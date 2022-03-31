Казимир Малевич был похоронен в необычном гробу

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Известно, что автор "Чёрного квадрата" был человеком неординарным. Он даже похоронить себя завещал в супрематическом гробу.
Картина "Чёрный квадрат" была написала в 1915 году и уже на первой же выставке ее повесили, как икону, в углу зала практически у потолка. Интересно, что в "Третьяковской галерее" картина до сих пор расположена не на стене, а в углу.
Во времена Малевича этот факт многих поразил. Высказывание художника Александра Бенуа в газете "Речь" по этому вопросу: "Чёрный квадрат в белом окладе – это не просто шутка..., а это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что... приведет всех к гибели".
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Казимир был с Бенуа согласен. В 1916 году он о своём "Чёрном квадрате" говорил так: "У меня одна голая, без рамы (как карман) икона моего времени". Созданный Малевичем стиль он сам называл "суперматизмом" ( от латинского supremus – наивысший). На выставке художник специально разместил свое знаменитое полотно в красный угол, показав таким образом, что художественный образ, не вдохновленный Святым духом, приводит не к постижению истинного, надмирного света, а к провалу в черную дыру. Но вместе с тем Малевич принял советскую власть и его даже приняли в Отдел ИЗО Наркомпроса.
Странности в жизни художника повторялись регулярно. Последние годы своей жизни он вообще перестал походить на самого себя. Уверенный в себе сильный мужчина иссох, отрастил бороду, есть версия, что Малевич страдал "чёрной меланхолией". Опять же, были слухи, что причиной этого недуга стал факт того, что Малевич видел и понимал во что превратилась его жизнь, во что превращается культура. И это кардинально отличалось от того, к чему он стремился и о чем мечтал.
На деле у Малевича была онкология от которой он скончался в 1935 году.
На деле у Малевича была онкология от которой он скончался в 1935 году.
Художник предчувствовал свою скорую смерть и завещал похоронить себя в супрематическом гробу. Его надо было изготовить в форме креста, где покойный лежал бы с раскинутыми руками. Некоторые в своих мемуарах даже рассказывали как этот гроб-крест несли по Невскому проспекту. Но как утверждает Георгий Коваленко, автор издания "Русское искусство, ХХ век", гроб, который завещал сделать Малевич, делать не стали. Ученик художника сделал прямоугольный гроб, в верхней части его был нарисован чёрный квадрат, а в ногах - красный круг.
Со смертью Каземира Малевича были связаны мистические события. Он завещал похоронить себя под любимым дубом в Немчиновке, где он очень часто работал и жил. Когда тело Малевича перевезли в Москву и кремировали в Донском крематории, урну с его прахом погребли под тем самым дубом. Над могилой был установлен деревянный кубический монумент с изображённым на нем чёрным квадратом, а на дубе разместили табличку: "Здесь погребен прах великого художника К. С. Малевича (1878-1935)". Вот только дуб впоследствии срубили, а поле на котором он стоял, распахал местный колхоз.
Место захоронения обнаружили лишь после войны. В 1988 году там поставили памятный знак - белый бетонный куб с красным квадратом на лицевой стороне. В то время могила Малевича все ещё находилась в пределах пахотного поля. Знак поставили в двух километрах от настоящего места погребения. Сейчас в этом районе выстроен жилой комплекс, однако в Немчиновке появилась улица, которую назвали в честь художника.
В 2013 году родственники Малевича взяли землю с предполагаемой могилы. Земля теперь находится в нескольких капсулах, одну из которых закопали рядом с памятным знаком.
В 2013 году родственники Малевича взяли землю с предполагаемой могилы. Земля теперь находится в нескольких капсулах, одну из которых закопали рядом с памятным знаком.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Масло масляное... "мелас" - черный.
Валентин гафт:
Есть у крота секрет
Известный лишь ему.
Он вечно ищет свет,
Предпочитая тьму.
И так далее и тому подобное. И нет тут ничего нового, как в экклезиасте: "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас"
Типа, поспорил Малевич с кем то из художников, что нарисует примитивный квадрат, раскрутит, а народ будет восторгаться поколениями и выдумывать целые вселенные, глядя на полотно.
Нам, НЕ SUPREMUSам не понять...