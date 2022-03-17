Шесть интересных фактов о загадочном Бобе Дилане

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Он был и есть одним из самых влиятельных музыкантов и при этом остается достаточно таинственной личностью для многих поклонников музыки.
Его тексты содержат достаточно разносторонние темы: литература, философия, политика, социальные вопросы. Все удары судьбы Боб принимал с гордо поднятой головой, превращая это не в обиду на мир, а в ценнейший опыт, который находил отражение в его творчестве.
Исключение из шоу талантов в школе
Он был излишне эксцентричным для нежных ушек 50-х годов. Директор закрыл занавес прямо во время выступления группы Боба Golden Chords: ребята исполняли брутальный кавер на песню группы Danny & the Juniors "Rock and Roll Is Here to Stay".
В книге "Вниз по шоссе: жизнь Боба Дилана" британский журналист Говард Соунс писал так: "Директор был потрясён. "Он и его группа ужасно вели себя на сцене, и это вышло из-под контроля!", – заявил он. "Я не мог этого вынести". Он отключил микрофон Боба и, когда тот продолжил кричать, задёрнул занавес. Дело было не столько в шуме, сколько в том, как вёл себя Боб. "Он буквально сошёл с ума!", – прокомментировал позже это инцидент директор..."
В книге "Вниз по шоссе: жизнь Боба Дилана" британский журналист Говард Соунс писал так: "Директор был потрясён. "Он и его группа ужасно вели себя на сцене, и это вышло из-под контроля!", – заявил он. "Я не мог этого вынести". Он отключил микрофон Боба и, когда тот продолжил кричать, задёрнул занавес. Дело было не столько в шуме, сколько в том, как вёл себя Боб. "Он буквально сошёл с ума!", – прокомментировал позже это инцидент директор..."
Обменял картину Энди Уорхола на диван
Как-то раз Уорхол, культовая персона в истории поп-арта, подарил Дилану восхитительную картину Элвиса Пресли. Сегодня она стоила бы миллионы долларов. Но вместо того, чтобы сберечь этот подарок Дилан обменял его на диван. Позже он сильно сожалел о своем поступке: "Я всегда хотел сказать Энди, какую глупость я совершил... Если бы только у него была ещё одна картина, которую он дал бы мне, я бы хранил её до конца своих дней!".
Его вдохновлял Чарли Чаплин
Многие называли Дилана "бродягой с гитарой": вытертые шляпы и пальто стали буквально его визитной карточкой. Но мало кто знает, что этот образ был вдохновлён комиком Чарли Чаплином. Дилан обожал его в детстве, а в 2006 году выпустил альбом "Modern Times", который назвал в честь фильма с Чаплином 1936 года.
"Чарли Чаплин влияет на меня, даже в том, как я пою или шучу. Наверное, я всегда ощущаю бродягу Чаплина внутри себя..."
Но стиль не понравился поклонникам Smothers Brothers, у которых Дилан выступал на разогреве в Колорадо. Публика освистала его и выступление пришлось прервать.
"Чарли Чаплин влияет на меня, даже в том, как я пою или шучу. Наверное, я всегда ощущаю бродягу Чаплина внутри себя..."
Но стиль не понравился поклонникам Smothers Brothers, у которых Дилан выступал на разогреве в Колорадо. Публика освистала его и выступление пришлось прервать.
Он не воровал "Blowin' in the Wind"
Слух о том, что Дилан украл одну из самых своих известных песен, давнишний и достаточно стойкий. Причем украл он её не у известного артиста, а у студента из Нью-Джерси, юноши по имени Лорре Вьятт.
В первый раз "Blowin' in the Wind" была исполнена Лорре и его группой за несколько месяцев до официальной премьеры сингла. Но Дилан текст не воровал. Как такое может быть? Ларчик просто открывался: текст "Blowin' in the Wind" был издан Бобом еще в 1962 году, в журнале Broadside. Там Лорре его и прочитал. Вьятт признался в обмане спустя десять лет. Он поделился, что комплексовал из-за собственной бездарности и таким вот образом хотел повысить свою популярность в студенческом самодеятельном коллективе.
Но до сих пор есть те, кто обвиняют Дилана в плагиате. Причем не просто слушатели его творчества, а даже и коллеги по сцене, например Джони Митчелл.
В первый раз "Blowin' in the Wind" была исполнена Лорре и его группой за несколько месяцев до официальной премьеры сингла. Но Дилан текст не воровал. Как такое может быть? Ларчик просто открывался: текст "Blowin' in the Wind" был издан Бобом еще в 1962 году, в журнале Broadside. Там Лорре его и прочитал. Вьятт признался в обмане спустя десять лет. Он поделился, что комплексовал из-за собственной бездарности и таким вот образом хотел повысить свою популярность в студенческом самодеятельном коллективе.
Но до сих пор есть те, кто обвиняют Дилана в плагиате. Причем не просто слушатели его творчества, а даже и коллеги по сцене, например Джони Митчелл.
Боб сказал своему лейблу, что он сирота
Певцу было 20 лет, когда он подписал свой первый контракт на звукозапись с Columbia Records. По законодательство Нью-Йорка в то время он был ещё несовершеннолетним.
Боб потерял связь с родителями за год до этого, когда бросил колледж. И чтобы его законные опекуны не подписывали контракт Дилан солгал, заявив, что он сирота. Легенда была такая: он выходец из Нью-Мексико, сел на поезд и помчался покорять Нью-Йорк. Вот так продюсер Джон Генри Хэммонд разрешил Дилану подписать контракт самостоятельно.
Ложь эта была не первой и не последней. Например, после окончания средней школы он с помощью обмана угодил в группу певца Бобби Ви The Shadows, рассказав, что гастролировал с Конвеем Твитти и представился как Элстон Ганн.
Боб потерял связь с родителями за год до этого, когда бросил колледж. И чтобы его законные опекуны не подписывали контракт Дилан солгал, заявив, что он сирота. Легенда была такая: он выходец из Нью-Мексико, сел на поезд и помчался покорять Нью-Йорк. Вот так продюсер Джон Генри Хэммонд разрешил Дилану подписать контракт самостоятельно.
Ложь эта была не первой и не последней. Например, после окончания средней школы он с помощью обмана угодил в группу певца Бобби Ви The Shadows, рассказав, что гастролировал с Конвеем Твитти и представился как Элстон Ганн.
Его сыграли шесть разных актеров в одном фильме
В фильме 2007 года "Меня там нет" режиссера Тодда Хейнса были наняты шесть разных актеров (включая Кристиана Бэйла и Кейт Бланшетт), чтобы сыграть одного Боба Дилана. Таким образом режиссёр хотел показать хамелеоноподбную жизнь Дилана.
Идея фильма была в том, чтобы показать персонажей, вдохновлённых основными вехами жизни певца.
Идея фильма была в том, чтобы показать персонажей, вдохновлённых основными вехами жизни певца.
Источник:
АНТИФИШКИ
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