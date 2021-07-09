Загадочный немецкий диско-проект, известный треком из культового эпизода "Ну, погоди!"

Удивительно, сколько музыкальных открытий спрятано в мультике "Ну, погоди!".
Буквально за каждым эпизодом скрывается целый пласт историй. Например, в знаменитой сценке с роботом-зайцем во Дворце пионеров звучит трек из загадочного немецкого диско-альбома.
Немецкий продюсер Джек Уайт перешёл от шлягеров к диско в конце 1970-х. Но особого успеха не снискал. Один из его самых заметных студийных проектов — группа Methusalem, которая отметилась альбомом "космического диско" "Journey into the Unknown", выпущенным в 1980 году. На пластинку в то время мало кто обратил внимание.
Зато с музыкой Methusalem познакомилось всё детское (и не только!) население СССР, когда трек "The Black Hole" прозвучал в 14-й серии "Ну, погоди!"
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В записи альбома принимал участие флейтист, саксофонист, аранжировщик и продюсер Ralf Nowy, в резюме которого — запись множества альбомов краутрока. На синтезаторах — британский композитор и мультиинструменталист Тревор Бастоу.
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В 1981 году Джек Уайт записал сингл "Shot Down" с вокалисткой Линдой Сьюзан Бауэр. И под шумок организовал ещё один проект — Empire. Под этим названием вышел альбом под неоригинальным названием "First Album", на котором содержался материал Methusalem, но с изменённым хронометражем и добавлением треков "Shot Down" и "Ooh Dracula". При этом "The Black Hole" (та самая, из "Ну, погоди!") была переименована в "Bavarian Affair".
Впрочем, эта пластинка также не стала хитом. В итоге и Methusalem, и Empire исчезли с горизонта. И лишь поклонники "Ну, погоди!" по-прежнему радуются, когда слышат знакомую мелодию!
Участники проектов Methusalem и Empire: Ralf Nowy (продюсер), Джек Уайт (продюсер), Джефф Бакстер (гитара, в будущем — продюсер Nazareth), Тревор Бастоу (клавишные), Линда Сьюзан Бауэр (вокал), Манфред Вормстейн (дизайн; также известен созданием обложек для Boney M и Modern Talking):
Послушать альбом целиком:
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