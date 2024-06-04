Габонская гадюка: знаменитая толстая змея с сильнейшим ядом

Габонская гадюка, или кассава, — самая толстая и ленивая змея на свете. Ну, по крайней мере, на Африканском континенте — точно. Встретить рептилий можно в тропических лесах центральной и южной частях Африки. Длина у них небольшая — до двух метров. Но весят они при этом более 11 килограмм! Для сравнения, ближайшие родственники кассавы в морде лица шумящих гадюк, при такой же длине весят вдвое меньше. С такими габаритами обхват талии у габонских гадюк по змеиным меркам необъятный — до 47 сантиметров! У моей худой подруги — и то поменьше будет!