Судьба актёра Владимира Толоконникова

Претендентов на роль было восемь, в том числе такие звёзды, как Валерий Носик, Алексей Жарков, Николай Караченцов, Владимир Стеклов. Бортко уже хотел утвердить кого-то из них, когда раздался звонок его ассистента из Алма-Аты. Он убедил Бортко познакомиться с местным актером Владимиром Толоконниковым. Вот как режиссёр вспоминал об их первой встрече: "Толоконников, обнаруженный нами в Алма-Ате, убил меня совершенно. На пробе он разыгрывал сцену с водкой: "Желаю, чтобы все!" Он так убедительно гмыкнул, хэкнул, так удивительно пропутешествовал глоток по его шее, так хищно дёрнулся кадык, что я утвердил его немедленно."

2022-04-05T15:22:32+03:00