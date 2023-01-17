FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7773 поста • 799 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
15 фото о том, что погода в 2022 году была очень экстремальной

15 фото о том, что погода в 2022 году была очень экстремальной

Автор:
17 января 2023 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   глобальное потепление   засуха   погода   потоп   природа   фото   
310
16

Наглядные снимки, к чему приводит глобальное потепление.

Климат на планете меняется очень быстро, и с каждым годом мы наблюдаем все больше катастрофических погодных событий. На российском климате глобальное потепление также сказалось: за последние тридцать лет средняя зимняя температура повысилась, а сама зима и ее холодный период сократился. Так, еще в середине ХХ века весна вступала в свои права в начале апреля, теперь же она приходит раньше, в марте. Помимо всего, даже недавно все жители России ощутили на себе погодные качели: от сильных снегопадов в декабре, которые обрушились на столицу и другие регионы, до неожиданной оттепели накануне Нового года и рекордных морозов в январе. Но такие качели наблюдались по всему миру: мы отобрали самые яркие фотографии 2022 года, которые демонстрируют превратности погоды минувшего года по всему земному шару.


Вырытый колодец в пересохшей от засухи реке недалеко от озера Туркана, Кения, сентябрь

×
×

Мост над рекой Ямуна, которая почти исчезла в мае, Нью-Дели

Майская пыльная буря в иракском городе Эн-Наджаф

Два смерча в Геленджике в июле после сильных ливней

Лодка прямо на шоссе пакистанского города Сехван, где в сентябре случились наводнения из-за ливней

Деревня на Мадагаскаре, которая за последние четыре года засухи превратилась в пустыню

Пожалуй, самое известное фото рекордной жары в Великобритании

Вот здесь больше ярких фото о том, как британцы пережили этот период.

Муниципалитет Эль-Пон-де-Виломара-и-Рокафорт в Испании после лесного пожара в июле

Историческая засуха во Франции и пересохшая река Луара в августе

Попытка потушить пожар на окраине китайского город Наньчан в августе

Жительница города Силхет с двумя детьми в поисках укрытия во время ливней, Бангладеш, июнь

Оползень из-за проливных дождей в городе Дурбан, ЮАР, апрель

Затопленная дорога в штате Флорида после урагана «Иэн» в октябре

Рекордный снегопад в Москве в декабре

Пагода на острове Луосин Дун: озеро Поянху вокруг острова пересохло в августе

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   глобальное потепление   засуха   погода   потоп   природа   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1315960



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый...
«…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы
«…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы
Набирающие популярность в сообществах
Вальс богов
Вальс богов
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#позитив#картинки#Приколы#дтп#улыбнуло#аварии#познавательно#соцсети
#Юмор#Прикол#СССР#люди#Фотографии#животные#автомир#дети#в мире#шоу бизнес
#история#факты#забавно#интересное#автомобили#США#подборка#кино#Мемы#авто аварии
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Погода решила напомнить людям, кто же здесь настоящий босс Погода решила напомнить людям, кто же здесь настоящий босс 19 морозных фотографий, которые докажут, что у жизни на севере особая атмосфера 19 морозных фотографий, которые докажут, что у жизни на севере особая атмосфера Почему на Чукотке время не имеет значения? Почему на Чукотке время не имеет значения? Погода решила проверить нервы людей на прочность Погода решила проверить нервы людей на прочность 20 похожих на антиутопию снимков об изменении климата 20 похожих на антиутопию снимков об изменении климата

На что жалуетесь?

Вернуться