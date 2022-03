Шесть интересных фактов о загадочном Бобе Дилане

Он был излишне эксцентричным для нежных ушек 50-х годов. Директор закрыл занавес прямо во время выступления группы Боба Golden Chords: ребята исполняли брутальный кавер на песню группы Danny & the Juniors "Rock and Roll Is Here to Stay".

В книге "Вниз по шоссе: жизнь Боба Дилана" британский журналист Говард Соунс писал так: "Директор был потрясён. "Он и его группа ужасно вели себя на сцене, и это вышло из-под контроля!", – заявил он. "Я не мог этого вынести". Он отключил микрофон Боба и, когда тот продолжил кричать, задёрнул занавес. Дело было не столько в шуме, сколько в том, как вёл себя Боб. "Он буквально сошёл с ума!", – прокомментировал позже это инцидент директор..."