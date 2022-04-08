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Видео: мальчик останавливается на улице, чтобы обнять бездомных собак

Видео: мальчик останавливается на улице, чтобы обнять бездомных собак (11 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 16:21
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Жизнь   бездомные собаки   очень трогательное видео   трогательная история   ух ты   хорошая история   хороший мальчик   
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Несколько месяцев назад в Сети появилось видео, которое стало очень известным. Такая трогательная сценка: идущий по улице мальчик видит двух бездомных собак, останавливается и начинает с ними обниматься. Вроде ничего особенного, но прямо за душу берёт.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   бездомные собаки   очень трогательное видео   трогательная история   ух ты   хорошая история   хороший мальчик   
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8  комментариев
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5k
Georgyi Час назад
И всё-таки я бы поговорил с ним об безопасности. А то на одних роликах мы умиляемся, а на других негодуем при нападении бездомных собак.
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5k
Subic 22 минуты назад
А в мечеть то, после этого перфоманса, Ибрагима пустят? Напоминаю, в Исламе, собака поганое животное, ну чуть лучше свиньи.
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23k
Михаил Сметанкин 40 минут назад
Я как-то еду домой, ну и вижу, по дороге из-под канализационного люка вытекает очень вонючая жидкость, и слесаря пытаются это исправить (засорился коллектор видимо). Так вот, прибежала уличная собака, и просто тупо начала весело валяться в этой жидкости! Т.е. она обвалялась в сиках-каках!
Я после увиденного не то что обнять уличную собаку не могу, даже погладить! И никому не советую!
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50k
smakido Час назад
Родителям Ибрагима спасибо за воспитание в ребенке милосердия к братьям меньшим.
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4k
Дмитрий Час назад
Да, как говориться, не жалко. Но! Она пока домой идёт, всех их- бездомных, "домных" "пообнимает", потискает.....домой приходила и такой фан от одежды!!!! На вопрос: "Опять всех животных по дороге собрала?"....."Неть!" Сейчас хоть подросла уже.... А ещё года полтора назад прям беда....
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1k
Трям Час назад
А откуда у "бездомной" собаки ошейник?
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3k
Babangdida Час назад
Милота!
Однако бешанство, ехинокок, тетанус, глисты, хостоплазмоза, блохи... Если нет хозяина, который сможет гарантировать, что всего этого не будет, лучше держать подальше.
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