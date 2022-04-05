FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество RealFishki 395 постов • 36 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Судьба актёра Владимира Толоконникова

Судьба актёра Владимира Толоконникова (7 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 15:22
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   биография   интересное   режиссеры   советские актеры   факты   
2360
7
1
Актёры с характерной внешностью или харизмой - эксклюзивны и это не всегда хорошо. Сложнее найти роль, но уж если она находится, то обычно она приносит актёру огромную славу. Так случилось с Владимиром Алексеевичем Толоконниковым.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: актеры   биография   интересное   режиссеры   советские актеры   факты   
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Fiverknot 2 часа назад
А еще у него чудесный Хоттабыч вышел, пусть и осовремененный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122k
DeOrio 14 секунд назад
Владимир Толоконников о создании образа Шарикова в фильме "Собачье сердце"
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
847
max20 Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
974
Motorola Полчаса назад
Светлая память, таких актёров уже не будет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дима Шиншилкин Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Veprь Макар Полчаса назад
Не смог пройти мимо. Выдающийся актёр. И добрый (видно по глазам) Человек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
azuver 36 минут назад
Великолепный бал артист ,с незабываемой харизмой.Светлая память.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс 41 минуту назад
Всегда уважал людей, которые знали свое призвание, не бросались "заняться чем то другим" из-за денег. Великие люди!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
rutt 43 минуты назад
Это вы что, убили меня?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
CruelAsm Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
z1380 Час назад
Сердечно Уважаю Джина Шарикова!!!!
Царство Тебе Небесное!
Земля пухом.
Великий Человек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей А Час назад
Отличный актер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102173



Другие посты автора
Популярное в сообществах
19 вещей, которые способны довести до бешенства любого человека
0
43
19 вещей, которые способны довести до бешенства любого человека
Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток
3
47
Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток
Набирающие популярность в сообществах
Реально ли создать металл, используя воду?
1
7
Реально ли создать металл, используя воду?
Авария дня. Нежданчик из Иркутска
0
1
Авария дня. Нежданчик из Иркутска
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото)
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
3
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Ватермарк#история#дтп#Приколы#аварии#девушки#Украина#СССР
#прикол#интересно#позитив#интересное#картинки#Разное#авто аварии#милота#красота#фотографии
#фото#мир#факты#автомобили#люди#подборка#автомир#в мире#забавно#драка

На что жалуетесь?

Вернуться