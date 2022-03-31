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Казимир Малевич был похоронен в необычном гробу

Казимир Малевич был похоронен в необычном гробу (7 фото)

Автор:
31 марта 2022 15:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   интересное   искусство   история   художники   
2028
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Известно, что автор "Чёрного квадрата" был человеком неординарным. Он даже похоронить себя завещал в супрематическом гробу.
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Источник:

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Метки: Жизнь   биография   интересное   искусство   история   художники   
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11  комментариев
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20k
Егор 4 часа назад
Слово СУПРЕМАТИЧЕСКИЙ автору явно не дается.
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17k
Corvus Corax 21 минуту назад
Малевич страдал "чёрной меланхолией"
------------
Масло масляное... "мелас" - черный.
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41
Andrei Полчаса назад
Была одно время популярна в интернете картина "Превед! ". И не сказать что б там прям кисть мастера касалась холста. У искусства бывает разная цель и разное предназначение. Не всем сикстинскую капеллу разрисовывать.
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39k
Сергей Полчаса назад
Картина из серии "Бой в Крыму, всё в дыму, ни хрена не видно"
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8k
Хатуль Мадан 58 минут назад
Очень ироничное полотно. До него никто не додумался, что можно нарисовать просто квадрат и сказать что это вот такая картина с глубоким посылом. Многие рассуждали до Малевича на тему тьмы, света, их борьбы. Но так как он был всё-таки художником, то у него случилась картина. На самом деле тема актуальная во все времена: "ученье свет, а неученье - тьма", выражение "тёмные люди"( в плане непросвещённости, узкомыслия), "тьма, пришедшая со средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город", "не думай, что мир погружен во тьму, просто люди не делятся светом", "тёмная сторона Луны";
Валентин гафт:
Есть у крота секрет
Известный лишь ему.
Он вечно ищет свет,
Предпочитая тьму.
И так далее и тому подобное. И нет тут ничего нового, как в экклезиасте: "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас"
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29k
АнтонПолднев Час назад
Я его по ходу видел не так давно
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−6
HalloFreeSpace 3 часа назад
Один из любимых художников
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20k
Luc72 3 часа назад
Какими терминами не называй, но все, от самой картины до названия и "перфоманса" вокруг, это - или снобизм в наивысшей степени, когда один "супремат" чего то нарисовал для таких же "супрематов" и началось крыловское нахваливание, ИЛИ это прямой тролинг над "прямолинейным" мышлением основной массы людей.
Типа, поспорил Малевич с кем то из художников, что нарисует примитивный квадрат, раскрутит, а народ будет восторгаться поколениями и выдумывать целые вселенные, глядя на полотно.

Нам, НЕ SUPREMUSам не понять...
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15k
Booka1a 4 часа назад
"супЕРматический гроб", "супЕРматизм"... автор - баран

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