Казимир Малевич был похоронен в необычном гробу

Странности в жизни художника повторялись регулярно. Последние годы своей жизни он вообще перестал походить на самого себя. Уверенный в себе сильный мужчина иссох, отрастил бороду, есть версия, что Малевич страдал "чёрной меланхолией". Опять же, были слухи, что причиной этого недуга стал факт того, что Малевич видел и понимал во что превратилась его жизнь, во что превращается культура. И это кардинально отличалось от того, к чему он стремился и о чем мечтал.

На деле у Малевича была онкология от которой он скончался в 1935 году.