Почему после выхода "Приключений итальянцев" нигде больше не видно Антонию Сантилли?

706
7
Она сыграла Ольгу в Рязановской авантюрной комедии советско-итальянского производства.
В Италии фильм показывали под названием "Una matta, matta, matta corsa in Russia" ("Одна безумная, безумная, безумная гонка по России"), проведя аналогию с американским фильмом "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир".
У себя на родине актеры-итальянцы были не очень известными, так как продюсер Дино де Лаурентис изначально считал фильм провальным.
У себя на родине актеры-итальянцы были не очень известными, так как продюсер Дино де Лаурентис изначально считал фильм провальным.
Сомнительные роли Сантилли
Антония Сантилли в 24 года уже бросила учебу в университете и имела опыт работы фотомоделью и в двенадцати малобюджетных фильмах для взрослой аудитории.
×
×
Также она играла в любительском театре, а еще снималась для мужских журналов и рекламе различных брендов. Еще она дублировала в интимных сценах Орнеллу Мути в фильме Умберто Ленци "Идеальное место для убийства" и Ирену Папас в комедии "Хороший Рим".
Антония не очень подходила на роль внучки русской балерины, Рязанов хотел бы взять Орнеллу Мути, но ему пришлось согласиться на ту актрису, что продвигала итальянская сторона.
Антония не очень подходила на роль внучки русской балерины, Рязанов хотел бы взять Орнеллу Мути, но ему пришлось согласиться на ту актрису, что продвигала итальянская сторона.
Кстати, Сантилли научилась водить только в России, для съемок в "Необыкновенных приключениях итальянцев". Во время погонь и в опасных сценах ее подменяли каскадеры, но в крупных планах участвовала она сама. Русского языка актриса, конечно же не знала, поэтому ее озвучила "королева дубляжа" - Наталья Гурзо.
Для Сантилли съемки в советско-итальянском проекте оказались практически единственным полноценным фильмом, где она сыграла главную роль. Практически сразу же по окончании съемок она решила уйти из киноиндустрии. Один из самых состоятельных и молодых бизнесменов Италии, с которым она познакомилась пока летела из СССР в Италию, сделал ей предложение.
После чего она прекратила брать какие-либо сомнительные роли и отказывалась от съемок для обложек мужских журналов.
Замужество состоялось достаточно быстро и также быстро она родила сына. Потом заявила, что актерская карьера - это часто долгие разлуки с семьёй и что на такие жертвы она не готова.
Замужество состоялось достаточно быстро и также быстро она родила сына. Потом заявила, что актерская карьера - это часто долгие разлуки с семьёй и что на такие жертвы она не готова.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом
- "Зеркало" Тарковского и как его идею объяснила обычная уборщица
- Советские актеры, которые стали врагами после совместных съемок
- Почему из "Ивана Васильевича" убрали Андрея Миронова
- Кадры в фильме "Высота" не уступали известному фото "Обед на небоскребе": как их снимали?
24
Понравилось24
Новости партнёров