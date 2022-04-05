Судьба актёра Владимира Толоконникова

2360
7
1
Актёры с характерной внешностью или харизмой - эксклюзивны и это не всегда хорошо. Сложнее найти роль, но уж если она находится, то обычно она приносит актёру огромную славу. Так случилось с Владимиром Алексеевичем Толоконниковым.
Полиграф Полиграфович Шариков стал решающей ролью Толоконникова.
Владимир Алексеевич родился в Казахстане, в Алма-Ате 25 июня 1943 года. Его детство было непростым, как и у всех детей, родившихся в войну. В 18 лет его призвали в армию, там он служил в ракетных войсках.
Владимир Алексеевич родился в Казахстане, в Алма-Ате 25 июня 1943 года. Его детство было непростым, как и у всех детей, родившихся в войну. В 18 лет его призвали в армию, там он служил в ракетных войсках.
Профессия актёра пришла к нему поздно, только в 1973 году, когда в возрасте 30 лет Толоконников окончил актёрский факультет Ярославского театрального училища. Владимир Алексеевич рассказывал, что ему было неловко учиться рядом с молодыми ребятами, которым было по 17-19 лет. По окончании обучения Владимир Алексеевич вернулся в Алма-Ату, где начал служить в Республиканском Академическом театре русской драмы им. Лермонтова.
Роли Толоконникову давали маленькие, что называется "кушать подано". Денег не хватало и он частенько думал, чтобы уйти из актерской профессии и заняться чем-то "настоящим". Но желание творить перебарывало.
А в 1987 году в Казахстане Владимир Алексеевич дебютировал в кино, режиссер Калыкбек Салыков пригласил Толоконникова, которому на тот момент уже было 45 лет, сыграть эпизод в фильме "Балкон". Тогда он даже и подумать не мог, что уже в следующем, 1988 году, его жизнь поменяется кардинально.
А в 1987 году в Казахстане Владимир Алексеевич дебютировал в кино, режиссер Калыкбек Салыков пригласил Толоконникова, которому на тот момент уже было 45 лет, сыграть эпизод в фильме "Балкон". Тогда он даже и подумать не мог, что уже в следующем, 1988 году, его жизнь поменяется кардинально.
Владимир Бортко никак не мог найти актера на роль Шарикова, для своей экранизации Булгаковского "Собачьего сердца". Бортко четко дал задачу своим ассистентам: "Найдите мне собаку!". Да, режиссёр хотел того, кто хоть немного бы походил на собаку.
Претендентов на роль было восемь, в том числе такие звёзды, как Валерий Носик, Алексей Жарков, Николай Караченцов, Владимир Стеклов. Бортко уже хотел утвердить кого-то из них, когда раздался звонок его ассистента из Алма-Аты. Он убедил Бортко познакомиться с местным актером Владимиром Толоконниковым. Вот как режиссёр вспоминал об их первой встрече:
"Толоконников, обнаруженный нами в Алма-Ате, убил меня совершенно. На пробе он разыгрывал сцену с водкой: "Желаю, чтобы все!" Он так убедительно гмыкнул, хэкнул, так удивительно пропутешествовал глоток по его шее, так хищно дёрнулся кадык, что я утвердил его немедленно."
"Толоконников, обнаруженный нами в Алма-Ате, убил меня совершенно. На пробе он разыгрывал сцену с водкой: "Желаю, чтобы все!" Он так убедительно гмыкнул, хэкнул, так удивительно пропутешествовал глоток по его шее, так хищно дёрнулся кадык, что я утвердил его немедленно."
Владимир Алексеевич отлично понимал, что Шариков - это его шанс и на съемочной площадке выкладывался по полной. Результат мы все видели - это невероятный уровень актерской работы и всесоюзная известность.
После "Собачьего сердца" Толоконников стал очень востребован и в кино, и в театре. Он участвовал в постановках спектаклей "Ревизор", "На дне", "Вишнёвый сад", "Визит дамы" и не только.
После "Собачьего сердца" Толоконников стал очень востребован и в кино, и в театре. Он участвовал в постановках спектаклей "Ревизор", "На дне", "Вишнёвый сад", "Визит дамы" и не только.
Но все дальнейшие роли в кино так и не смогли "переплюнуть" Полиграфа Полиграфовича. В отличие от многих актёров, которые стали заложниками одной роли, Владимир Алексеевич никогда не жалел, что навсегда остался "Шариковым". Наоборот, он говорил, что съёмки у Бортко, несмотря на их сложность, стали лучшим периодом в его жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Какие российские сериалы почти догнали по длительности "Санта-Барбару"
- "День сурка": после съемок Мюррей не разговаривал с режиссером 20 лет
- Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре
- Кадры в фильме "Высота" не уступали известному фото "Обед на небоскребе": как их снимали?
- Факты о фильме "Пятый элемент", о которых вы, возможно, не знали
84
Понравилось84
Новости партнёров
Царство Тебе Небесное!
Земля пухом.
Великий Человек!