состояла только из творога, супового бульона и тостов, в то время как шведская кинозвезда Грета Гарбо ела только шпинат в течение трех недель после того, как режиссер сказал ей, что "мы в Америке не любим толстых женщин".
Всем известно о пытках, которым подверглась Джуди Гарланд во время подписания контракта с MGM Studios. Она была их "золотым ребенком", а это означало, что на нее оказывалось давление, чтобы сохранить этот имидж. С момента премьеры ее первого фильма она была вынуждена сидеть на диете. В конце концов, студия заставила ее сесть на черный кофе и куриный суп, а чтобы подавить аппетит, она выкуривала до 80 сигарет в день.
Как ни ужасно это звучит, опыт Гарленд не был уникальным. Другие актрисы также были вынуждены придерживаться ограничительных диет и изнурять себя физическими упражнениями. Например, диета Марлен Дитрих состояла только из творога, супового бульона и тостов, в то время как шведская кинозвезда Грета Гарбо ела только шпинат в течение трех недель после того, как режиссер сказал ей, что "мы в Америке не любим толстых женщин".
Все обязаны были соблюдать этический Кодекс Хейса
На снимке: Кэри Грант и Ева Мари Сэйнт в фильме "К северу через северо-запад", 1959 год.
Ко́декс Американской ассоциации кинокомпаний, также известный как кодекс Хе́йса — этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов, и ставший в 1934 году неофициальным действующим национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США.
Вы могли быть успешным актером или киностудией, но если вы не соблюдали Кодекс Хейса, у вас были большие проблемы. Официальное его название - "Кодекс кинопроизводства", и в нем прописано, что актеры могут и не могут изображать на экране, чтобы гарантировать, что фильм не снизит "моральные стандарты зрителей".
В список запрещенного поведения входили "похотливые" поцелуи, нагота, чрезмерное употребление спиртных напитков, дискуссии или демонстрация полового акта, вызывающие танцы, брань и издевательство над религией. Чтобы избежать критики за нарушение правил, студии ограничили сцены поцелуев тремя секундами, показывали супружеские пары спящими в разных кроватях и ввели правило "одна нога на полу", чтобы актеры не выглядели "слишком горизонтально".
Соблюдение правил Кодекса Хейса перестало быть строгим в 1950-х годах, а к 1968 году о нем вообще забыли.
Ко́декс Американской ассоциации кинокомпаний, также известный как кодекс Хе́йса — этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов, и ставший в 1934 году неофициальным действующим национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США.
Вы могли быть успешным актером или киностудией, но если вы не соблюдали Кодекс Хейса, у вас были большие проблемы. Официальное его название - "Кодекс кинопроизводства", и в нем прописано, что актеры могут и не могут изображать на экране, чтобы гарантировать, что фильм не снизит "моральные стандарты зрителей".
В список запрещенного поведения входили "похотливые" поцелуи, нагота, чрезмерное употребление спиртных напитков, дискуссии или демонстрация полового акта, вызывающие танцы, брань и издевательство над религией. Чтобы избежать критики за нарушение правил, студии ограничили сцены поцелуев тремя секундами, показывали супружеские пары спящими в разных кроватях и ввели правило "одна нога на полу", чтобы актеры не выглядели "слишком горизонтально".
Соблюдение правил Кодекса Хейса перестало быть строгим в 1950-х годах, а к 1968 году о нем вообще забыли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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О как!
Ну теперь то,ни один фильм не обходится без гомосятины!
К чьему сожалению?