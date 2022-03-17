Шесть интересных фактов о загадочном Бобе Дилане

Слух о том, что Дилан украл одну из самых своих известных песен, давнишний и достаточно стойкий. Причем украл он её не у известного артиста, а у студента из Нью-Джерси, юноши по имени Лорре Вьятт. В первый раз "Blowin' in the Wind" была исполнена Лорре и его группой за несколько месяцев до официальной премьеры сингла. Но Дилан текст не воровал. Как такое может быть? Ларчик просто открывался: текст "Blowin' in the Wind" был издан Бобом еще в 1962 году, в журнале Broadside. Там Лорре его и прочитал. Вьятт признался в обмане спустя десять лет. Он поделился, что комплексовал из-за собственной бездарности и таким вот образом хотел повысить свою популярность в студенческом самодеятельном коллективе. Но до сих пор есть те, кто обвиняют Дилана в плагиате. Причем не просто слушатели его творчества, а даже и коллеги по сцене, например Джони Митчелл.

2022-03-17T16:38:00+03:00