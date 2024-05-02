Гюрза: самая опасная змея России с дурным характером

Гюрза, левантская, или тупоносая гадюка, — злобная и бесстрашная фурия, с которой лучше бы никогда не встречаться. Потому что вас она сразу покусает, и ничего ей не будет. А вам её обижать нельзя — почти по всему своему ареалу эти рептилии находятся в списках исчезающих видов. Сегодня найти эту грымзу можно в степях, пустынях и полупустынях практически по всей Азии, в Северо-Западной Африке, в Индии и Пакистане, на островах Средиземного моря. У нас же примерно 7 тысяч ядовитых особей прописано в Дагестане. От всех остальных змей России её отличает три вещи: отличная маскировка, скверный характер и очень сильный яд. Убийственное комбо!