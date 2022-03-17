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Шесть интересных фактов о загадочном Бобе Дилане

Шесть интересных фактов о загадочном Бобе Дилане (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 16:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   биография   интересное   рок   факты   фото   
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Он был и есть одним из самых влиятельных музыкантов и при этом остается достаточно таинственной личностью для многих поклонников музыки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   биография   интересное   рок   факты   фото   
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1  комментарий
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Ваня Час назад
неоднозначная и великая фигура в музыке...
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