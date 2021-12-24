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Погода решила проверить нервы людей на прочность

Погода решила проверить нервы людей на прочность (19 фото)

Автор:
24 декабря 2021 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   неудача   погода   подборка   природа   фото   
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Хоть каждое время года и можно назвать по-своему прекрасным, погодные условия нередко становятся причиной досадных неприятностей в жизни человека.

И речь не только о простуде, подхваченной на морозе, или обгоревшей на солнце коже, но и о различных бытовых неурядицах, причиной которых являются те самые проделки погоды. Именно их мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!


Дерево, которое посадили мои родители в честь моего рождения 20 лет назад, вырвало с корнем из-за шторма

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Кто-то забыл закрыть дверь своего грузовика во время снегопада

Мои жалюзи просто расплавились из-за жары

Мой скейтборд просто замёрз из-за холода

Стоило мне на него встать, как он раскололся напополам.

Мой кондиционер взорвался на рекордно сильной жаре в Орегоне

Казалось, что морозы уже отступили, но стоило мне попытаться открыть дверь своей машины, случилось это

Последствия дождливого дня в Германии

Соседское дерево врезалось в спальню моих родителей во время непогоды


Зато они наконец приступят к ремонту своей комнаты, который постоянно откладывали.


Мы с женой решили отправиться в Париж в свой медовый месяц, чтобы увидеть Эйфелеву башню

Соседи забыли закрыть окно в ветреную погоду

Их жалюзи уже не спасти.


Видимо не стоит класть стеклянные окна на газон, когда на термометре отметка в +22

Холод: 1 — Собачья дверь: 0


Когда ты из Аризоны и думаешь, что при 21 градусе на пляже в городе Кали не нужен солнцезащитный крем


Кажется, на улице холодновато

Из-за сильного ветра образовался сквозняк, дверь хлопнула и разбилось стекло

В квартире настолько холодно, что вода в бочке унитаза превратилась в лёд

Оставила открытую пачку с конфетами в машине, а из-за жары они расплавились

На улице был такой снегопад, что теперь мне приходится откапывать свою машину

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Метки: в мире   люди   неудача   погода   подборка   природа   фото   
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14k
Совранский Час назад
И так - каждый год)))
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3k
barracuda 59 минут назад
"...бочке унитаза..." ???
унитазы с бОчками..?
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