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Габонская гадюка: знаменитая толстая змея с сильнейшим ядом

Габонская гадюка: знаменитая толстая змея с сильнейшим ядом

Автор:
04 июня 2024 08:41
Сообщество : Животные
Метки: Габонская гадюка   животные   змея   факты   фото   яд   
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Очень плохо и несправедливо, когда в преступлении обвиняют не злодея, а жертву. Но не в случае с габонскими гадюками! Если кого-то укусила эта змея, 99% вины лежит исключительно на укушенном. Почему? Сейчас расскажу!

Габонская гадюка, или кассава, — самая толстая и ленивая змея на свете. Ну, по крайней мере, на Африканском континенте — точно. Встретить рептилий можно в тропических лесах центральной и южной частях Африки. Длина у них небольшая — до двух метров. Но весят они при этом более 11 килограмм! Для сравнения, ближайшие родственники кассавы в морде лица шумящих гадюк, при такой же длине весят вдвое меньше. С такими габаритами обхват талии у габонских гадюк по змеиным меркам необъятный — до 47 сантиметров! У моей худой подруги — и то поменьше будет!

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Чтобы её величество жирненькая рептилия соизволила оторвать пятую точку с места, нужно сильно постараться. А чтобы напала, укусила и впрыснула яд, постараться придётся вдвойне! Серпентологи говорят, что с кассавой можно обращаться совершенно безбоязненно, будто перед тобой не самая ядовитая рептилия из рода африканских гадюк, а какой-нибудь ужик. А ещё говорят, что нам повезло: будь эти сардельки чуть агрессивнее, смертельных случаев было бы в тысячи раз больше.

За один укус крупная кассава выдаёт до 9,7 миллилитров яда! Много? Очень! В пересчёте на сухое вещество получается 2400 миллиграмм токсинов. Королевские кобры за один кусь впрыскивают 1000 миллиграмм яда, а гадюки дают всего 30 миллиграмм. Действует яд габонских гадюк преимущественно на сердечно-сосудистую систему и клетки тканей в месте укуса. Кровь во всём теле жертвы становится слишком жидкой и перестаёт сворачиваться, что ведёт к обширным кровотечениям и смерти.

Если считать в людях, то 0.15 миллилитров яда вполне хватит для убийства взрослого мужчины. Получается, одного укуса кассавы достаточно для гибели как минимум 64 человек! Теперь понимаете, как нам повезло, что эти рептилии исключительно миролюбивы?

Случаи нанесения серьёзного вреда людям можно пересчитать по пальцам. И в каждом из них обвинить можно самого человека. Скорее всего, укусу предшествовало неправильное обращение со змеёй. А как правильно, спросите вы? Всё просто: если увидели змею — взяли и обошли. Готово, вы превосходны!

Такой мощный яд позволяет кассаве тратить минимум усилий на добывание пищи. Кусачие сардельки просто лежат и ждут, пока кто-то не пройдёт достаточно близко. Благодаря своей массе и сильному яду хищницы могут добыть и зайца, и даже маленькую антилопу. Но из-за безмерной лени змеи, в основном, охотятся на мелких грызунов. Добычу они кусают и не отпускают, пока та не отдаст концы. В отличие от других гадюк, этим лень преследовать укушенную жертву, проще подождать так, с едой в зубах.

Размножаться змеи тоже не торопятся — самка приносит потомство всего раз в 2-3 года. Всё начинается с сезона дождей, когда самец находит подходящую даму хвоста и сердца. Если же рядом с ней уже есть ухажер — начинается дуэль. Змеемужи громко шипят, толкаются и делают ложные выпады, стараясь прижать голову соперника к земле. Порой эта битва затягивается на несколько дней: самцы борются, отдыхают и снова в бой! Победитель спарится с дамой и уползёт в закат, долгих отношений рептилии не заводят и семью не создают.

Беременность кассавы длится около 7 месяцев, а в помете бывает от 8 до 60 змеят, в зависимости от размера и упитанности матери. Детёныши рождаются активными и сразу же становятся самостоятельными. Мамашам и за собой-то лень смотреть, какие там дети!

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Метки: Габонская гадюка   животные   змея   факты   фото   яд   
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Круэлла
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