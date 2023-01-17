15 фото о том, что погода в 2022 году была очень экстремальной

Наглядные снимки, к чему приводит глобальное потепление.
Климат на планете меняется очень быстро, и с каждым годом мы наблюдаем все больше катастрофических погодных событий. На российском климате глобальное потепление также сказалось: за последние тридцать лет средняя зимняя температура повысилась, а сама зима и ее холодный период сократился. Так, еще в середине ХХ века весна вступала в свои права в начале апреля, теперь же она приходит раньше, в марте. Помимо всего, даже недавно все жители России ощутили на себе погодные качели: от сильных снегопадов в декабре, которые обрушились на столицу и другие регионы, до неожиданной оттепели накануне Нового года и рекордных морозов в январе. Но такие качели наблюдались по всему миру: мы отобрали самые яркие фотографии 2022 года, которые демонстрируют превратности погоды минувшего года по всему земному шару.
Вырытый колодец в пересохшей от засухи реке недалеко от озера Туркана, Кения, сентябрь
Мост над рекой Ямуна, которая почти исчезла в мае, Нью-Дели
Майская пыльная буря в иракском городе Эн-Наджаф
Два смерча в Геленджике в июле после сильных ливней
Лодка прямо на шоссе пакистанского города Сехван, где в сентябре случились наводнения из-за ливней
Деревня на Мадагаскаре, которая за последние четыре года засухи превратилась в пустыню
Пожалуй, самое известное фото рекордной жары в Великобритании
Вот здесь больше ярких фото о том, как британцы пережили этот период.
Муниципалитет Эль-Пон-де-Виломара-и-Рокафорт в Испании после лесного пожара в июле
Историческая засуха во Франции и пересохшая река Луара в августе
Попытка потушить пожар на окраине китайского город Наньчан в августе
Жительница города Силхет с двумя детьми в поисках укрытия во время ливней, Бангладеш, июнь
Оползень из-за проливных дождей в городе Дурбан, ЮАР, апрель
Затопленная дорога в штате Флорида после урагана «Иэн» в октябре
Рекордный снегопад в Москве в декабре
Пагода на острове Луосин Дун: озеро Поянху вокруг острова пересохло в августе
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