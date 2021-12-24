Погода решила проверить нервы людей на прочность

И речь не только о простуде, подхваченной на морозе, или обгоревшей на солнце коже, но и о различных бытовых неурядицах, причиной которых являются те самые проделки погоды. Именно их мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!

Дерево, которое посадили мои родители в честь моего рождения 20 лет назад, вырвало с корнем из-за шторма