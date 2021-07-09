Загадочный немецкий диско-проект, известный треком из культового эпизода "Ну, погоди!"

Немецкий продюсер Джек Уайт перешёл от шлягеров к диско в конце 1970-х. Но особого успеха не снискал. Один из его самых заметных студийных проектов — группа Methusalem, которая отметилась альбомом "космического диско" "Journey into the Unknown", выпущенным в 1980 году. На пластинку в то время мало кто обратил внимание.





Зато с музыкой Methusalem познакомилось всё детское (и не только!) население СССР, когда трек "The Black Hole" прозвучал в 14-й серии "Ну, погоди!"



