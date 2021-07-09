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Загадочный немецкий диско-проект, известный треком из культового эпизода "Ну, погоди!"

Загадочный немецкий диско-проект, известный треком из культового эпизода "Ну, погоди!" (4 фото + 3 видео)

Автор:
09 июля 2021 10:31
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   интересно   музыка   мультик   погоди   познавательно   фото   
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Удивительно, сколько музыкальных открытий спрятано в мультике "Ну, погоди!".

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Метки: видео   интересно   музыка   мультик   погоди   познавательно   фото   
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TheDimking Час назад
Ска, я этого квадратного зайца до сих пор боюсь, хотя чисто технически он не нарушает первый закон робототехники.
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6k
ваня панкин 6 минут назад
за подсказку по музыке спасибо...
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