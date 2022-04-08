Видео: мальчик останавливается на улице, чтобы обнять бездомных собак

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Несколько месяцев назад в Сети появилось видео, которое стало очень известным. Такая трогательная сценка: идущий по улице мальчик видит двух бездомных собак, останавливается и начинает с ними обниматься. Вроде ничего особенного, но прямо за душу берёт.
И это ведь не маленькие щеночки, а две большие взрослые псины! Мальчик не только любит животных, но и явно совсем их не боится. Он подходит к собакам даже не один раз, а дважды, потому что ему хочется обнять их снова и снова.
Ибрагим сделал мир чуточку ярче, показав нам, насколько безусловной может быть любовь ребёнка
Он шёл в школу, но не смог просто так пройти мимо собак, не приласкав их.
Потрясающий ролик, отличный пацан!
Видео тронуло сердца многих зрителей. Мальчика хвалили как друзья, так и незнакомые люди.
Те, кто хорошо знает его семью и его самого, говорят, что Ибрагим - очень добрый мальчик, щедрый и самоотверженный.
Хотя все знают, как распространена собачья фобия, и часто это начинается с детства, с внушения родителями.
Родители закладывают основы того, как их дети будут вести себя с животными, и мы можем поблагодарить семью этого мальчика за отличную работу
Да, все родители хотят защитить своих детей от непредвиденных опасностей, но они не должны забывать, что собаки также являются друзьями. Конечно, нужно быть осторожными, но некоторые родители перебарщивают, что в итоге может вылиться в боязнь собак на всю жизнь.
Животные могут чувствовать хорошие и плохие намерения, иногда замечая мелочи, которые мы не заметили бы, и Ибрагим явно не представлял угрозы
Говорят, что собаки умеют чувствовать, хороший человек или плохой, умеют читать язык тела и очень редко ошибаются.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Жизнь бездомные собаки очень трогательное видео трогательная история ух ты хорошая история хороший мальчик
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Я после увиденного не то что обнять уличную собаку не могу, даже погладить! И никому не советую!
Однако бешанство, ехинокок, тетанус, глисты, хостоплазмоза, блохи... Если нет хозяина, который сможет гарантировать, что всего этого не будет, лучше держать подальше.