Погода решила проверить нервы людей на прочность

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Хоть каждое время года и можно назвать по-своему прекрасным, погодные условия нередко становятся причиной досадных неприятностей в жизни человека.
И речь не только о простуде, подхваченной на морозе, или обгоревшей на солнце коже, но и о различных бытовых неурядицах, причиной которых являются те самые проделки погоды. Именно их мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!
Дерево, которое посадили мои родители в честь моего рождения 20 лет назад, вырвало с корнем из-за шторма
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Кто-то забыл закрыть дверь своего грузовика во время снегопада
Мои жалюзи просто расплавились из-за жары
Мой скейтборд просто замёрз из-за холода
Стоило мне на него встать, как он раскололся напополам.
Мой кондиционер взорвался на рекордно сильной жаре в Орегоне
Казалось, что морозы уже отступили, но стоило мне попытаться открыть дверь своей машины, случилось это
Последствия дождливого дня в Германии
Соседское дерево врезалось в спальню моих родителей во время непогоды
Зато они наконец приступят к ремонту своей комнаты, который постоянно откладывали.
Мы с женой решили отправиться в Париж в свой медовый месяц, чтобы увидеть Эйфелеву башню
Соседи забыли закрыть окно в ветреную погоду
Их жалюзи уже не спасти.
Видимо не стоит класть стеклянные окна на газон, когда на термометре отметка в +22
Холод: 1 — Собачья дверь: 0
Когда ты из Аризоны и думаешь, что при 21 градусе на пляже в городе Кали не нужен солнцезащитный крем
Кажется, на улице холодновато
Из-за сильного ветра образовался сквозняк, дверь хлопнула и разбилось стекло
В квартире настолько холодно, что вода в бочке унитаза превратилась в лёд
Оставила открытую пачку с конфетами в машине, а из-за жары они расплавились
На улице был такой снегопад, что теперь мне приходится откапывать свою машину
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