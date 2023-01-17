15 фото о том, что погода в 2022 году была очень экстремальной

Климат на планете меняется очень быстро, и с каждым годом мы наблюдаем все больше катастрофических погодных событий. На российском климате глобальное потепление также сказалось: за последние тридцать лет средняя зимняя температура повысилась, а сама зима и ее холодный период сократился. Так, еще в середине ХХ века весна вступала в свои права в начале апреля, теперь же она приходит раньше, в марте. Помимо всего, даже недавно все жители России ощутили на себе погодные качели: от сильных снегопадов в декабре, которые обрушились на столицу и другие регионы, до неожиданной оттепели накануне Нового года и рекордных морозов в январе. Но такие качели наблюдались по всему миру: мы отобрали самые яркие фотографии 2022 года, которые демонстрируют превратности погоды минувшего года по всему земному шару.

Вырытый колодец в пересохшей от засухи реке недалеко от озера Туркана, Кения, сентябрь