Почему после выхода "Приключений итальянцев" нигде больше не видно Антонию Сантилли?

Также она играла в любительском театре, а еще снималась для мужских журналов и рекламе различных брендов. Еще она дублировала в интимных сценах Орнеллу Мути в фильме Умберто Ленци "Идеальное место для убийства" и Ирену Папас в комедии "Хороший Рим".

Антония не очень подходила на роль внучки русской балерины, Рязанов хотел бы взять Орнеллу Мути, но ему пришлось согласиться на ту актрису, что продвигала итальянская сторона.