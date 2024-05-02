Гюрза: самая опасная змея России с дурным характером

Сколько раз вас укусит гюрза, пока вы успеете отдёрнуть руку? Давайте считать! Разгон этой змеюки от спокойствия до клыков в жертве — примерно 0,08 секунд. Скорость реакции человека стандартного составляет около 0,1 — 0,2 секунд. Получается, если вы не будете специально стоять перед гюрзой и ждать укуса, а просто пройдёте мимо — минимум четыре дырки вам точно обеспечены!
Это если в теории. А в жизни человеку вполне хватит даже одного укуса: если после атаки этой змеи затянуть с введением противоядия, через 2-4 часа укушенный отправится прямиком к своим пращурам. Думали, токсичнее мамы вашего бывшего никаких змей у нас не водится? Что ж, познакомьтесь с самой смертоносной российской рептилией — гюрза!
Гюрза, левантская, или тупоносая гадюка, — злобная и бесстрашная фурия, с которой лучше бы никогда не встречаться. Потому что вас она сразу покусает, и ничего ей не будет. А вам её обижать нельзя — почти по всему своему ареалу эти рептилии находятся в списках исчезающих видов. Сегодня найти эту грымзу можно в степях, пустынях и полупустынях практически по всей Азии, в Северо-Западной Африке, в Индии и Пакистане, на островах Средиземного моря. У нас же примерно 7 тысяч ядовитых особей прописано в Дагестане. От всех остальных змей России её отличает три вещи: отличная маскировка, скверный характер и очень сильный яд. Убийственное комбо!
На морду лица гюрзу можно легко спутать с её близкими родственницами — гадюками обыкновенными. Выдаёт нашу героиню более широкая голова, менее чёткий узор на чешуе и габариты. Тупоносы вырастают на треть длиннее гадюк — почти до двух метров от носа до кончика хвоста. Набирают они при этом тоже значительно больше — взрослая рептилия весит до 3 килограмм. Так что если вдруг вы где-то в степи встретили агрессивную кусачую сардельку, знайте — это точно гюрза!
Подходить и знакомиться ближе настоятельно не рекомендуем! Злюка-змеюка настолько уверена в своих силах, что в подавляющем большинстве случаев никуда не уползает от надвигающейся угрозы вроде человека или крупного зверя. Гюрза не прячется — она нападает сразу и без предупреждения!
Это весьма нетипичное поведение для змеи. Обычно ядовитые шнурки шипят, трещат, раздувают капюшон и делают ложные выпады. А если не помогает — стараются как можно скорее убраться, чтобы не тратить зря яд и не попасть самим под раздачу. А гюрза, чтобы добраться до обидчика, может даже себя покалечить! Ловцы змей рассказывают, что эти рептилии могут прокусить собственную нижнюю челюсть — только бы добраться ядовитыми зубами до руки своего пленителя.
Зачем вообще нарываться на укусы? Ради яда. Его используют в фармацевтике — добавляют в мази от болей в суставах и спине. За один укус рептилия сплюнет 50 миллиграмм сильных гемолитических токсинов. Но когда отрава применяется не наружно, а внутривенно, начинаются проблемы.
Для мелких животных укус гюрзы означает смерть в течение нескольких секунд. Для человека и кого побольше — как повезёт. Отрава гюрзы немного слабее, чем у кобры, тайпана или чёрной мамбы, но без скорейшего введения антидота риски умереть крайне высоки. При попадании в кровоток токсины разрушают красные кровяные тельца — эритроциты. Один за одним отказывают внутренние органы, начинаются судороги, жертва чувствует нестерпимую боль и всю несправедливость этого мира. Первая помощь пострадавшим заключается в наложении тугой повязки выше укуса, обильном питье, спазмолитиках и транспортировке до больницы.
Образ жизни левантских гадюк весьма похож на таковой у всех остальных представителей семейства гадюковых. Рано утром они греются на солнышке, потом устраивают засады, днём отдыхают, а вечером вновь выходят на охоту. В самые жаркие часы змеи очень любят забраться в какой-нибудь ручей и от души там поплавать. Заодно, может, и птичку какую поймают, что на водопой прилетит.
Брачные игры гюрз тоже почти ничем не отличаются: самцы по мере возможности сражаются за внимание не самой прекрасной дамы, делают своё дело и ползут себе дальше в поисках следующей возможности продолжить род. Начинаются половые поползновения у змей в апреле, после чего самки откладывают 8-40 яиц и забывают обо всём ещё на пару лет. Размножаются эти сардельки не каждый год, а как смогут набрать достаточно массы и сил: чем старше и больше становится змеюка, тем больше потомства она оставит.
Инкубационный период, в зависимости от температуры окружающей среды, длится от 25 до 50 суток. В итоге из каждого яйца получается 25-сантиметровый агрессивный и вполне самостоятельный шнурок. Детвора сразу же расползается кто куда. Первое время гюрзята ловят насекомых, набираются опыта, после чего переходят на птиц и зверушек.
Сегодня вылов этих змей в дикой природе идёт на спад — фармацевты научились искусственно синтезировать все полезные вещества из яда гюрзы. Раньше рептилий доили ради лекарств, а сегодня их популяция начинает потихоньку восстанавливаться. Какими бы смертоносными для нас они не были, в дикой природе важна каждая животина.
Источник:
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