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Немного пятничного позитива

Немного пятничного позитива (21 фото)

Автор:
08 апреля 2022 14:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   прикол   пятничный позитив   смешные картинки   
1802
21
Осторожно: возможны бояны
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Источник:

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Метки: Юмор   прикол   пятничный позитив   смешные картинки   
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8  комментариев
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Евгений 2 часа назад


" - Делу время, потехе час." сказал я в 2 часа ночи, отложил перфоратор и взял гитару.
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Алексей Попов 10 минут назад
Ага, по ночному тарифу за перфоратор платить дешевле :-)
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1k
Безумная Белла 52 минуты назад
Про маску - полностью поддерживаю))
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9k
Hunson Abadeer Час назад
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alex Час назад
домой на такси из стоматологии приехал. вот, суки, никто не сказал. в магаз перед домом заходил. под наркозом пофик было. а бахилы выкинул
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1k
Victor 2 часа назад
Комментарий к фото
это они еще в туалет зимой не захотели
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1k
Victor 2 часа назад
Комментарий к фото
это она возврат делает
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Эльза Вайнц
Переводчик-синхронист.
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