Загадочный немецкий диско-проект, известный треком из культового эпизода "Ну, погоди!"

В 1981 году Джек Уайт записал сингл "Shot Down" с вокалисткой Линдой Сьюзан Бауэр. И под шумок организовал ещё один проект — Empire. Под этим названием вышел альбом под неоригинальным названием "First Album", на котором содержался материал Methusalem, но с изменённым хронометражем и добавлением треков "Shot Down" и "Ooh Dracula". При этом "The Black Hole" (та самая, из "Ну, погоди!") была переименована в "Bavarian Affair".